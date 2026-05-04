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04.05.2026 17:23:13

EQS-News: Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

RCM Beteiligungs
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EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

04.05.2026 / 17:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY

 

Sindelfingen, den 4. Mai 2026

Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

  • Einzelgesellschaft RCM AG mit Gewinn nach Steuern von + 0,15 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,19 Mio. €)
  • Konzern-Ergebnis nach Steuern + 0,12 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,20 Mio. €)
  • Konzern-Bilanzsumme konstant bei 38 Mio. €
  • Weiterhin solide Eigenkapitalquote (Konzern: 48,5 %, Einzel: 68,0 %)
  • Vermietungsquote konzernweit ca. 95 %; im ersten Quartal 2026 keine wesentlichen Mietausfälle
  • Projektrealisierung für das Geschäftsjahr 2026 angestrebt

Ergebnis

Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „RCM“) weist im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Konzernergebnis nach Steuern von ca. + 0,12 Mio. € aus (Vorjahresperiode: + 0,20 Mio. €). Auf Ebene der Einzelgesellschaft beträgt das Ergebnis nach Steuern ca. + 0,15 Mio. € (Vorjahresperiode: + 0,19 Mio. €). Die RCM verfügt im Konzern weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung (Konzern-Eigenkapitalquote 49,0 %, Einzelgesellschaft 68,4 %), die der Gesellschaft auch im aktuellen Marktumfeld erhebliche unternehmerische Flexibilität sichert.

RCM-Konzern

RCM-Konzern I. Quartal 2026 (untestiert) Vergleichszeitraum
Ergebnis nach Steuern + 0,12 Mio. € + 0,20 Mio. € (Q1 2025)
davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,06 Mio. € (Q1 2025)
Umsatzerlöse 0,66 Mio. € 0,72 Mio. € (Q1 2025)
Eigenkapitalquote 49,0 % 48,5 % (per 31.12.2025)
Bilanzsumme 38 Mio. € 38 Mio. € (per 31.12.2025)

Einzelgesellschaft RCM Beteiligungs AG

RCM (Einzel) I. Quartal 2026 (untestiert) Vergleichszeitraum
Ergebnis nach Steuern + 0,15 Mio. € + 0,19 Mio. € (Q1 2025)
davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,02 Mio. € (Q1 2025)
Eigenkapitalquote 68,4 % 68,0 % (per 31.12.2025)

Operative Entwicklung und Ausblick

Der RCM-Konzern generiert annualisierte Kaltmieten von ca. 1,5 Mio. € bei einer konzernweiten Vermietungsquote von ca. 95 %. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds blieb die Mietzahlungsdisziplin im ersten Quartal 2026 unverändert gut; wesentliche Mietausfälle waren nicht zu verzeichnen.

Auf den für die RCM und ihre Tochtergesellschaften relevanten Immobilien- und Kapitalmärkten haben sich die Rahmenbedingungen seit Ende Februar 2026 spürbar eingetrübt. Das ifo-Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe ist im April 2026 spürbar gefallen, das Zinsniveau bleibt erhöht. Diese Entwicklungen können sich sowohl auf das Bewertungsniveau im Immobilien- und Beteiligungsbestand als auch auf die Transaktionsmöglichkeiten im Konzern auswirken.

Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 fokussiert der Vorstand die wertorientierte Steuerung des Konzerns. Im Vordergrund stehen die verstärkte Akquise neuer Projekte und die Realisierung weiterer Investitionen über die Tochtergesellschaften. Bei der Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft ist im Sommer 2026 der Vertriebsstart der beiden Bauträgerprojekte in Stuttgart und Bietigheim-Bissingen vorgesehen. Auf Konzernebene plant der Vorstand zudem eine Teilgewinnrealisierung durch Veräusserung von Anteilen an Beteiligungen, auf Ebene der Einzelgesellschaft RCM eine Teilgewinnrealisierung durch eine geplante Veräusserung aus dem eigenen Immobilienbestand. Diese Massnahmen dienen der weiteren Stärkung der unternehmerischen Flexibilität des Konzerns.

Sämtliche Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass das Bewertungsniveau von Immobilien und Beteiligungen nicht durch negative Marktentwicklungen oder regulatorische Massnahmen zusätzlich belastet wird. Veränderungen, beispielsweise des Zinsniveaus oder zentraler Bewertungsparameter der Tochtergesellschaften, können sich wesentlich auf das Bilanzbild der RCM, die Beteiligungserträge sowie auf die Transaktionsmöglichkeiten auswirken.

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt, Vorstand
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
E-Mail: info@rcm-ag.de

Impressum:

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE215058656
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

Newsletter:

Informationen über die RCM Beteiligungs AG erhalten Sie auch über unseren Newsletter, zu dessen Verteiler Sie sich auf der Website der Gesellschaft unter https://www.rcm-ag.de/investor-relations/newsverteiler/ anmelden können.


04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstrasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@rcm-ag.de
Internet: www.rcm-ag.de
ISIN: DE000A1RFMY4
WKN: A1RFMY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2320910

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320910  04.05.2026 CET/CEST

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Long 12’216.14 13.61 STABXU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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