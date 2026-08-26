Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Logitech2575132Swiss Re12688156Givaudan1064593
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Suche...

H&R Aktie 37428602 / DE000A2E4T77

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 13:38:23

EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

H&R
6.15 CHF 5.13%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

26.08.2026 / 13:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

 

H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

 

Salzbergen, 26. August 2026. Die Geschäftsführung der H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat, wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, Anträge auf Widerruf der Börsennotierungen im regulierten Markt an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg gestellt und zugleich die Einbeziehung der H&R-Aktien in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Die ersten Schritte sind nun vollzogen: Die Aktien sind seit dem 26. August 2026 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Notierungen an den regulierten Märkten der Börsen Düsseldorf und Hamburg werden voraussichtlich jeweils spätestens zum Ablauf des Jahres 2026 entfallen.

 

Kontakt:
H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser
Neuenkirchener Strasse 8, 48499 Salzbergen
Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390
Mail: ties.kaiser@hur.com
www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:
Die im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.


26.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA
Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 43 218 321
Fax: +49 (0)40 43 218 390
E-Mail: investor.relations@hur.com
Internet: www.hur.com
ISIN: DE000A2E4T77
WKN: A2E4T7
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NCRGGS5E0MGL93
EQS News ID: 2389016

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389016  26.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu H&R GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten