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01.10.2026 10:04:53

EQS-News: Gerresheimer schliesst Verkauf von Centor erfolgreich ab

Gerresheimer
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EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
Gerresheimer schliesst Verkauf von Centor erfolgreich ab

01.10.2026 / 10:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gerresheimer schliesst Verkauf von Centor erfolgreich ab

  • Zufliessende Mittel werden zum Schuldenabbau genutzt
  • Vollzug des Primary Packaging Plastics Verkaufs im 1. HJ 2027

Düsseldorf, 1. Oktober 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat nach der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen den Verkauf der US-Tochter Centor innerhalb von nur zwei Monaten erfolgreich abgeschlossen. Gerresheimer hatte am 29. Juli 2026 endgültige Vereinbarungen mit einer Tochtergesellschaft von Fonds, die von Apax Partners LLP beraten werden („Apax Fonds“), über den Verkauf der Centor US Holding Inc., USA, sowie des globalen Primary Packaging Plastics (PPP) Geschäfts der Gerresheimer abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis für die beiden Business Units basiert auf einem kombinierten Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 1,5 Mrd. EUR, Centor macht davon rund die Hälfte aus. Zu weiteren Vertragsbedingungen hatten die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Mittelzufluss aus dem Vollzug der ersten Transaktion wird Gerresheimer zum Schuldenabbau nutzen. Der Vollzug des Verkaufs des Primary Packaging Plastics Geschäfts wird im 1. Halbjahr 2027 erwartet.  

 „Mit dem erfolgreichen Vollzug des Centor-Verkaufs haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Mittelzufluss stärkt unsere Finanzposition und unterstützt den weiteren Abbau unserer Verschuldung. Parallel zu den Verkäufen stellen wir Gerresheimer durch die geplante neue Kapitalstruktur langfristig wieder auf eine absolut solide Basis“, erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG.

„Besonders erfreulich ist, dass wir den Verkauf von Centor innerhalb von nur zwei Monaten abschliessen konnten“, fügt Achim Schalk, Mitglied des Vorstands hinzu. „Unser voller Fokus liegt nun auf der Ausgliederung des Primary Packaging Plastics Geschäfts, um auch diese Transaktion schnellstmöglich erfolgreich abzuschliessen und den Portfolio-Umbau von Gerresheimer wie vorgesehen umzusetzen. Die neue Gerresheimer wird noch stärker auf hochwertige Primärverpackungen und Drug-Delivery-Systeme fokussiert sein. Diese beiden Geschäftsfelder zeichnen sich durch attraktive Wachstumsperspektiven, hohe regulatorische Eintrittsbarrieren und langfristige Kundenbeziehungen aus.“

Mit dem Mittelzufluss aus dem nun abgeschlossenen Centor-Verkauf und dem erwarteten Mittelzufluss aus dem Verkauf des Primary Packaging Plastics Geschäft wird Gerresheimer die Verschuldung deutlich reduzieren. Nach Vollzug des Primary Packaging Plastics-Verkaufs ist zudem eine umfassende Refinanzierung der Gruppe geplant, die in Abstimmung mit den Kreditgebern aktuell vorbereitet wird. 

 

Über Gerresheimer 
Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).
www.gerresheimer.com

 

Kontakt Gerresheimer

Medien  
Jutta Lorberg
Group Senior Director Communication & Marketing
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com		 Dersim Korkmaz
Manager Corporate Communication
T +49 211 6181 296
dersim.korkmaz@gerresheimer.com
 
Investor Relations		  
Guido Pickert
Vice President Investor Relations
T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com
 		  

01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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