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15.09.2026 08:00:04

EQS-News: FRIWO-Aktien im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

FRIWO
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EQS-News: FRIWO AG / Schlagwort(e): Delisting
FRIWO-Aktien im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

15.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FRIWO-Aktien im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

  • Kapitalmarktpräsenz künftig kosteneffizienter aufgestellt

Ostbevern, 15. September 2026 – Der Vorstand der FRIWO AG (ISIN DE0006201106) – einem international agierenden Anbieter von Stromversorgungen und Ladetechnik – hat, wie bereits am 31. Juli 2026 angekündigt, Antrag auf Widerruf der Börsennotierung im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse, der Börse Düsseldorf sowie der Tradegate Berlin Stock Exchange gestellt und zugleich die Einbeziehung der FRIWO-Aktien in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Diesem Antrag wurde stattgegeben: Seit heute werden die FRIWO-Aktien im Scale-Segment gehandelt. Die Notierungen im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den übrigen genannten Handelsplätzen entfallen mit heutiger Wirkung.

Mit dem Segmentwechsel sollen die laufenden Kosten und administrativen Anforderungen der Börsennotierung reduziert werden. Gleichzeitig bleibt FRIWO in einem qualifizierten Börsensegment und bietet Investoren weiterhin einen geregelten Kapitalmarktzugang und eine anhaltend hohe Informationstransparenz.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf den Investor-Relations-Seiten von FRIWO unter: http://www.friwo.com/de/about/investor-relations/

Kontakt Investor Relations und Medien

FRIWO AG
Vivian Hage
+49 (0) 2532 81 0
ir@friwo.com

Peter Dietz
+49 (0) 69 97 12 47 33
dietz@gfd-finanzkommunikation.de

 

 


15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FRIWO AG
Von-Liebig-Strasse 11
48346 Ostbevern
Deutschland
Telefon: +49 (0)2532 81-0
Fax: +49 (0)2532 81-129
E-Mail: ir@friwo.com
Internet: www.friwo.com/de/about/investor-relations/
ISIN: DE0006201106
WKN: 620110
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900I73VUGSTE6DR27
EQS News ID: 2398840

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398840  15.09.2026 CET/CEST

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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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