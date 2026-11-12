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12.11.2026 06:59:33

EQS-News: grenke auf Kurs: Konzernergebnis deutlich gesteigert

grenke
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EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
grenke auf Kurs: Konzernergebnis deutlich gesteigert

12.11.2026 / 06:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

grenke auf Kurs: Konzernergebnis deutlich gesteigert

  • Konzernergebnis wächst in den ersten neun Monaten 2026 um 14,6 % auf 55,7 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 48,6 Mio. Euro); Eigenkapitalrendite (RoE) steigt auf 5,2 % (Q1-Q3 2025: 4,7 %)
  • Leasingneugeschäft mit 2.443,8 Mio. Euro über Vorjahr (Q1-Q3 2025: 2.403,3 Mio. Euro)
  • Cost-Income-Ratio signifikant verbessert auf 50,6 % (Q1-Q3 2025: 55,4 %)
  • Schadenquote mit 1,9 % (Q1-Q3 2025: 1,8 %) weiter auf erhöhtem Niveau
  • Konzernergebnisprognose für 2026 von 74 bis 86 Mio. Euro bestätigt; Leasingneugeschäftserwartung bei rund 3,4 Mrd. Euro

Baden-Baden, den 12. November 2026: Die grenke AG, Spezialist für Small-Ticket-Leasing, steigert in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 das Konzernergebnis um 14,6 % auf
55,7 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 48,6 Mio. Euro). Das deutliche Ergebniswachstum resultiert vor allem aus einem starken Anstieg der operativen Erträge um 9,4 % auf 533,0 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 487,2 Mio. Euro) bei gleichzeitig nahezu unveränderten Kosten von 269,8 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 269,9 Mio. Euro). Entsprechend verbessert sich die Cost-Income-Ratio (CIR), also das Verhältnis von Kosten zu Erträgen, spürbar auf 50,6 % (Q1-Q3 2025: 55,4 %). Das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge steigt im gleichen Zeitraum signifikant um 21,2 % auf 263,2 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 217,2 Mio. Euro). Die Schadenquote liegt mit 1,9 % in den ersten neun Monaten 2026 auf einem weiterhin erhöhten Niveau und über dem Vorjahr (Q1-Q3 2025: 1,8 %), aber auch leicht unter dem ersten Halbjahr 2026.

Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: „Wir sind auf Kurs. Die ersten neun Monate belegen das Potenzial unseres Geschäftsmodells. Bei der operativen Effizienz haben wir schneller als erwartet deutliche Fortschritte erzielt. Und unser wachsendes Leasingportfolio bildet für die Zukunft eine starke Grundlage. Entscheidend ist jetzt, dieses Potenzial konsequent in nachhaltig höhere Erträge und eine höhere Eigenkapitalrendite umzusetzen. Dazu gehört auch, unsere Schadenquote wieder zu normalisieren und unsere Margen nachhaltig zu stärken. Daran lassen wir uns messen.“

grenke steigert in den ersten drei Quartalen 2026 das Leasingneugeschäft moderat um 1,7 % auf 2.443,8 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 2.403,3 Mio. Euro). Dabei beträgt der Deckungsbeitrag 2 (DB2) – als Gradmesser für die Profitabilität – im Berichtszeitraum 382,9 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 410,6 Mio. Euro). Daraus ergibt sich eine solide DB2-Marge von 15,7 % (Q1-Q3 2025: 17,1 %). Zurückzuführen ist der Rückgang der DB2-Marge im Wesentlichen auf den üblichen Zeitverzug zwischen Zinsentwicklung und Konditionsgestaltung. Während im Vorjahreszeitraum die DB2-Marge temporär von sinkenden Marktzinsen profitierte, hatten die steigenden Kapitalmarktzinsen besonders im zweiten und dritten Quartal 2026 einen - ebenfalls temporär - gegenläufigen Effekt. Über das sich verändernde Zinsniveau hinaus reflektiert die DB2-Marge auch andere Komponenten wie die aktuell höher erwarteten Ausfälle und damit das weiter erhöhte Schadensniveau infolge der globalen Unsicherheiten.

 Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. Euro)

  Q3 2026 Q3 2025 ? in % Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 ? in %
Neugeschäft Leasing 798,9 781,2 2,3 2.443,8 2.403,3 1,7
DB2-Marge des
Leasingneugeschäfts in %		 15,3 16,6 -1,3 pp 15,7 17,1 -1,4 pp
Konzernergebnis 23,0 22,4 2,7 55,7 48,6 14,6
Ergebnis je Aktie in Euro 0,49 0,47 4,3 0,89 0,81 9,9
Cost-Income-Ratio in % 48,7 53,5 -4,8 pp 50,6 55,4 -4,8 pp
Schadenquote 1,9 1,9 0,0 pp 1,9 1,8 0,1 pp
RoE nach Steuern in % 6,5 6,3 0,2 pp 5,2 4,7 0,5 pp
Durchschnittliche Anzahl an Mitar-
beiter:innen nach Vollzeitäquivalent		 2.350 2.350 0,0 2.357 2.320 1,6
  30.09.
2026		 31.12.
2025		 ? in %
Eigenkapitalquote in % 15,0 15,6 -0,6 pp

Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.

Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: „Unsere Ertragskraft entwickelt sich weiterhin positiv. In den ersten neun Monaten sind unsere operativen Erträge stark gestiegen bei nahezu unveränderten Kosten. Die Verbesserung der Cost-Income-Ratio auf 50,6% zeigt, dass sich unsere Kostendisziplin und Massnahmen zur Effizienzsteigerung beginnen auszuzahlen. Die aktuell steigenden Kapitalmarktzinsen beeinträchtigen unsere DB-Marge temporär, da wir diese mit dem geschäftstypischen Nachlauf in den Leasingkonditionen weitergeben.“

Wachstum im Leasingneugeschäft getrieben durch etablierte Kernmärkte
Im Leasingkernmarkt Deutschland erzielt grenke in den ersten neun Monaten 2026 mit 8,2 % das grösste Wachstum auf ein Volumen von 517,1 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 477,8 Mio. Euro). Zu den weiteren Top-5-Ländern – gemessen am abgeschlossenen Neugeschäftsvolumen – zählen Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien. Zusammen machen diese fünf Märkte rund 66 % des gesamten Leasingneugeschäfts des grenke Konzerns im Berichtszeitraum aus (Q1-Q3 2025: rund 64 %).

Die volumenmässig stärkste Region ist Westeuropa (ohne DACH) mit einem Plus von 2,7 % auf 630,3 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 613,8 Mio. Euro) gefolgt von DACH mit einem Zuwachs von 7,9 % auf 629,6 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 583,8 Mio. Euro). Danach folgt Südeuropa mit einem Wachstum von 2,4 % auf 603,4 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 589,1 Mio. Euro). Die übrigen Regionen wachsen in den ersten neun Monaten um 3,7 % auf 177,2 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 170,9 Mio. Euro), wobei insbesondere die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien deutliche Zuwächse erzielen. Nord-/Osteuropa verzeichnet mit 403,4 Mio. Euro einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2025: 445,7 Mio. Euro). Ursachen sind bewusste Steuerungsmassnahmen in Dänemark und Schweden sowie insgesamt zögerliche Investitionsentscheidungen aufgrund der geopolitischen Gesamtsituation. In Summe wird die Entwicklung aus der Region Nord-/Osteuropa kompensiert, sodass der grenke Konzern in den ersten neun Monaten ein Wachstum im Leasingneugeschäft von 1,7 % auf 2.443,8 Mio. Euro erzielt (Q1-Q3 2025: 2.403,3 Mio. Euro).

Die grösste Kategorie der Leasingobjekte ist in den ersten neun Monaten 2026 mit 27,2 % gemessen an der Anzahl abgeschlossener Verträge weiterhin die Kategorie der IT-Geräte. Dazu zählen vor allem Laptops, EDV-Equipment und Software. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft legt auf 18,3 % zu (Q1-Q3 2025: 17,5 %). Die Anzahl der Leasinganfragen liegt mit rund 498 Tsd. leicht unter dem Vorjahreswert (Q1-Q3 2025: rund 506 Tsd.). Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl abgeschlossener Leasingverträge mit rund 242 Tsd. stabil (Q1-Q3 2025: rund 242 Tsd.). Die Umwandlungsquote liegt mit 48,6 % im geschäftstypischen Rahmen (Q1-Q3 2025: 47,7 %). Die durchschnittliche Ticketgrösse beträgt 10.116 Euro (Q1-Q3 2025: 9.949 Euro).

Operative Erträge wachsen deutlich – getragen von robustem Portfolio
Die Zinserträge steigen in den ersten neun Monaten 2026 um 45,8 Mio. Euro auf 540,4 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 494,6 Mio. Euro). Im gleichen Zeitraum wächst der Zinsaufwand zur Refinanzierung des Leasinggeschäfts um 25,4 Mio. Euro auf 217,9 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 192,5 Mio. Euro). Damit liegt das Zinsergebnis – der Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwand – um 6,8 % über dem Vorjahreswert bei 322,5 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 302,1 Mio. Euro). Infolge des deutlichen Wachstums der Zinserträge sowie der Ergebnisse aus dem Servicegeschäft und der Verwertung steigen die operativen Erträge in Summe um 45,8 Mio. Euro auf 533,0 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 487,2 Mio. Euro).

Stark verbesserte Cost-Income-Ratio
Die operativen Aufwendungen liegen mit 269,8 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 269,9 Mio. Euro) nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum, davon entfallen 158,5 Mio. Euro auf Personalkosten (Q1-Q3 2025: 157,5 Mio. Euro). Auf Basis der konzernweiten Kostendisziplin in Verbindung mit dem starken Ertragswachstum zeigt grenke in den ersten neun Monaten 2026 eine zunehmende operative Profitabilität und damit eine deutlich verbesserte Cost-Income-Ratio von 50,6 % gegenüber dem Vorjahr (Q1-Q3 2025: 55,4 %).

Weiterhin erhöhte Schadenquote im Rahmen der Erwartungen
Aufgrund der weiterhin angespannten makroökonomischen und geopolitischen Gesamtsituation, aber auch wegen des Portfoliowachstums steigt die Schadensabwicklung und Risikovorsorge in den ersten neun Monaten auf -177,6 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: -146,3 Mio. Euro). Die Schadenquote (Schadensabwicklung und Risikovorsorge im Verhältnis zum Vermietvolumen) ist in den ersten neun Monaten mit 1,9 % weiterhin erhöht, liegt damit leicht über dem Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2025: 1,8 %), jedoch leicht unter dem ersten Halbjahr 2026 (Q1-Q2 2026: 2,0 %).

Deutliche Ergebnissteigerung durch verbesserte Profitabilität
Das unverändert erhöhte Schadensniveau wird durch das starke operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge kompensiert, woraus eine starke Steigerung des operativen Ergebnisses um 14,5 % auf 76,8 Mio. Euro resultiert (Q1-Q3 2025: 67,1 Mio. Euro). In Folge verzeichnet das Konzernergebnis ein deutliches Wachstum um 14,6 % auf 55,7 Mio. Euro (Q1-Q3 2025: 48,6 Mio. Euro). Dies führt gleichzeitig zu einer Steigerung der Eigenkapitalrendite nach Steuern (Return on Equity, RoE) auf 5,2 % in den ersten neun Monaten 2026, nach 4,7 % im Vorjahreszeitraum.

Erfolgreiche Anleiheplatzierungen
Im dritten Quartal 2026 hat grenke eine neue Anleihe in Höhe von 300 Mio. Euro begeben. Darüber hinaus konnte ein CHF-Bond mit einem Nominalvolumen von 100 Mio. Schweizer Franken zur Refinanzierung des lokalen Leasingneugeschäfts platziert werden. Neben der Liquiditätsbeschaffung über den Kapitalmarkt bilden das Einlagengeschäft der grenke Bank, die forderungsbasierte Refinanzierung über Geldmarktpapiere (ABCP) und externe Bankkredite eine solide Grundlage für die Neugeschäftsambitionen von grenke.

Leasingforderungen mit kontinuierlichem Wachstum, Eigenkapitalquote wie erwartet
Resultierend aus dem Leasingneugeschäft steigen die Leasingforderungen zum Ende des dritten Quartals 2026 auf 7,8 Mrd. Euro (31.12.2025: 7,3 Mrd. Euro). Hieraus resultieren weiter wachsende Zahlungen der Leasingnehmer von 2,3 Mrd. Euro (Q1-Q3 2025: 2,1 Mrd. Euro), was die Substanz des Leasingportfolios unterstreicht. Die Eigenkapitalquote liegt zum 30.09.2026 bei 15,0 % (31.12.2025: 15,6 %) und damit im Rahmen der Orientierungsgrösse von rund 15 %.

Prognose 2026
grenke erwartet für das Geschäftsjahr 2026 unverändert ein Konzernergebnis von 74 bis 86 Mio. Euro. Aufgrund des aktuell anhaltend herausfordernden Umfelds und aktiver Massnahmen zur Risikosteuerung präzisiert der Vorstand seine Prognose für das Leasingneugeschäft auf rund 3,4 Mrd. Euro. Der Fokus für die kommenden Jahre liegt auf der Rentabilität und damit der Orientierung an der Eigenkapitalrendite nach Steuern von 10 % bis zum Jahr 2030.

Die Quartalsmitteilung Q3 und Q1-Q3 2026 ist auf unserer Webseite im Bereich “Berichte & Kennzahlen“ abrufbar.

Alle Termine für das Geschäftsjahr 2027 sind auf der Webseite unter „Unternehmenskalender“ abrufbar.

Über grenke
Seit fast 50 Jahren ist grenke globaler Spezialist und Marktführer im „Small-Ticket“-Leasing bis maximal 50.000 Euro pro Vertrag. Der Konzern mit Sitz in Baden-Baden bietet mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit, 35.000 Fachhandelspartnern und über 700.000 – überwiegend mittelständischen – Kunden einfache und Liquidität schonende Finanzierung. Dabei reicht das Produkt-Spektrum von IT-Equipment über Laborausstattung bis eBikes. Seit der Gründung im Jahr 1978 ist grenke auf Wachstumskurs. Ende 2025 betrug das Leasingvolumen rund 11,4 Mrd. Euro. Zur grenke Gruppe gehört die grenke Bank, die wesentlich zur Refinanzierung beiträgt. Die grenke AG ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

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Team Investor Relations
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
+49 7221 5007 8611
investor@grenke.de

Pressekontakt

Stefan Wichmann
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
+49 171 2020300
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12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Unternehmen: grenke AG
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