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10.11.2026 12:45:03
EQS-News: Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein
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EQS-News: Gabler Group AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse ein
Die Veröffentlichung der ungeprüften Q3-2026-Ergebnisse erfolgt am 11. November 2026 vor Handelsbeginn.
Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:
Patrick Jacobs
Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Grossteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der grössten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 290 Mitarbeiter.
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gabler Group AG
|Niels-Bohr-Ring 5a
|23568 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 451 3109 0
|E-Mail:
|ir@gablergroup.com
|Internet:
|www.gablergroup.com
|ISIN:
|DE000A421RZ9
|WKN:
|A421RZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|391200E0ZR3VLW4EM351
|EQS News ID:
|2431700
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431700 10.11.2026 CET/CEST
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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