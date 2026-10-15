EQS-News: Good Brands AG: Portfolio under Management wächst auf 139 Mio. Euro LTM-Umsatz – Fokus auf wachstumsstarke Beteiligungen geschärft

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 0.1%  SPI 20’283 0.2%  Dow 52’407 0.4%  DAX 25’661 1.1%  Euro 0.9261 -0.2%  EStoxx50 6’216 0.8%  Gold 4’187 0.4%  Bitcoin 67’621 -0.5%  Dollar 0.8227 -0.5%  Öl 105.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Hohe Anleiherenditen schrecken Peter Schiff nicht: Gold bleibt sein Favorit, bei Aktien setzt er auf eine Überraschung
Comeback bei DroneShield-Aktie: Ist das Umsatz-Update der Wendepunkt?
Alcon-Aktie kaum bewegt: US-Zulassung für rezeptfreies Augentropfenpräparat Brytly erhalten
Lufthansa-Aktie im Plus: Software-Geschäftsteile könnten verkauft werden - Eurowings prüft Kurzarbeit wegen hoher Kerosinkosten
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: Über diese Dividende können sich Paychex-Aktionäre freuen
Suche...
Plus500 Depot

Good Brands Aktie 35201708 / DE000A2AA5A0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:50:04

EQS-News: Good Brands AG: Portfolio under Management wächst auf 139 Mio. Euro LTM-Umsatz – Fokus auf wachstumsstarke Beteiligungen geschärft

Good Brands
13.00 EUR 4.84%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Good Brands AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Good Brands AG: Portfolio under Management wächst auf 139 Mio. Euro LTM-Umsatz – Fokus auf wachstumsstarke Beteiligungen geschärft

15.10.2026 / 16:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Good Brands AG richtet ihr Portfolio konsequent auf wachstumsstarke und profitable Konsumgütermarken aus. Die heute bekanntgegebene Bereinigung in Höhe von 3,0 Mio. EUR betrifft zu 89% Altbeteiligungen, in die die Gesellschaft vor 2018 investiert hat. Die Abschreibungen fliessen nicht als Geld ab, die Liquidität der Gesellschaft bleibt davon unberührt.

Portfolio-Kennzahlen zum 30. Juni 2026 (Portfolio under Management)

Ausgewiesen sind jeweils die summierten Werte der letzten zwölf Monate (LTM):

-Umsatz: 139,2 Mio. Euro. Im Vorhalbjahr waren es 105,4 Mio. Euro (+32 %), vor einem Jahr 73,4 Mio. Euro.

-EBIT: 10,1 Mio. Euro, nach 9,5 Mio. Euro im Vorhalbjahr (+6 %).

-Marketing (Ad Spend): 59,4 Mio. Euro als Treiber für weiteres Wachstum.

-Grösse des Portfolios: 21 betreute Unternehmen.

Neue Beteiligungen und realisierter Exit

Im ersten Halbjahr 2026 hat die Good Brands AG in die D2C-Marke Natunora (T&L E-Commerce GmbH) und in die Naturkosmetikmarke mellow NOIR (Truly Natural Cosmetics GmbH) investiert. Ein weiteres Unternehmen kam innerhalb des Berichtszeitraums neu in das Portfolio mit erfolgsabhängiger Vergütung und ein zusätzliches seit dem 30. Juni 2026.

Aus dem Portfolio mit erfolgsabhängiger Vergütung wurde ausserdem ein Exit realisiert. Die Good Brands AG hat dafür eine Vergütung von rund 1,1 Mio. Euro erhalten. Je nach Geschäftsentwicklung sind in den nächsten drei Jahren bis zu 0,3 Mio. Euro an weiteren Erträgen möglich (Ad-hoc-Mitteilung vom 19. Juni 2026). Für weitere Beteiligungen prüft die Gesellschaft derzeit Exit-Optionen.

Net Asset Value

Der NAV stieg zum 30. Juni 2026 auf 16,9 Mio. Euro (31.12.2025: 13,0 Mio. Euro). Die Portfoliobereinigungen wurden dabei ebenso wie die Neuzugänge wertmässig berücksichtigt. Dieser wird im Rahmen des regelmässigen Halbjahresbericht des Vorstandes für die Aktionäre veröffentlicht. Für die Erläuterung der Berechnung verweist der Vorstand auf diesen Bericht.

„Mit der Bereinigung korrigieren wir den Bilanzansatz von Beteiligungen aus früheren Investitionsphasen, die sich nicht wie erwartet entwickelt haben. Gleichzeitig zeigt das Portfolio unter unserer Betreuung eine starke Dynamik: Das Umsatzwachstum innerhalb eines Jahres ist beeindruckend, und mit dem realisierten Exit haben wir unser Geschäftsmodell erneut bestätigt. Unseren Fokus legen wir weiter darauf, gemeinsam mit hervorragenden Gründern Marken mit belastbaren Unit Economics und klarem Weg zur Profitabilität aufzubauen“, sagt Henrik Sabban, Vorstand der Good Brands AG.

Über die Good Brands AG

Die Good Brands AG mit Sitz in Mannheim investiert seit 2016 in Startups der Pre-Seed- und Seed-Phase im DACH-Raum, vor allem in E-Commerce- und D2C-Marken. Sie versteht sich als operativer Partner auf Augenhöhe und unterstützt ihre Beteiligungen bei Organisation, Finance und Reporting, Marketing sowie bei der Vorbereitung von Exits. Neben eigenen Investments betreut sie die Beteiligungen von Co-Investoren gegen eine fixe und eine erfolgsabhängige Vergütung.

Kontakt:  kontakt@goodbrands-ag.com


15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Good Brands AG
Turleystrasse 8
68167 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0151 - 17485936
E-Mail: langner@goodbrands-ag.com
Internet: www.goodbrands-ag.com
ISIN: DE000A2AA5A0
WKN: A2AA5A
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID: 2416774

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2416774  15.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Good Brands AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten