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12.11.2026 06:59:33
EQS-News: grenke auf Kurs: Konzernergebnis deutlich gesteigert
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EQS-News: grenke AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
grenke auf Kurs: Konzernergebnis deutlich gesteigert
Baden-Baden, den 12. November 2026: Die grenke AG, Spezialist für Small-Ticket-Leasing, steigert in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 das Konzernergebnis um 14,6 % auf
Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: „Wir sind auf Kurs. Die ersten neun Monate belegen das Potenzial unseres Geschäftsmodells. Bei der operativen Effizienz haben wir schneller als erwartet deutliche Fortschritte erzielt. Und unser wachsendes Leasingportfolio bildet für die Zukunft eine starke Grundlage. Entscheidend ist jetzt, dieses Potenzial konsequent in nachhaltig höhere Erträge und eine höhere Eigenkapitalrendite umzusetzen. Dazu gehört auch, unsere Schadenquote wieder zu normalisieren und unsere Margen nachhaltig zu stärken. Daran lassen wir uns messen.“
grenke steigert in den ersten drei Quartalen 2026 das Leasingneugeschäft moderat um 1,7 % auf 2.443,8 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 2.403,3 Mio. Euro). Dabei beträgt der Deckungsbeitrag 2 (DB2) – als Gradmesser für die Profitabilität – im Berichtszeitraum 382,9 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 410,6 Mio. Euro). Daraus ergibt sich eine solide DB2-Marge von 15,7 % (Q1-Q3 2025: 17,1 %). Zurückzuführen ist der Rückgang der DB2-Marge im Wesentlichen auf den üblichen Zeitverzug zwischen Zinsentwicklung und Konditionsgestaltung. Während im Vorjahreszeitraum die DB2-Marge temporär von sinkenden Marktzinsen profitierte, hatten die steigenden Kapitalmarktzinsen besonders im zweiten und dritten Quartal 2026 einen - ebenfalls temporär - gegenläufigen Effekt. Über das sich verändernde Zinsniveau hinaus reflektiert die DB2-Marge auch andere Komponenten wie die aktuell höher erwarteten Ausfälle und damit das weiter erhöhte Schadensniveau infolge der globalen Unsicherheiten.
Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. Euro)
Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.
Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: „Unsere Ertragskraft entwickelt sich weiterhin positiv. In den ersten neun Monaten sind unsere operativen Erträge stark gestiegen bei nahezu unveränderten Kosten. Die Verbesserung der Cost-Income-Ratio auf 50,6% zeigt, dass sich unsere Kostendisziplin und Massnahmen zur Effizienzsteigerung beginnen auszuzahlen. Die aktuell steigenden Kapitalmarktzinsen beeinträchtigen unsere DB-Marge temporär, da wir diese mit dem geschäftstypischen Nachlauf in den Leasingkonditionen weitergeben.“
Wachstum im Leasingneugeschäft getrieben durch etablierte Kernmärkte
Die volumenmässig stärkste Region ist Westeuropa (ohne DACH) mit einem Plus von 2,7 % auf 630,3 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 613,8 Mio. Euro) gefolgt von DACH mit einem Zuwachs von 7,9 % auf 629,6 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 583,8 Mio. Euro). Danach folgt Südeuropa mit einem Wachstum von 2,4 % auf 603,4 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 589,1 Mio. Euro). Die übrigen Regionen wachsen in den ersten neun Monaten um 3,7 % auf 177,2 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 170,9 Mio. Euro), wobei insbesondere die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien deutliche Zuwächse erzielen. Nord-/Osteuropa verzeichnet mit 403,4 Mio. Euro einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2025: 445,7 Mio. Euro). Ursachen sind bewusste Steuerungsmassnahmen in Dänemark und Schweden sowie insgesamt zögerliche Investitionsentscheidungen aufgrund der geopolitischen Gesamtsituation. In Summe wird die Entwicklung aus der Region Nord-/Osteuropa kompensiert, sodass der grenke Konzern in den ersten neun Monaten ein Wachstum im Leasingneugeschäft von 1,7 % auf 2.443,8 Mio. Euro erzielt (Q1-Q3 2025: 2.403,3 Mio. Euro).
Die grösste Kategorie der Leasingobjekte ist in den ersten neun Monaten 2026 mit 27,2 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge weiterhin die Kategorie der IT-Geräte. Dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft legt auf 18,3 % zu (Q1-Q3 2025: 17,5 %). Die Anzahl der Leasinganfragen liegt mit rund 498 Tsd. leicht unter dem Vorjahreswert (Q1-Q3 2025: rund 506 Tsd.). Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl abgeschlossener Leasingverträge mit rund 242 Tsd. stabil (Q1-Q3 2025: rund 242 Tsd.). Die Umwandlungsquote liegt mit 48,6 % im geschäftstypischen Rahmen (Q1-Q3 2025: 47,7 %). Die durchschnittliche Ticketgrösse beträgt 10.116 Euro (Q1-Q3 2025: 9.949 Euro).
Operative Erträge wachsen deutlich – getragen von robustem Portfolio
Stark verbesserte Cost-Income-Ratio
Weiterhin erhöhte Schadenquote im Rahmen der Erwartungen
Deutliche Ergebnissteigerung durch verbesserte Profitabilität
Erfolgreiche Anleiheplatzierungen
Leasingforderungen mit kontinuierlichem Wachstum, Eigenkapitalquote wie erwartet
Prognose 2026
Die Quartalsmitteilung Q3 und Q1-Q3 2026 ist auf unserer Webseite im Bereich “Berichte & Kennzahlen“ abrufbar.
Alle Termine für das Geschäftsjahr 2027 sind auf der Webseite unter „Unternehmenskalender“ abrufbar.
Über grenke
Weitere Informationen erhalten Sie von
Investorenkontakt
Team Investor Relations
Stefan Wichmann
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7221 50 07 8611
|Fax:
|+49 (0)7221 50 07-4218
|E-Mail:
|investor@grenke.de
|Internet:
|www.grenke.de
|ISIN:
|DE000A161N30
|WKN:
|A161N3
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BHRYZ464GFD289
|EQS News ID:
|2433338
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433338 12.11.2026 CET/CEST
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