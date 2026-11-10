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Gabler Aktie 153834685 / DE000A421RZ9

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10.11.2026 12:45:03

EQS-News: Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein

Gabler
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EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein

10.11.2026 / 12:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein

Lübeck (Deutschland), 10. November 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, lädt Investoren und Analysten am 11. November 2026 um 14:00 Uhr MEZ zu einem Earnings Call mit dem Vorstand ein. Im Rahmen des Calls werden CEO David Schirm und CSO Ole Johannsen die ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben.

Die Veröffentlichung der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse erfolgt am 11. November 2026 vor Handelsbeginn.

Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:
Earnings Call – Q3 2026.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Grossteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der grössten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 290 Mitarbeiter.


10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49 451 3109 0
E-Mail: ir@gablergroup.com
Internet: www.gablergroup.com
ISIN: DE000A421RZ9
WKN: A421RZ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 391200E0ZR3VLW4EM351
EQS News ID: 2431700

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431700  10.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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