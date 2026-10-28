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28.10.2026 11:00:05
EQS-News: FUCHS stärkt Präsenz in Afrika durch strategische Investitionen
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EQS-News: FUCHS SE
/ Schlagwort(e): Expansion
FUCHS stärkt Präsenz in Afrika durch strategische Investitionen
Mannheim, 28. Oktober 2026 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe gab heute eine Ausweitung ihrer Präsenz in Afrika durch eine Reihe strategischer Investitionen bekannt. Damit unterstreicht sie ihr langfristiges Engagement in der Region.
Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie hat FUCHS Vereinbarungen zur vollständigen Übernahme der bisherigen Joint-Venture-Gesellschaften in Simbabwe, Sambia und Mosambik unterzeichnet und stärkt damit seine direkte Präsenz im südlichen Afrika. Zudem hat das Unternehmen seine Position in Ostafrika ausgebaut, indem es eine Mehrheitsbeteiligung an einem neuen Joint Venture in Kenia erworben und seine Beteiligung an seinem bestehenden Joint Venture in Tansania auf eine Mehrheitsbeteiligung erhöht hat. Der Abschluss der Transaktionen wird für Anfang 2027 erwartet.
„Diese Investitionen bauen auf der langjährig etablierten Produktions- und Vertriebsstruktur von FUCHS in Südafrika auf, die als regionales Zentrum für Produktion, technische Expertise und Kundenbetreuung in ganz Subsahara-Afrika dient“, sagt Paul Deppe, Regional Vice President Sub-Saharan Africa bei FUCHS. „Mit unserer stärkeren Präsenz rücken wir näher an unsere Kunden, können schneller auf lokale Marktbedürfnisse reagieren und unsere globale Technologieführerschaft gezielt einsetzen, um die industrielle Entwicklung in Afrika zu unterstützen.“
Afrika bietet langfristig bedeutende Wachstumsperspektiven für die Schmierstoffindustrie. Die zunehmende Urbanisierung, industrielle Entwicklung und Investitionen in die Infrastruktur sowie wachsende Bergbau- und Produktionsaktivitäten und eine steigende Zahl an Fahrzeugen erhöhen die Nachfrage nach leistungsfähigen Schmierstoffen und Spezialitäten auf dem gesamten Kontinent.
Zur Expansion sagt Dr. Ralph Rheinboldt, Mitglied des Vorstands der FUCHS SE und verantwortlich für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA): „Afrika ist für FUCHS eine strategisch wichtige Wachstumsregion. Unsere verstärkten Investitionen spiegeln unser Vertrauen in das langfristige wirtschaftliche Potenzial des Kontinents wider sowie unser Engagement, Kunden mit lokal relevanten Lösungen, technischem Know-how und erstklassigen Produkten zu unterstützen. Durch die Stärkung unserer Präsenz in Süd- und Ostafrika schaffen wir eine Plattform für nachhaltiges Wachstum und tragen gleichzeitig zur industriellen Entwicklung der von uns bedienten Märkte bei.“
Die an den Transaktionen beteiligten Gesellschaften beschäftigen rund 170 Mitarbeitende und erzielen derzeit einen Jahresumsatz von rund 50 Mio. EUR.
FUCHS SE
Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:
Über FUCHS
28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstrasse 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)621 / 3802-0
|Fax:
|+49 (0)621 / 3802-7190
|E-Mail:
|ir@fuchs.com
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|ISIN:
|DE000A3E5D64, DE000A3E5D56
|WKN:
|A3E5D6, A3E5D5
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900SNF9E1P5ZO4P98
|EQS News ID:
|2423698
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2423698 28.10.2026 CET/CEST
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