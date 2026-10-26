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RCM Beteiligungs Aktie 19886050 / DE000A1RFMY4

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26.10.2026 15:26:53

EQS-News: Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)

RCM Beteiligungs
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EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)

26.10.2026 / 15:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News
RCM Beteiligungs AG
ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY

 

Sindelfingen, den 26. Oktober 2026

Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 (HGB, untestiert)

  • Konzernumsatzerlöse weiter auf ca. 2,1 Mio. EUR gestiegen, Mieterträge auf ca. 1,1 Mio. EUR gestiegen
  • Konzernjahresergebnis nach Steuern ca. + 0,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio. EUR)
  • Einzelgesellschaft RCM AG mit Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 1,2 Mio. EUR)

 Ergebnis

Die Konzernumsatzerlöse stiegen auf ca. 2,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 1,9 Mio. EUR). Darin enthalten sind Mieterträge aus eigenen Beständen in Höhe ca. 1,1 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. 0,9 Mio. EUR).

Die RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend "RCM") weist zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf Konzernebene ein Ergebnis nach Steuern von ca. + 0,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 0,2 Mio. EUR). Das Ergebnis der Einzelgesellschaft RCM nach Steuern beträgt ca. + 0,4 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: ca. + 1,2 Mio. EUR).

Die Konzernbilanzsumme beträgt zum 30. September 2026 ca. 37,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: ca. 38,1 Mio. EUR) bei einem Konzerneigenkapital von ca. 18,1 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote des Konzerns liegt demnach bei 48,6 % (31. Dezember 2025: 48,5 %), die der Einzelgesellschaft bei 69,9 % (31. Dezember 2025: 68,0 %). Die RCM verfügt damit weiterhin über eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung, die der Gesellschaft unternehmerische Flexibilität sichert.

Eigene Aktien

Nachdem der Bestand eigener Aktien aus dem laufenden Aktienrückkaufprogramm mehr als 300.000 Stück erreicht hat, wurde von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.08.2024 zur Einziehung erworbener eigener Aktien Gebrauch gemacht und 300.000 eigene Aktien zum Einzug und einer verbundenen Kapitalherabsetzung angemeldet.
Das Grundkapital wird entsprechend auf 12.800.000,00 EUR vermindert. Die Eintragung im Handelsregister ist noch nicht erfolgt.

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft       
Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt, Vorstand
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
E-Mail: info@rcm-ag.de

Impressum:
RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen
www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de
Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60
HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, USt.-IdNr.: DE215058656
Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer:
Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.


26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RCM Beteiligungs AG
Fronäckerstrasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@rcm-ag.de
Internet: www.rcm-ag.de
ISIN: DE000A1RFMY4
WKN: A1RFMY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900CIUYJHJL6TU820
EQS News ID: 2422384

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422384  26.10.2026 CET/CEST

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