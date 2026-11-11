Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’974 -0.4%  Bitcoin 61’231 -0.5%  Dollar 0.8328 0.0%  Öl 92.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Zurich-Aktie im Fokus: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Merck-Aktie: Konzern hebt Jahresprognose 2026 ein weiteres Mal an
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang
Allianz setzt höheres Gewinnziel für 2026 – Aktie freundlich
Siemens-Aktie: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an
Suche...
Plus500 Depot

Gabler Aktie 153834685 / DE000A421RZ9

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 07:30:03

EQS-News: Gabler Group veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026, hebt Umsatzprognose 2026 an, konkretisiert Ergebnisprognose und erhöht Mittelfristziel auf über EUR 120 Mio.

Gabler
45.20 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Gabler Group veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026, hebt Umsatzprognose 2026 an, konkretisiert Ergebnisprognose und erhöht Mittelfristziel auf über EUR 120 Mio.

11.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gabler Group veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026, hebt Umsatzprognose 2026 an, konkretisiert Ergebnisprognose und erhöht Mittelfristziel auf über EUR 120 Mio.
 

  • Konzernumsatz von EUR 49,8 Mio. und bereinigtes EBIT von EUR 15,6 Mio. in den ersten neun Monaten 2026
  • Auftragseingang von EUR 65,3 Mio.; Gesamtauftragsbestand steigt auf EUR 393,2 Mio. zum 30. September 2026
  • Prognose für 2026 angehoben bzw. konkretisiert: Konzernumsatz von über EUR 71 Mio. (bisher: EUR 69 Mio. bis EUR 71 Mio.) sowie bereinigtes EBIT von über EUR 18 Mio. (bisher: EUR 17 Mio. bis EUR 19 Mio.)
  • Mittelfristiges Ziel für den Konzernumsatz innerhalb von drei bis fünf Jahren auf über EUR 120 Mio. angehoben (bisher: über EUR 100 Mio.)


Lübeck (Deutschland), 11. November 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten, der weiter gestiegene Auftragsbestand und die Fortschritte bei der internationalen Expansion und der Portfolioerweiterung, unter anderem durch die Übernahme von DECK Marine Systems, unterstreichen die Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund hebt die Gesellschaft ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie ihr mittelfristiges Umsatzziel an und konkretisiert ihre Ergebnisprognose.

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte die Gabler Group einen Konzernumsatz von EUR 49,8 Mio. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte EUR 15,6 Mio., entsprechend einer bereinigten EBIT-Marge von 29,3 %. Es bereinigt IPO-bezogene Aufwendungen und Erträge sowie Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte. Im dritten Quartal 2026 erzielte die Gabler Group einen Konzernumsatz von EUR 22,5 Mio. und ein bereinigtes EBIT von EUR 8,9 Mio. Das dritte Quartal verlief besonders stark. Die Gesellschaft sieht sich damit auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen.

Der Auftragseingang der Gabler Group lag in den ersten neun Monaten 2026 bei EUR 65,3 Mio. und wurde insbesondere durch mehrere Grossaufträge in den Kernmärkten der Gesellschaft getragen. Der Gesamtauftragsbestand[1] erhöhte sich zum 30. September 2026 auf EUR 393,2 Mio., nach EUR 390,4 Mio. zum 30. Juni 2026 und EUR 358,7 Mio. zum 31. Dezember 2025. Dies entspricht mehr als dem Fünffachen des für das Geschäftsjahr 2026 erwarteten Umsatzes. Rund 77 % des Gesamtauftragsbestands werden voraussichtlich in den kommenden drei bis fünf Jahren umsatzwirksam.

David Schirm, CEO der Gabler Group AG: „Das starke dritte Quartal bestätigt, dass wir die beim Börsengang kommunizierte Wachstumsstrategie konsequent umsetzen. Unser hoher Auftragsbestand schafft eine starke Visibilität für die kommenden Jahre, während wir zugleich gezielt in Kapazitäten, Technologie und unsere internationale Marktpräsenz investieren. Vor diesem Hintergrund heben wir unsere Umsatzprognose für 2026 an und erhöhen unser mittelfristiges Umsatzziel auf über EUR 120 Mio.“

Ole Johannsen, CSO der Gabler Group AG: „Unsere Kunden investieren in leistungsfähige U-Boot-Systeme, Kommunikation, Datenverarbeitung und Energieversorgung. In diesen Technologiefeldern unterstützen wir sie bei modernen Unterwasseroperationen. Mit torpedorohrgestützten unbemannten Überwasserfahrzeugen (Torpedo Tube Launchable Unmanned Surface Vehicles, TTL USV), unserer Diver-Homing-Technologie für die Navigation und Kommunikation von Kampfschwimmern, unserem Ökosystem Gabler Integrated Subsea Intelligence (GISI) für die Unterwasser-Lagebilderfassung sowie dem Ausbau unserer Präsenz in den USA haben wir vier strategische Initiativen definiert, die zusätzliches organisches Wachstum erschliessen sollen.“

Parallel setzt die Gabler Group ihre Wachstumsstrategie operativ um. Am 16. Oktober 2026 hat die Gesellschaft 75 % der Anteile an der DECK Marine Systems OÜ mit Sitz in Tallinn, Estland, übernommen. DECK entwickelt und fertigt Systeme zum Aussetzen, Bergen und Positionieren von Sensoren und unbemannten Unterwasserfahrzeugen und wird seit dem Vollzug der Transaktion in den Konzernabschluss einbezogen. Mit der Gabler Group USA Corporation wurde zudem die eigene Gesellschaft für den Markteintritt in den USA gegründet.

Die Gabler Group hebt ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an, konkretisiert ihre Ergebnisprognose und erwartet nun einen Konzernumsatz von über EUR 71 Mio. (bisher: EUR 69 Mio. bis EUR 71 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT von über EUR 18 Mio. (bisher: EUR 17 Mio. bis EUR 19 Mio.), entsprechend einer bereinigten EBIT-Marge von über 24 %. Aus der erstmaligen Konsolidierung von DECK im vierten Quartal 2026 werden für das laufende Geschäftsjahr nur geringfügige Auswirkungen auf die Umsatz- und Ertragslage erwartet. Die Prognose berücksichtigt diese Effekte. Ihr mittelfristiges Umsatzziel für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren hebt die Gesellschaft von über EUR 100 Mio. auf über EUR 120 Mio. an.

Earnings Call:

Die Gabler Group AG lädt Investoren und Analysten heute um 14:00 Uhr MEZ zu einem Earnings Call mit dem Vorstand ein. Im Rahmen des Calls werden CEO David Schirm und CSO Ole Johannsen die Q3-2026-Ergebnisse erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Die zugehörige Investorenpräsentation wird vor Beginn der Veranstaltung im Bereich Investor Relations auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:
Earnings Call – Q3 2026.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Grossteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der grössten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 290 Mitarbeiter.

[1] Der Gesamtauftragsbestand („Total Order Backlog“) ist definiert als die Summe aus festem Auftragsbestand („Fixed Order Backlog“) und weichem Auftragsbestand („Soft Order Backlog“). Der feste Auftragsbestand ist definiert als der aggregierte Wert aller zum jeweiligen Berichtsstichtag vertraglich unterzeichneten Liefervereinbarungen, die zu festen Nettoumsätzen führen. Er schliesst Rahmenvereinbarungen ohne Abrufe, nicht ausgeübte Optionen, Absichtserklärungen sowie unverbindliche Interessensbekundungen aus, berücksichtigt jedoch Vorauszahlungen oder Akkreditive, die noch nicht erfüllt wurden. Der weiche Auftragsbestand ist definiert als der erwartete Wert laufender, noch nicht vergebener Ausschreibungen und Angebote auf Grundlage der von der Geschäftsleitung innerhalb eines definierten Bewertungszeitraums eingeschätzten Zuschlagswahrscheinlichkeit und wird berechnet als die Summe der identifizierten Opportunitäten, multipliziert mit dem geschätzten Vertragswert und der vom Unternehmen intern eingeschätzten Zuschlagswahrscheinlichkeit; Opportunitäten unterhalb interner Wahrscheinlichkeitsschwellen (d. h. unter 50 %) sowie nicht bepreiste Optionen, werden ausgeschlossen.


11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 451 3109 0
E-Mail: ir@gablergroup.com
Internet: www.gablergroup.com
ISIN: DE000A421RZ9
WKN: A421RZ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 391200E0ZR3VLW4EM351
EQS News ID: 2432154

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432154  11.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Gabler

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Gabler

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
11.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
11.11.26 SMI setzt neue Bestmarke
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.79 STBNIU
Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S1OTBU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Gabler 45.20 0.00% Gabler

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK fällt am Vormittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im MInus

Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.