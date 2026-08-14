EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse

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H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse



14.08.2026 / 09:05 CET/CEST

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Pressemitteilung H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse Salzbergen, 14. August 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihren Halbjahresbericht für 2026 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen. Das vollständige Dokument inklusive Zwischenlagebericht, Zwischenabschluss und -anhang steht im Bereich „Publikationen“ auf www.hur.com zum Download bereit. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Strasse 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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