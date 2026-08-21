Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’306 -0.4%  SPI 20’136 -0.3%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’062 0.3%  Euro 0.9351 0.0%  EStoxx50 6’439 0.3%  Gold 4’585 1.5%  Bitcoin 62’508 6.9%  Dollar 0.7989 -0.2%  Öl 93.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dollar bleibt angeschlagen: So bewegt sich der Franken zum Euro und Greenback
US-ETF kaufen in der Schweiz: Was rechtlich gilt und wo der Renditevorteil entsteht
Lufthansa-Aktie stabil: Bodo Ramelow soll bei Schlichtung mit Lufthansa vermitteln
Aktie unbeeindruckt: Richemont-Tocher IWC streicht 18 Stellen in Schaffhausen
Zuckerberg gegen zentrale KI-Kontrolle: Was das Manifest für die Meta-Aktie bedeutet
Suche...

DF Deutsche Forfait Aktie 32859959 / DE000A2AA204

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2026 11:46:03

EQS-News: Hauptversammlung 2026: Drei Säulen – eine Strategie

DF Deutsche Forfait
1.35 EUR -10.60%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung 2026: Drei Säulen – eine Strategie

21.08.2026 / 11:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Köln, 21. August 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat am 20. August 2026 ihre ordentliche Hauptversammlung in Präsenz in Köln abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre, die rund 86 % des Grundkapitals vertraten, stimmten sämtlichen Tagesordnungspunkten mit den erforderlichen Mehrheiten zu.

Der Vorstand berichtete über das Geschäftsjahr 2025, das durch die strategische Weiterentwicklung der DF-Gruppe, den Ausbau der operativen Geschäftsfelder sowie entsprechende Aufbau- und Integrationsaufwendungen geprägt war.

Die DF-Gruppe verfolgt ihre strategische Weiterentwicklung unter dem Leitmotiv „Drei Säulen – eine Strategie“. Die drei Segmente Trade Finance, Health & Pharma und Food & Beverage sollen gemeinsam dazu beitragen, die Ertragsbasis der Gruppe zu verbreitern, Risiken ausgewogen zu steuern und zusätzliche operative Entwicklungsmöglichkeiten zu erschliessen.

Geschäftszahlen 2025

Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte sich das Geschäftsvolumen im Segment Trade Finance von 208,9 Mio. Euro auf 226,6 Mio. Euro. Das Rohergebnis stieg um 7,8 % auf 10,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf minus 0,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag bei minus 2,0 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr ein Konzernergebnis von plus 1,9 Mio. Euro erzielt worden war. Neben den Aufbauaufwendungen in den neuen Geschäftsfeldern wurde das Konzernergebnis durch einen nicht zahlungswirksamen Aufwand aus latenten Steuern in Höhe von 1,3 Mio. Euro beeinflusst.

Statement des Vorstandsvorsitzenden

Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG, erklärte:

„Die DF-Gruppe entwickelt sich in einem anspruchsvollen Umfeld strategisch weiter. Mit Trade Finance, Health & Pharma sowie Food & Beverage haben wir unsere Aufstellung verbreitert. Der Aufbau ist noch nicht abgeschlossen. Unser Massstab ist deshalb nicht allein Wachstum, sondern die Fähigkeit, Wachstum in belastbare Prozesse, verlässliche Ergebnisse und nachhaltige Wertschöpfung zu überführen."

Beschlüsse der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 16.538.836,22 Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Darüber hinaus wählte die Hauptversammlung Herrn Martin Seeger, der im ersten Halbjahr 2026 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden war, zum Mitglied des Aufsichtsrats. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar:

https://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung/

Über die DF-Gruppe

Die DF-Gruppe ist ein international tätiges Finanzunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Aussenhandelsfinanzierung und Trade Finance. Im Segment Trade Finance betreibt die Gruppe insbesondere ihr Marketing-Compliance-Geschäft. Ergänzend ist die DF-Gruppe in den Segmenten Health & Pharma sowie Food & Beverage tätig. Mit dieser Aufstellung verfolgt die Gruppe das Ziel, ihre Ertragsbasis zu verbreitern, operative Entwicklungspotenziale zu nutzen und die Grundlage für eine langfristig stabile Unternehmensentwicklung zu schaffen.


Kontakt DF Deutsche Forfait AG

Guido Janzen
Direktor Investor Relations / Presse
Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln
T +49 221 97376-61

E investor.relations@dfag.de
www.dfag.de


21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Telefon: +49 221 97376 - 0
E-Mail: dfag@dfag.de
Internet: www.dfag.de
ISIN: DE000A2AA204
WKN: A2AA20
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900CY6JKIFT9GH610
EQS News ID: 2386948

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2386948  21.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DF Deutsche Forfait AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DF Deutsche Forfait AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:49 Marktüberblick: Kryptowährungen im Rallymodus
09:17 Marktumfeld bleibt schwierig
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 200-Tage-Linie
20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’922.42 19.96 SGBJ3U
Short 15’245.29 13.68 SDBWJU
Short 15’789.18 8.98 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’305.90 21.08.2026 11:41:32
Long 13’743.20 19.55 S2B93U
Long 13’434.59 13.82 SNB4VU
Long 12’842.85 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderunge ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.