Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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27.08.2026 09:19:43
EQS-News: Gerresheimer mit leichten Umsatzzuwächsen in Q1 2026 und starkem Fokus auf Free Cashflow
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EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Gerresheimer mit leichten Umsatzzuwächsen in Q1 2026 und starkem Fokus auf Free Cashflow
Düsseldorf, 27. August 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat heute vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung war aufgrund der nun abgeschlossenen internen Untersuchungen zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 verschoben worden. Im 1. Quartal 2026 erzielte Gerresheimer nach vorläufigen Zahlen und ohne Anpassungen für die im Verkaufsprozess stehenden Business Units einen Umsatz von 524 Mio. EUR (Q1 2025: 519 Mio. EUR, angepasst). Das Adjusted EBITDA lag mit 66 Mio. EUR (Q1 2025: 81 Mio. EUR, angepasst) jedoch ebenso wie die Adjusted EBITDA-Marge mit 12,6 % (Q1 2025: 15,7 %) unter dem Vorjahresquartal. Hintergrund ist hier, dass Gerresheimer wie angekündigt einen starken Fokus auf den Free Cashflow gelegt hat. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch die neu formierten Geschäftsbereiche Containment & Delivery Systems und Primary Injectable Solutions getragen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Gerresheimer im Rahmen der Prognose ein stärkeres zweites Halbjahr mit Ergebnisverbesserung.
„Im ersten Quartal 2026 lag unser Fokus klar auf dem Free Cashflow“, erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Wir haben den besten Free Cashflow in einem ersten Quartal seit fünf Jahren erzielt. Das strikte Cash-Management inklusive Optimierung der Bestands- und Produktionsvolumina hat jedoch das Ergebnis beeinflusst. Mit der konsequenten Umsetzung unseres Transformationsprogramms erwarten wir insbesondere im 2. Halbjahr wieder eine Ergebnisverbesserung. Die erwarteten Mittelzuflüsse aus dem Verkauf von Centor und Primary Packaging Plastics werden darüber hinaus unsere Finanzierung- und Bilanzstruktur erheblich verbessern.“
Der Free Cashflow betrug im 1. Quartal 2026 nach vorläufigen Zahlen -32 Mio. EUR, nach -141 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Gerresheimer hatte dies mit einer selektiveren Investitionsplanung, einem strikten Working Capital Management und geringerem Aufbau von Lagerbeständen erreicht.
Containment & Delivery Systems: Drug Delivery Devices treiben Wachstum
Primary Injectable Solutions: Starkes Wachstum bei Spritzensystemen
Moulded Glass: Weiterhin schwache Nachfrage im Bereich Pharma und Kosmetik
Ursächlich für den Umsatzrückgang waren unter anderem ein Produktionsstopp aufgrund einer Schmelzwannenreparatur im Moulded Glass Werk in Chicago Heights, das bis Ende des Geschäftsjahres 2026 geschlossen wird. Darüber hinaus wirkte sich die weiterhin schwache Nachfrage im Bereich Pharma und Kosmetik aus. Hinzu kamen das strikte Cash-Management inklusive geplanter Produktionsstopps zum Abbau von Lagerbeständen, was sich auch im deutlich niedrigeren Adjusted EBITDA niederschlug.
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Über Gerresheimer
Kontakt Gerresheimer
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|EQS News ID:
|2389406
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389406 27.08.2026 CET/CEST
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