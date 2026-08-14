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14.08.2026 09:05:33

EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse

H&R
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EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse

14.08.2026 / 09:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse

Salzbergen, 14. August 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihren Halbjahresbericht für 2026 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen. Das vollständige Dokument inklusive Zwischenlagebericht, Zwischenabschluss und -anhang steht im Bereich „Publikationen“ auf www.hur.com zum Download bereit.

Kontakt:
H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser
Neuenkirchener Strasse 8, 48499 Salzbergen
Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390
Mail: ties.kaiser@hur.com
www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter  Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.


14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA
Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 43 218 321
Fax: +49 (0)40 43 218 390
E-Mail: investor.relations@hur.com
Internet: www.hur.com
ISIN: DE000A2E4T77
WKN: A2E4T7
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NCRGGS5E0MGL93
EQS News ID: 2382970

 
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2382970  14.08.2026 CET/CEST

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