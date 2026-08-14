H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 09:05:33
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse
|
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Pressemitteilung
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse
Salzbergen, 14. August 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihren Halbjahresbericht für 2026 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen. Das vollständige Dokument inklusive Zwischenlagebericht, Zwischenabschluss und -anhang steht im Bereich „Publikationen“ auf www.hur.com zum Download bereit.
Kontakt:
Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Neuenkirchener Str. 8
|48499 Salzbergen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 43 218 321
|Fax:
|+49 (0)40 43 218 390
|E-Mail:
|investor.relations@hur.com
|Internet:
|www.hur.com
|ISIN:
|DE000A2E4T77
|WKN:
|A2E4T7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NCRGGS5E0MGL93
|EQS News ID:
|2382970
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2382970 14.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!