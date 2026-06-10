Masterflex Aktie 1091276 / DE0005492938
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.06.2026 15:00:03
EQS-News: Hauptversammlung der Masterflex SE beschliesst 11 % höhere Dividende – Strategische Meilensteine schaffen Basis für weiteres Wachstum
|
EQS-News: Masterflex SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der Masterflex SE beschliesst 11 % höhere Dividende – Strategische Meilensteine schaffen Basis für weiteres Wachstum
Gelsenkirchen, 10. Juni 2026 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 durchgeführt.
Die Aktionärsversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu und beschloss für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,27 Euro). Insgesamt werden damit 2.885.500,20 Euro (Vorjahr: 2.596.950,18 Euro) vom Bilanzgewinn der Masterflex SE ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 28.884.973,27 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Hauptversammlung sprach den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2025 das Vertrauen aus und stimmte sämtlichen Punkten der Tagesordnung mit grosser Mehrheit zu.
In seiner Rede hob CEO Dr. Andreas Bastin insbesondere die strategischen Fortschritte im Rahmen der Zukunftsstrategie HERO@ZERO hervor. Einen wichtigen Meilenstein markiert dabei der bislang grösste Engineering- und Rahmenvertrag in der Geschichte der Masterflex Group, der im Vorjahr abgeschlossen wurde. Der Serienhochlauf ist für Ende 2026 geplant, der vollständige Ramp-up soll 2027 erfolgen. Mit dem Projekt erwartet das Unternehmen künftig wiederkehrende Erlöse im mittleren einstelligen Millionenbereich pro Jahr und stärkt zugleich seine technologische Position in den strategischen Zielindustriegruppen „Life“ und „Tech“.
Darüber hinaus verwies Dr. Bastin auf den Ausbau der Reinraumkapazitäten im Geschäftsbereich Medizintechnik. Durch die Erweiterung der kontrollierten Reinraumflächen um rund 20 Prozent bis Ende 2026 reagiert Masterflex auf die weiterhin hohe Nachfrage aus der Medizin- und Labortechnik und schafft zusätzliche Voraussetzungen für weiteres Wachstum in diesem attraktiven Zukunftsmarkt.
Ein weiterer strategischer Schwerpunkt lag auf der internationalen Expansion im Luftfahrtgeschäft. Mit der Grundsteinlegung für das neue Werk in Marokko hat die Masterflex Group die Basis für den weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten in der Luftfahrtindustrie geschaffen. Über die Tochtergesellschaft Matzen & Timm entsteht in der Freihandelszone Midparc bei Casablanca eine moderne Produktionsstätte für hoch spezialisierte Schlauch- und Verbindungssysteme.
Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group: „2025 war für die Masterflex Group ein Jahr wichtiger strategischer Fortschritte. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds in einigen Abnehmerbranchen haben wir neue Umsatz- und Ergebnisrekorde erreicht und gleichzeitig die Grundlage für weiteres profitables Wachstum geschaffen. Mit dem grössten Auftrag der Unternehmensgeschichte, dem Ausbau unserer Reinraumkapazitäten und der Grundsteinlegung unseres neuen Werks in Marokko stärken wir gezielt unsere Position in attraktiven Zukunftsmärkten. Unsere Zukunftsstrategie HERO@ZERO eröffnet dabei zunehmend konkrete wirtschaftliche Perspektiven. Wir investieren gezielt in Zukunftsmärkte, technologische Innovationen und nachhaltige Lösungen und stärken damit unsere Position als international führender Spezialist für anspruchsvolle Schlauch- und Verbindungssysteme.“
Die Stimmpräsenz lag bei 66,25 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen unter www.masterflexgroup.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)209 970770
|Fax:
|+49 (0)209 9707733
|E-Mail:
|ir@masterflexgroup.com
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|ISIN:
|DE0005492938
|WKN:
|549 293
|Indizes:
|Prime all share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2342262
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2342262 10.06.2026 CET/CEST
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Masterflex SE
Analysen zu Masterflex SE
Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI etwas höher -- DAX leichter -- Wall Street in Rot erwartet -- Börsen in Fernost letztlich unter Druck
Der heimische Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte leicht in Grün. Der deutsche Aktienmarkt tendiert abwärts. Die US-Börsen dürften nachgeben. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.