EQS-News: Gerresheimer: Breite Unterstützung durch Kreditgeber / Kreditgeber stimmen Fristverlängerung zu / Verkaufsprozess für Centor Inc. gestartet

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Gerresheimer: Breite Unterstützung durch Kreditgeber / Kreditgeber stimmen Fristverlängerung zu / Verkaufsprozess für Centor Inc. gestartet



15.04.2026 / 22:35 CET/CEST

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Gerresheimer: Breite Unterstützung durch

Kreditgeber

Kreditgeber stimmen Fristverlängerung zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 zu

Verkaufsprozess für Centor Inc. zur Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur planmässig gestartet

Düsseldorf, 15. April 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech - und Kosmetikbranche, hat von seinen Kreditgebern breite Unterstützung erhalten. Die Schuldschein-Inhaber haben einer Fristverlängerung bis zum 30. September 2026 zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2025 bis heute bereits mit einer Quote von 96 % des Gesamtvolumens von 870 Mio. EUR zugestimmt. Mit ihren Bankenpartnern konnte Gerresheimer eine Einigung über eine Fristverlängerung erzielen, die bei Erfüllung üblicher Bedingungen ebenfalls bis zum 30. September 2026 reicht. Darüber hinaus wurden wesentliche Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis einschliesslich des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 ausgesetzt. Der initiierte Verkaufsprozess für die US-Tochter Centor Inc. zur Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur ist planmässig mit einer zweistelligen Anzahl von Interessenten gestartet. Gerresheimer rechnet noch in diesem Jahr mit dem Vollzug der Transaktion.

„Wir freuen uns sehr über die breite Unterstützung durch unsere Kreditgeber. So können wir die im Rahmen unserer Untersuchungen identifizierten Geschäftsvorgänge weiter transparent aufarbeiten und unseren Jahres- und Konzernabschluss 2025 finalisieren“, erläutert Wolf Lehmann, CFO der Gerresheimer AG. „Wir haben mit dem Verkauf von Centor zudem eine klare Strategie, wie wir noch in diesem Jahr unsere Kapitalstruktur signifikant verbessern.“



Die noch laufenden, vom Unternehmen initiierten Untersuchungen zu Geschäftsvorgängen in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 hatten eine Verschiebung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 sowie der Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026 erfordert. Ziel von Gerresheimer ist es weiterhin, den testierten Jahres- und Konzernabschluss 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026 wird zeitnah danach erfolgen.

Konkrete Termine für die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, der Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026 sowie der Hauptversammlung 2026 werden so bald wie möglich bekannt gegeben.

Die bisherige Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2026 lag im Rahmen der Erwartungen. Die Auftragslage ist solide.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit . Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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