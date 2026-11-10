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10.11.2026 07:00:03

EQS-News: HAMBORNER REIT AG legt Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 vor und erhöht operative Ergebnisprognose

HAMBORNER REIT
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EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
HAMBORNER REIT AG legt Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 vor und erhöht operative Ergebnisprognose

10.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG legt Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 vor und erhöht operative Ergebnisprognose

  • Transaktionsbedingter Rückgang der Miet- und Pachterlöse um 0,9 % auf 67,3 Mio. Euro
  • Positive Like-for-like-Mietentwicklung im Bestandsportfolio von 1,5 %
  • Funds from Operations bei 34,5 Mio. Euro bzw. 0,42 Euro je Aktie (-6,0 %)
  • Entwicklung der operativen Portfoliokennziffern im Rahmen der Erwartungen
  • Solide Finanzierungsstruktur mit Verschuldungsgrad (EPRA LTV) von 44,2 %
  • Konkretisierung der Umsatzerwartungen und Anhebung der FFO-Prognose für 2026

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Duisburg, 10. November 2026 – In einem weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Umfeld entwickelte sich das operative Geschäft der HAMBORNER REIT AG in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die Umsatz- bzw. Ergebnisentwicklung war insbesondere durch die Auswirkungen der Immobilienverkäufe, ein erhöhtes Kostenniveau sowie gestiegene Finanzierungskosten geprägt.

Die Erlöse aus Mieten und Pachten beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 67,3 Mio. Euro und lagen damit 0,9 % unter dem Niveau der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die im vergangenen sowie im laufenden Geschäftsjahr erfolgten Immobilienverkäufe zurückzuführen. Gegenläufig wirkten insbesondere vertraglich vereinbarte Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung. Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) erhöhten sich die Mieterlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0 Mio. Euro bzw. 1,5 %.

Die Funds from Operations (FFO) reduzierten sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 6,0 % auf 34,5 Mio. Euro. Der FFO je Aktie belief sich auf 0,42 Euro nach 0,45 Euro im Vorjahreszeitraum. Neben den verminderten Mieterlösen wirkten sich insbesondere gestiegene Finanzierungskosten sowie höhere Aufwendungen für Immobilienbetrieb und -instandhaltung auf die Ergebnisentwicklung aus.

Die Bilanz- und Finanzierungsstruktur der Gesellschaft erwies sich auch im anhaltend anspruchsvollen Zins- und Immobilienmarktumfeld als stabil. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich zum 30. September 2026 auf 55,2 % nach 54,7 % zum Jahresende 2025. Der EPRA Loan-to-Value (LTV) lag mit 44,2 % nahezu unverändert auf dem Niveau des Jahresendes 2025 (44,3 %).

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Nach dem Besitzübergang der bereits zum Jahresende 2025 veräusserten Einzelhandelsimmobilie in Ditzingen im ersten Quartal erfolgte zum 1. September 2026 der Übergang des auf Grundlage der strategischen Neuausrichtung veräusserten Büroobjekts in Neu-Isenburg.

Mit dem Abschluss der Transaktion hat HAMBORNER einen ersten Schritt zur strategischen Weiterentwicklung des Immobilienportfolios und zur angestrebten Reduzierung des Büroanteils vollzogen. Die Veräusserung stärkt den finanziellen Spielraum für gezielte Reinvestitionen in ertragsstarke Einzelhandelsimmobilien mit attraktivem Cashflow-Profil.

Die Verkehrswerte des Immobilienportfolios blieben im dritten Quartal unverändert. Zum 30. September 2026 umfasste das Portfolio der Gesellschaft 62 Immobilien mit einem Verkehrswert von insgesamt rund 1,3 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) belief sich auf 8,85 Euro je Aktie nach 9,07 Euro zum Jahresende 2025 und 8,72 Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2026.

OPERATIVE ENTWICKLUNG

Die operativen Portfoliokennziffern bewegten sich im Berichtszeitraum auf dem erwarteten Niveau. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) lag zum 30. September 2026 bei 5,0 Jahren. Die stichtagsbezogene EPRA-Leerstandsquote erhöhte sich unterjährig geringfügig auf 4,4 %, bewegte sich damit jedoch weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Stand.

Die Vermietungsaktivitäten entwickelten sich im Jahresverlauf weiterhin positiv. Seit Jahresbeginn hat die Gesellschaft Mietverträge über eine Fläche von rund 27.500 m² abgeschlossen, wobei insbesondere erfolgreiche Vertragsverlängerungen mit Büromietern zur hohen Mieterverbleibquote von rund 85 % beitrugen.

AUSBLICK

Für den weiteren Jahresverlauf erwartet die Gesellschaft auch unter den anhaltend anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine weitgehend planmässige Geschäftsentwicklung.

Auf Grundlage der Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate sowie einer aktualisierten Aufwands- und Ertragsschätzung konkretisiert die Gesellschaft ihre bisherige Umsatzprognose und hebt die Prognose für das operative Ergebnis (FFO) an.

Für das Geschäftsjahr 2026 werden nunmehr Erlöse aus Mieten und Pachten zwischen 88,5 Mio. Euro und 90,0 Mio. Euro erwartet. Zuvor war eine Bandbreite von 87,5 Mio. Euro bis 89,5 Mio. Euro prognostiziert worden.

Das operative Ergebnis wird sich voraussichtlich zwischen 42,0 Mio. Euro und 44,0 Mio. Euro bewegen, während bislang von 38,0 Mio. Euro bis 42,0 Mio. Euro ausgegangen wurde. Die Prognoseanhebung ist unter anderem auf erfolgreiche Vermietungsaktivitäten im laufenden Geschäftsjahr zurückzuführen, die gegenüber der ursprünglichen Planung teilweise mit geringeren Aufwendungen für Miet-Incentivierungen und Mieterausbauten bzw. Instandhaltungsmassnahmen verbunden waren.

 

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2026

  9M 2026 9M 2025 Veränderung
Erlöse aus Mieten und Pachten 67,3 Mio. € 67,9 Mio. € -0,9 %
Betriebsergebnis -1,3 Mio. € 16,4 Mio. € n/a
Periodenergebnis -11,8 Mio. € 9,2 Mio. € n/a
Funds from Operations (FFO) 34,5 Mio. € 36,7 Mio. € -6,0 %
Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,42 € 0,45 € -6,0 %
  30. Sept. 2026 31. Dez. 2025 Veränderung
REIT EK-Quote 55,2 % 54,7 % +0,5 %-Punkte
Loan to Value (LTV) 44,2 % 44,3 % -0,1 %-Punkte
EPRA Net Asset Value (NAV) 720,3 Mio. € 738,1 Mio. € -2,4 %
EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 8,85 € 9,07 € -2,4 %
EPRA Net Tangible Assets (NTA) 720,3 Mio. € 738,1 Mio. € -2,4 %
EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 8,85 € 9,07 € -2,4 %
Anzahl der Objekte 62 64 -2
Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.302,4 Mio. € 1.348,5 Mio. € -3,4 %
EPRA Leerstandsquote 4,4 % 3,5 % +0,9 %-Punkte
Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 5,0 Jahre 5,3 Jahre -0,3 Jahre

Die vollständige Zwischenmitteilung zum 30. September 2026 steht im Bereich Finanzberichte auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschliesslich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,3 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Nahversorgungsimmobilien wie grossflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Gross- und Mittelstädte sowie moderne Büroobjekte an etablierten Standorten.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann
Head of Capital Markets, Financing & Sustainability
T: +49 (0)203 54405-32
M: info@ir.hamborner.de
W: www.hamborner.de

DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der HAMBORNER oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch HAMBORNER unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. HAMBORNER schliesst jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Geldbussen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. HAMBORNER gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemitteilung. HAMBORNER übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.


10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HAMBORNER REIT AG
Goethestrasse 45
47166 Duisburg
Deutschland
Telefon: 0203/54405-0
Fax: 0203/54405-49
E-Mail: info@hamborner.de
Internet: www.hamborner.de
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WKN: A3H233
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2431202  10.11.2026 CET/CEST

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07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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