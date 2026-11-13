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13.11.2026 09:25:23
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen
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EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Pressemitteilung
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q3/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen
Salzbergen, 13. November 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihre Zwischenmitteilung für das Q3/2026 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen für den Neunmonatszeitraum des laufenden Geschäftsjahres. Zugleich wurde die Guidance für das zu erwartende operative Ergebnis (EBITDA) noch einmal nach oben präzisiert. Das vollständige Dokument inklusive Beschreibung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie der Tabellen zum Zwischenabschluss steht im Bereich „Publikationen“ auf www.hur.com zum Download bereit.
Kontakt:
Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Neuenkirchener Str. 8
|48499 Salzbergen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 43 218 321
|Fax:
|+49 (0)40 43 218 390
|E-Mail:
|investor.relations@hur.com
|Internet:
|www.hur.com
|ISIN:
|DE000A2E4T77
|WKN:
|A2E4T7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NCRGGS5E0MGL93
|EQS News ID:
|2434446
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434446 13.11.2026 CET/CEST
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