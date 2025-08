EQS-News: Gerresheimer separiert Moulded Glass und beabsichtigt anschliessend einen Verkaufsprozess zu initiieren

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Gerresheimer separiert Moulded Glass und beabsichtigt anschliessend einen Verkaufsprozess zu initiieren



04.08.2025 / 18:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gerresheimer separiert Moulded Glass und beabsichtigt anschliessend einen Verkaufsprozess zu initiieren Beste Wachstumschancen für Moulded Glass als starke, unabhängige Einheit mit acht Werken in Europa, Amerika und Asien

Weiterer Schritt in der Transformation der Gerresheimer zu einem reinen System- und Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotechbranche Düsseldorf, 4. August 2025. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech - und Kosmetikbranche, hat nach einer umfassenden strategischen Überprüfung des Moulded-Glass-Geschäfts entschieden, das Geschäft zu separieren und beabsichtigt anschliessend, einen Verkaufsprozess für die Sparte zu initiieren. Ziel der strategischen Überprüfung war es, verschiedene Optionen für beste Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit des Moulded-Glass-Geschäfts zu evaluieren. Diese sieht das Unternehmen nun ausserhalb der Gerresheimer Gruppe. Mit der Bormioli Pharma-Akquisition hat Gerresheimer ein Moulded Glass Powerhouse formiert mit acht Werken in Europa, Amerika und Asien und einem diversifizierten Produktportfolio für die Pharma-, Kosmetik- sowie Lebensmittel- und Getränkebranche. Die Moulded-Glass-Sparte erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von rund 735 Mio. Euro und eine Adjusted EBITDA-Marge von rund 20 %. Die geplante Veräusserung ist Teil der umfassenden Transformation der Gerresheimer zu einem reinen System- und Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche mit einem spezialisierten Portfolio von Primärverpackungen und Verabreichungssystemen für Medikamente. „Wir sehen die besten Wachstumschancen für unser neu geschaffenes Moulded Glass Powerhouse ausserhalb der Gerresheimer Gruppe“, erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. “Gerresheimer wird sich im Rahmen unserer strategischen Transformation noch stärker auf das System- und Lösungsportfolio für die Pharma- und Biotechbranche konzentrieren.“ Globales „Moulded Glass Powerhouse“ Das kombinierte Moulded-Glass-Geschäft von Gerresheimer und Bormioli Pharma umfasst acht Produktionswerke in Deutschland, Belgien, Italien, USA und Indien. Mit rund 3.700 Mitarbeitenden erwirtschaftete die Sparte im Geschäftsjahr 2024 einen pro-forma Umsatz von rund 735 Mio. Euro und eine Adjusted EBITDA-Marge von rund 20 %. Das Moulded Glass Powerhouse verfügt über umfassende Expertise und globale Produktionskapazitäten für Glasprodukte der Typen I, II und III, einschliesslich Dekoration und Individualisierung. Das diversifizierte Portfolio umfasst alle Arten von Glasverpackungen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wie Flaschen, Behälter, Tiegel und Flakons. Gerresheimer investiert kontinuierlich in modernste Glasproduktionstechnologie in allen Moulded-Glass-Werken. So hat das Unternehmen beispielsweise am Moulded-Glass-Standort Lohr am Main in den letzten zwei Jahren rund 100 Mio. Euro in ein Erweiterungs- und Modernisierungsprojekt investiert und dort eine hochmoderne, energieeffiziente Oxy-Hybrid-Schmelzwanne installiert. Start des Separationsprozesses für Moulded Glass Im Rahmen der Integration der Bormioli Pharma in die Gerresheimer Gruppe hat Gerresheimer damit begonnen, das kombinierte Moulded-Glass-Geschäft als globales, eigenständiges Powerhouse aufzustellen. Mit der heutigen Entscheidung wird nun der Separationsprozess gestartet. Anschliessend beabsichtigt das Unternehmen, einen Verkaufsprozess zu initiieren. Gerresheimer wird auf dem Capital Market Day am 15. Oktober 2025 weitere Informationen dazu bekanntgeben. Gerresheimer fokussiert sich noch stärker auf Pharma- und Biotechbranche Die geplante Veräusserung des Moulded-Glass-Geschäfts ist ein weiterer Schritt in der Transformation der Gerresheimer zu einem reinen System- und Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche mit einem steigenden Anteil von spezifischen Lösungen für Biopharmazeutika und anderen High Value Solutions. Mit der Akquisition von Bormioli Pharma hat Gerresheimer das Portfolio um weitere pharmazeutische Primärverpackungen, Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme ergänzt und neue Möglichkeiten der Systemintegration für High Value Solutions aus Kunststoff für die Pharma- und Biotech-Branche erschlossen. Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit . Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.600 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com

Kontakt Gerresheimer AG Presse Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com Marion Stolzenwald

Senior Manager Corporate Communication

T +49 172 2424185

marion.stolzenwald@gerresheimer.com

Investor Relations Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Thomas Rosenke

Senior Manager Investor Relations

T +49 211 6181-187

gerresheimer.ir@gerresheimer.com



04.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com