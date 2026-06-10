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10.06.2026 15:00:03

EQS-News: Hauptversammlung der Masterflex SE beschliesst 11 % höhere Dividende – Strategische Meilensteine schaffen Basis für weiteres Wachstum

Masterflex
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EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der Masterflex SE beschliesst 11 % höhere Dividende – Strategische Meilensteine schaffen Basis für weiteres Wachstum

10.06.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hauptversammlung der Masterflex SE beschliesst 11 % höhere Dividende – Strategische Meilensteine schaffen Basis für weiteres Wachstum

Gelsenkirchen, 10. Juni 2026 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 durchgeführt.

Die Aktionärsversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu und beschloss für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,27 Euro). Insgesamt werden damit 2.885.500,20 Euro (Vorjahr: 2.596.950,18 Euro) vom Bilanzgewinn der Masterflex SE ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 28.884.973,27 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus und stimmte sämtlichen Punkten der Tagesordnung mit grosser Mehrheit zu.

In seiner Rede hob CEO Dr. Andreas Bastin insbesondere die strategischen Fortschritte im Rahmen der Zukunftsstrategie HERO@ZERO hervor. Einen wichtigen Meilenstein markiert dabei der bislang grösste Engineering- und Rahmenvertrag in der Geschichte der Masterflex Group, der im Vorjahr abgeschlossen wurde. Der Serienhochlauf ist für Ende 2026 geplant, der vollständige Ramp-up soll 2027 erfolgen. Mit dem Projekt erwartet das Unternehmen künftig wiederkehrende Erlöse im mittleren einstelligen Millionenbereich pro Jahr und stärkt zugleich seine technologische Position in den strategischen Zielindustriegruppen „Life“ und „Tech“.

Darüber hinaus verwies Dr. Bastin auf den Ausbau der Reinraumkapazitäten im Geschäftsbereich Medizintechnik. Durch die Erweiterung der kontrollierten Reinraumflächen um rund 20 Prozent bis Ende 2026 reagiert Masterflex auf die weiterhin hohe Nachfrage aus der Medizin- und Labortechnik und schafft zusätzliche Voraussetzungen für weiteres Wachstum in diesem attraktiven Zukunftsmarkt.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt lag auf der internationalen Expansion im Luftfahrtgeschäft. Mit der Grundsteinlegung für das neue Werk in Marokko hat die Masterflex Group die Basis für den weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten in der Luftfahrtindustrie geschaffen. Über die Tochtergesellschaft Matzen & Timm entsteht in der Freihandelszone Midparc bei Casablanca eine moderne Produktionsstätte für hoch spezialisierte Schlauch- und Verbindungssysteme.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group: „2025 war für die Masterflex Group ein Jahr wichtiger strategischer Fortschritte. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds in einigen Abnehmerbranchen haben wir neue Umsatz- und Ergebnisrekorde erreicht und gleichzeitig die Grundlage für weiteres profitables Wachstum geschaffen. Mit dem grössten Auftrag der Unternehmensgeschichte, dem Ausbau unserer Reinraumkapazitäten und der Grundsteinlegung unseres neuen Werks in Marokko stärken wir gezielt unsere Position in attraktiven Zukunftsmärkten. Unsere Zukunftsstrategie HERO@ZERO eröffnet dabei zunehmend konkrete wirtschaftliche Perspektiven. Wir investieren gezielt in Zukunftsmärkte, technologische Innovationen und nachhaltige Lösungen und stärken damit unsere Position als international führender Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme.“

Die Stimmpräsenz lag bei 66,25 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen unter www.masterflexgroup.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über Masterflex SE:
Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

IR Kontakt:
Susan Hoffmeister
Investor Relations
Tel.: +49 89 125 09 03-33
sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Telefon: +49 (0)209 970770
Fax: +49 (0)209 9707733
E-Mail: ir@masterflexgroup.com
Internet: www.MasterflexGroup.com
ISIN: DE0005492938
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Indizes: Prime all share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2342262  10.06.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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