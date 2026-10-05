Going Aktie 140006492 / DE000A40KXC8
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05.10.2026 15:00:04
EQS-News: Halbjahreszahlen 2026
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EQS-News: GoingPublic Media AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
München, 5. Oktober 2026 – Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre nicht testierten Halbjahreszahlen zum 30.6.2026. Im ersten Halbjahr 2026 (1.1.-30.6.) stieg der Umsatz des Medienhauses gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 642 auf 681 TEUR (+6,0 %). Bereinigt um die Umsätze aus Untervermietung von Büroflächen (die 2026 nicht mehr anfallen), läge das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2026 gegenüber der Vorjahresperiode bei rund 15 %. Das Ergebnis lag bei -19 TEUR (Vj. +51 TEUR). Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf -10 TEUR (Vj. +58 TEUR). Das positive Ergebnis im Vorjahr (1.1.-30.6.25) war vornehmlich auf die im März 2025 erfolgte Veräusserung der BondGuide Media-Anteile und den daraus erzielten Beteiligungsertrag zurückzuführen. Rechnet man diesen heraus, beträgt die Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026 rund 30 TEUR. Die liquiden Mittel in der AG beliefen sich zum Stichtag 30.6.2026 auf rund 400 TEUR (Vj. 440 TEUR).
Aufgrund der aktuellen Auftragslage geht GoingPublic Media derzeit für das Geschäftsjahr 2026 weiter von schwarzen Zahlen aus. Zahlen zum 30.9. werden in der ersten November-Hälfte berichtet.
Ansprechpartner bei Rückfragen:
GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de
Über die GoingPublic Media AG:
Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 25 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 Events pro Jahr gegenüber. Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.
05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GoingPublic Media AG
|Hofmannstr. 7a
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-2000 339-0
|Fax:
|+49 (0)89-2000 339-39
|E-Mail:
|info@goingpublic.de
|Internet:
|www.goingpublic.ag
|ISIN:
|DE000A40KXC8
|WKN:
|A40KXC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2410458
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410458 05.10.2026 CET/CEST
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