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02.06.2026 17:19:53

EQS-News: Hauptversammlung 2026 der TeamViewer SE – Aktionäre wählen neues Aufsichtsratsmitglied und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu

TeamViewer
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EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung 2026 der TeamViewer SE – Aktionäre wählen neues Aufsichtsratsmitglied und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu

02.06.2026 / 17:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hauptversammlung 2026 der TeamViewer SE –
Aktionäre wählen neues Aufsichtsratsmitglied und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu

Göppingen, 02. Juni 2026 – Auf der diesjährigen Hauptversammlung der TeamViewer SE waren 29,95 Prozent des Grundkapitals vertreten. Das virtuelle Veranstaltungsformat ermöglichte es den Aktionärinnen und Aktionären, direkt mit Aufsichtsrat und Vorstand zu interagieren und ihre Fragen live zu stellen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu und bestätigten Andrea Euenheim als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats für eine vierjährige Amtszeit. Andrea Euenheim war im März 2026 gerichtlich in den Aufsichtsrat bestellt worden. Zusammen mit Ralf W. Dieter (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Abraham (Abe) Peled (Stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Swantje Conrad, Dr. Joachim (Joe) Heel, James Jeffrey (Jeff) Kinder, Axel Salzmann und Christina Stercken bildet Andrea Euenheim nun den Aufsichtsrat von TeamViewer. Sie tritt die Nachfolge von Hera Kitwan Siu an, die nach vier erfolgreichen Jahren im Aufsichtsrat von TeamViewer auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden war.

Ausführliche Informationen zu den Abstimmungsergebnissen und zur Hauptversammlung finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://ir.teamviewer.com/hv.

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Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 620.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu grossen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 768 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum SDAX.

Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

 

Kontakt
Investor Relations
Bisera Grubesic
Vice President Investor Relations
E-Mail: ir@teamviewer.com

Medien      
Michael Lönne     
Vice President Strategy & Communications 
E-Mail: press@teamviewer.com 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Telefon: +49 7161 60692 50
Fax: +49 7161 60692 335
E-Mail: ir@teamviewer.com
Internet: ir.teamviewer.com
ISIN: DE000A2YN900
WKN: A2YN90
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2338246  02.06.2026 CET/CEST

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