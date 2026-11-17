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H2APEX-Tochter HydroExceed: Zertifizierung ebnet Weg in den Wasserstoff-Trailermarkt



17.11.2026 / 11:51 CET/CEST

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Pressemitteilung

H2APEX-Tochter HydroExceed: Zertifizierung ebnet Weg in den Wasserstoff-Trailermarkt



Baumusterzertifizierung des Type-IV-Wasserstoffdruckbehälters HY-430-500 erfolgreich abgeschlossen

Zertifizierung nach europäischen Standards schafft wesentliche Voraussetzung für die kommerzielle Vermarktung

HydroExceed stärkt damit die technologische Wertschöpfung und die langfristigen Wachstumsperspektiven der H2APEX-Gruppe

Nächste Schritte: Vertriebsaufbau, Vorbereitung der Serienproduktion und Ausbau strategischer Partnerschaften

Rostock, Grevenmacher (Grossherzogtum Luxemburg), 17. November 2026 – Die H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155), ein führender Entwickler und Betreiber von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur und Mobilität, hat einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau ihres Wasserstoffspeichergeschäfts erreicht: Der von ihrer Tochtergesellschaft HydroExceed entwickelte Type-IV-Wasserstoffdruckbehälter HY-430-500 hat die Baumusterzertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Das von Kiwa Sweden ausgestellte EU Type-Examination Certificate bestätigt die Erfüllung der Anforderungen der EN 17339:2020 und der europäischen Richtlinie über ortsbewegliche Druckgeräte (TPED). Damit ist eine entscheidende Voraussetzung für den geplanten Markteintritt geschaffen.

Von innovativer Eigenentwicklung zum wettbewerbsfähigen Marktprodukt

Die Zertifizierung ist das Ergebnis einer intensiven Entwicklungsphase und eines umfangreichen Prüfprogramms. Sie bestätigt die technische Reife des Behältertyps auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung. Für H2APEX stärkt der Erfolg ein zusätzliches Geschäftsfeld entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette und eröffnet HydroExceed neue Perspektiven für die industrielle Vermarktung.

„Mit dieser Zertifizierung haben wir eine zentrale Hürde für den Markteintritt genommen. Aus eigener Technologieentwicklung wird ein Produkt mit konkretem Vermarktungspotenzial. HydroExceed kann damit einen wichtigen Beitrag zum weiteren Aufbau unseres Wasserstoffgeschäfts leisten“, sagt Peter Rössner CEO der H2APEX Gruppe.

„Hinter dem HY-430-500 liegen Jahre anspruchsvoller Entwicklungsarbeit, zahlreiche Prüfungen und Herausforderungen, die unser Team gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von H2APEX bewältigt hat. Dass wir nun die Baumusterzertifizierung in den Händen halten, ist ein grosser Erfolg. Wir haben damit ein Produkt geschaffen, das aktuell eine hohe Kundennachfrage hat und mit dem wir jetzt in die Vermarktung gehen wollen“, unterstreicht Martin Hoffmann, Head of Research und Development HydroExceed.

Nächste Phase: Vertrieb und Serienproduktion

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Baumusterzertifizierung konzentriert sich HydroExceed auf die nächsten Schritte zur Markteinführung. Dazu gehören der geplante Abschluss der bereits begonnenen Zertifizierung des betriebseigenen Prüfdienstes, der Aufbau eines leistungsfähigen Vertriebs sowie die Vorbereitung einer zuverlässigen Serienproduktion am Standort Rostock-Laage. Eine wichtige Rolle soll dabei die angestrebte Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner beim Bau von Wasserstoff-Transportcontainern (MEGC) spielen. Entsprechende Vertragsverhandlungen laufen derzeit.

Mit dem HY-430-500 adressiert HydroExceed den steigenden Bedarf an leistungsfähigen Lösungen für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff. Gerade dort, wo eine Pipelineversorgung noch nicht verfügbar ist, können mobile Speichersysteme den Wasserstoffhochlauf unterstützen. Die Zertifizierung schafft dafür eine belastbare technologische Grundlage, während der kommerzielle Hochlauf nun im Mittelpunkt steht.

Strategische Bedeutung für die H2APEX-Gruppe

Die erfolgreiche Zertifizierung stärkt einen weiteren technologischen Wertschöpfungsbaustein innerhalb der H2APEX-Gruppe. Neben der Produktion von grünem Wasserstoff und der Entwicklung entsprechender Versorgungsinfrastrukturen bilden innovative Speichertechnologien einen wichtigen Bestandteil des Technologieportfolios. Mit HydroExceed verfügt die Gruppe über eigene Kompetenzen bei der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoffdruckspeichern.

Mit der Zertifizierung werden technologische und regulatorische Hürden überwunden auf dem Weg zur Markteinführung. Zugleich verbessert sie die Voraussetzungen für Kundenqualifizierungen, kommerzielle Partnerschaften und den schrittweisen Hochlauf der Produktion. Aussagen zu konkreten Umsatzbeiträgen oder Kundenaufträgen sind mit der Zertifizierung allein nicht verbunden.

Über die HydroExceed GmbH

Die HydroExceed GmbH ist auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Wasserstoffspeicherlösungen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt Typ-IV-Druckgasspeicher für Wasserstoff-Anwendungen und ist Teil der H2APEX-Gruppe.

Kontakt:

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Investor Relations

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