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11.06.2026 14:00:04

EQS-News: Hauptversammlung bestätigt Wachstumsstrategie und Investitionskurs von PFISTERER

Pfisterer
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EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung bestätigt Wachstumsstrategie und Investitionskurs von PFISTERER

11.06.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

11. Juni 2026

Hauptversammlung bestätigt Wachstumsstrategie und Investitionskurs von PFISTERER

Winterbach, Deutschland: Die Aktionärinnen und Aktionäre der PFISTERER Holding SE („PFISTERER“; ISIN: DE000PFSE212) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen von Vorstand und Aufsichtsrat zur Abstimmung gebrachten Beschlussfassungen mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Auf der als Präsenzveranstaltung durchgeführten Hauptversammlung waren rund 85 % des Grundkapitals vertreten. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,85 Euro je dividendenberechtigter Aktie. Darüber hinaus entschied die Hauptversammlung unter anderem die Umstellung der Aktien von Inhaber- auf Namensaktien und die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung.

Johannes Linden, Sprecher und Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE: „Die breite Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre bestätigt unseren strategischen Kurs und das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven von PFISTERER. Wir profitieren von den strukturellen Wachstumstreibern der globalen Elektrifizierung und investieren konsequent in Technologie, Produktionskapazitäten und Innovation. Unser Ziel bleibt unverändert: als führender Anbieter von Verbindungs- und Isolationstechnik die Energiewende und den Ausbau der elektrischen Infrastruktur weltweit mitzugestalten.“

In seiner Rede stellte der Vorstand die erfolgreiche Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 sowie die Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie dar. PFISTERER steigerte im vergangenen Jahr Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis erneut deutlich und erreichte mit einem Auftragseingang von 550 Mio. Euro, einem Umsatz von knapp 450 Mio. Euro sowie einem bereinigten EBITDA von 80 Mio. Euro neue Rekordwerte. Gleichzeitig verfügte das Unternehmen mit einer Net-Cash-Position von 19 Mio. Euro und einem Eigenkapital von über 205 Mio. Euro über eine solide Bilanz.

Darüber hinaus berichtete der Vorstand über wichtige strategische Fortschritte, darunter die Weiterentwicklung des HVDC-Geschäfts, den Ausbau der internationalen Präsenz in Schlüsselmärkten sowie umfangreiche Investitionen in Produktionskapazitäten, Forschung und Entwicklung sowie Prüf- und Laborinfrastruktur. Allein bis 2030 plant PFISTERER Investitionen von insgesamt rund 270 Mio. Euro, um die Chancen der weltweiten Elektrifizierung konsequent zu nutzen.

Vorstandsmitglied Dr. Konstantin Kurfiss ergänzt: „Wir erleben ein neues Zeitalter der Elektrifizierung. Der Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze zählen zu den zentralen Infrastrukturaufgaben der kommenden Jahrzehnte. Mit unserer Technologie, unserer globalen Präsenz und unserem engagierten Team sind wir hervorragend positioniert, um von dieser Entwicklung nachhaltig zu profitieren.“

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind im Investorenbereich der Website verfügbar.

Über Pfisterer

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, börsennotiertes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen – überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

 

Pressekontakt

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

Tel.:   +49 151 44382202

E-Mail:  press@pfisterer.com


Investor Relations

Stefanie Eberding

Head of Investor Relations

Tel.:  +49 7181 7005 149

E-Mail:  stefanie.eberding@pfisterer.com 

 

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

 


11.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Telefon: +49 7181 7005-0
E-Mail: info@pfisterer.com
Internet: www.pfisterer.com
ISIN: DE000PFSE212
WKN: PFSE21
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
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2344372  11.06.2026 CET/CEST

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