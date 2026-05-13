EQS-News: Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025

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Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025



13.05.2026 / 13:57 CET/CEST

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Hauptversammlung der Wacker Neuson SE beschliesst die Dividende für das Geschäftsjahr 2025

Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie beschlossen (Vorjahr: 0,60 Euro je Aktie)

Neuwahl im Aufsichtsrat: Christian Rast folgt auf Prof. Dr. Matthias Schüppen



München, 13. Mai 2026 – Die Wacker Neuson SE hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in München im Haus der Bayerischen Wirtschaft abgehalten. Wie in den Vorjahren stiessen die Vorschläge der Verwaltung auf breite Akzeptanz unter den Aktionären.

Dividendenbeschluss und Entlastungen

Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Steigerung von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,60 Euro). Neben dem Dividendenbeschluss wurden auch die weiteren Tagesordnungspunkte, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Billigung des Vergütungsberichts, mit grosser Mehrheit angenommen. Zudem wurde die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie eine Satzungsänderung zur Ermöglichung der Ausgabe von elektronischen Aktien beschlossen.

Neuwahl im Aufsichtsrat

Mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung endete die Amtszeit von Prof. Dr. Matthias Schüppen. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellte die Hauptversammlung Herrn Christian Rast. Herr Rast verfügt über ausgewiesenen Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung.



„Wir setzen den Weg einer kontinuierlichen Aktionärsvergütung fort und lassen unsere Anteilseigner angemessen am Erfolg des Geschäftsjahres 2025 teilhaben. Die Ausschüttung spiegelt die Strategie des Konzerns wider, regelmässig einen signifikanten Anteil des Ergebnisses an die Aktionäre auszuzahlen“, betont der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl.

Details zu den genauen Abstimmungsergebnissen werden zeitnah unter www.wackerneusongroup.com/hv veröffentlicht.



Kontakt:

Wacker Neuson SE

Peer Schlinkmann

Investor Relations

Preussenstrasse 41

80809 München

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Über die Wacker Neuson Group:

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.