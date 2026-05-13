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13.05.2026 13:57:53

EQS-News: Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025

Wacker Neuson
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EQS-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025

13.05.2026 / 13:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 

  • Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung 

  • Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie beschlossen (Vorjahr: 0,60 Euro je Aktie) 

  • Neuwahl im Aufsichtsrat: Christian Rast folgt auf Prof. Dr. Matthias Schüppen 
     

München, 13. Mai 2026 – Die Wacker Neuson SE hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in München im Haus der Bayerischen Wirtschaft abgehalten. Wie in den Vorjahren stiessen die Vorschläge der Verwaltung auf breite Akzeptanz unter den Aktionären. 

Dividendenbeschluss und Entlastungen 

Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Steigerung von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,60 Euro). Neben dem Dividendenbeschluss wurden auch die weiteren Tagesordnungspunkte, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Billigung des Vergütungsberichts, mit grosser Mehrheit angenommen. Zudem wurde die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie eine Satzungsänderung zur Ermöglichung der Ausgabe von elektronischen Aktien beschlossen. 

Neuwahl im Aufsichtsrat 

Mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung endete die Amtszeit von Prof. Dr. Matthias Schüppen. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellte die Hauptversammlung Herrn Christian Rast. Herr Rast verfügt über ausgewiesenen Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. 
 

„Wir setzen den Weg einer kontinuierlichen Aktionärsvergütung fort und lassen unsere Anteilseigner angemessen am Erfolg des Geschäftsjahres 2025 teilhaben. Die Ausschüttung spiegelt die Strategie des Konzerns wider, regelmässig einen signifikanten Anteil des Ergebnisses an die Aktionäre auszuzahlen“, betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl.  

Details zu den genauen Abstimmungsergebnissen werden zeitnah unter www.wackerneusongroup.com/hv veröffentlicht. 


Kontakt: 

Wacker Neuson SE 
Peer Schlinkmann 
Investor Relations 
Preussenstrasse 41 
80809 München 
Tel. +49-(0)89-35402-1823 
ir@wackerneuson.com 
www.wackerneusongroup.com 

Bildmaterial der WackerNeusonGroup ist verfügbar unter: 
https://wackerneusongroup.com/konzern/pressemeldungen 

 
Über die Wacker Neuson Group: 

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. 


13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wacker Neuson SE
Preussenstr. 41
80809 München
Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 1823
Fax: +49 (0)89 354 02 - 298
E-Mail: ir@wackerneuson.com
Internet: www.wackerneusongroup.com
ISIN: DE000WACK012
WKN: WACK01
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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