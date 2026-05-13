Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.05.2026 13:57:53
EQS-News: Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025
|
EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025
München, 13. Mai 2026 – Die Wacker Neuson SE hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in München im Haus der Bayerischen Wirtschaft abgehalten. Wie in den Vorjahren stiessen die Vorschläge der Verwaltung auf breite Akzeptanz unter den Aktionären.
Dividendenbeschluss und Entlastungen
Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Steigerung von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,60 Euro). Neben dem Dividendenbeschluss wurden auch die weiteren Tagesordnungspunkte, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Billigung des Vergütungsberichts, mit grosser Mehrheit angenommen. Zudem wurde die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie eine Satzungsänderung zur Ermöglichung der Ausgabe von elektronischen Aktien beschlossen.
Neuwahl im Aufsichtsrat
Mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung endete die Amtszeit von Prof. Dr. Matthias Schüppen. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellte die Hauptversammlung Herrn Christian Rast. Herr Rast verfügt über ausgewiesenen Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung.
„Wir setzen den Weg einer kontinuierlichen Aktionärsvergütung fort und lassen unsere Anteilseigner angemessen am Erfolg des Geschäftsjahres 2025 teilhaben. Die Ausschüttung spiegelt die Strategie des Konzerns wider, regelmässig einen signifikanten Anteil des Ergebnisses an die Aktionäre auszuzahlen“, betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl.
Details zu den genauen Abstimmungsergebnissen werden zeitnah unter www.wackerneusongroup.com/hv veröffentlicht.
Wacker Neuson SE
Bildmaterial der WackerNeusonGroup ist verfügbar unter:
Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preussenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 - (0)89 - 354 02 - 1823
|Fax:
|+49 (0)89 354 02 - 298
|E-Mail:
|ir@wackerneuson.com
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|ISIN:
|DE000WACK012
|WKN:
|WACK01
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2327090
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2327090 13.05.2026 CET/CEST
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
13:57
|EQS-News: Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
13:57
|EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2025 (EQS Group)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28