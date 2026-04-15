Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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15.04.2026 22:35:04
EQS-News: Gerresheimer: Breite Unterstützung durch Kreditgeber / Kreditgeber stimmen Fristverlängerung zu / Verkaufsprozess für Centor Inc. gestartet
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EQS-News: Gerresheimer AG
/ Schlagwort(e): Finanzierung/Vereinbarung
Gerresheimer: Breite Unterstützung durch
Düsseldorf, 15. April 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat von seinen Kreditgebern breite Unterstützung erhalten. Die Schuldschein-Inhaber haben einer Fristverlängerung bis zum 30. September 2026 zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2025 bis heute bereits mit einer Quote von 96 % des Gesamtvolumens von 870 Mio. EUR zugestimmt. Mit ihren Bankenpartnern konnte Gerresheimer eine Einigung über eine Fristverlängerung erzielen, die bei Erfüllung üblicher Bedingungen ebenfalls bis zum 30. September 2026 reicht. Darüber hinaus wurden wesentliche Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis einschliesslich des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 ausgesetzt. Der initiierte Verkaufsprozess für die US-Tochter Centor Inc. zur Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur ist planmässig mit einer zweistelligen Anzahl von Interessenten gestartet. Gerresheimer rechnet noch in diesem Jahr mit dem Vollzug der Transaktion.
„Wir freuen uns sehr über die breite Unterstützung durch unsere Kreditgeber. So können wir die im Rahmen unserer Untersuchungen identifizierten Geschäftsvorgänge weiter transparent aufarbeiten und unseren Jahres- und Konzernabschluss 2025 finalisieren“, erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Wir haben mit dem Verkauf von Centor zudem eine klare Strategie, wie wir noch in diesem Jahr unsere Kapitalstruktur signifikant verbessern.“
Konkrete Termine für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, der Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026 sowie der Hauptversammlung 2026 werden so bald wie möglich bekannt gegeben.
Die bisherige Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2026 lag im Rahmen der Erwartungen. Die Auftragslage ist solide.
Über Gerresheimer
Kontakt Gerresheimer
15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)211/61 81-00
|Fax:
|+49-(0)211/61 81-121
|E-Mail:
|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|ISIN:
|DE000A0LD6E6
|WKN:
|A0LD6E
|Börsen:
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|EQS News ID:
|2309356
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2309356 15.04.2026 CET/CEST