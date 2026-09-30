EQS-News: Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht

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Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht



30.09.2026 / 10:10 CET/CEST

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Trade Finance entwickelt sich widerstandfähig

Solides Ergebnis unter herausfordernden Marktbedingungen

Positiver Ausblick für 2026

Köln, 30. September 2026 – Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht.

Das Kerngeschäft im Segment „Trade Finance“ entwickelte sich positiver als erwartet. Das Geschäftsvolumen ging zwar im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 108,0 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 118,1 Mio.), das überwiegend aus der Handelsfinanzierung resultierende Rohergebnis erhöhte sich jedoch um rund 3,4 % auf EUR 6,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,8 Mio.).

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 0,8 Mio. und lag damit nur leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 1,1 Mio. Das Konzernergebnis des ersten Halbjahres 2026 beträgt EUR 0,2 Mio. bzw. EUR 0,01 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,4 Mio. bzw. EUR 0,04 je Aktie).

Die liquiden Mittel der DF AG beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf EUR 16,5 Mio. aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Darüber hinaus verfügte die Gesellschaft über weitere kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von EUR 19,6 Mio.

„Das erste Halbjahr 2026 war von einer zunehmend schwierigen politischen Lage im Nahen Osten geprägt. Die unvorhersehbare Dynamik des Konflikts hatte erhebliche Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand. „Der Konflikt wirkte sich zwar unmittelbar auf unser operatives Geschäft aus. Durch rechtzeitig abgestimmte alternative Lösungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten wir diese Auswirkungen jedoch mehr als ausgleichen. Insgesamt haben wir unter den gegebenen Marktbedingungen im ersten Halbjahr ein solides Ergebnis erzielt.“

Die Abschlussprüfer haben einen Bericht über die prüferische Durchsicht erteilt.

Wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 21. September 2026 berichtet, erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2026 ein nur leicht rückläufiges Geschäftsvolumen. Gleichzeitig wird jetzt mit einem Anstieg des Rohergebnisses um rund 10 % sowie einem ausgeglichenen Ergebnis vor Steuern gerechnet.

Der Halbjahresbericht ist ab heute auf unserer Webseite unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ abrufbar.

Über die DF-Gruppe

Die DF-Gruppe ist ein international tätiges Finanzunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Aussenhandelsfinanzierung. Ihr Kerngeschäft im Segment Trade Finance ist insbesondere das Marketing-Compliance-Geschäft.

Darüber hinaus ist die DF-Gruppe in den Segmenten Health & Pharma sowie Food & Beverage tätig. Mit dieser Aufstellung verfolgt die Gruppe das Ziel, ihre Ertragsbasis zu verbreitern, operative Entwicklungspotenziale zu nutzen und die Grundlage für eine langfristig stabile Unternehmensentwicklung zu schaffen.

Kontakt DF Deutsche Forfait AG

Guido Janzen

Direktor Investor Relations

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61

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