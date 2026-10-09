CHAPTERS Group Aktie 2175722 / DE0006618309
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09.10.2026 08:00:03
EQS-News: Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht
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EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht.
Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:
09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|EQS News ID:
|2412796
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2412796 09.10.2026 CET/CEST
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