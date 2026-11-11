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11.11.2026 18:14:43

EQS-News: Fresenius kündigt Verkauf von rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG an – Finanzbeteiligung soll auf rund 20 Prozent sinken

Fresenius
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EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Fresenius kündigt Verkauf von rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG an – Finanzbeteiligung soll auf rund 20 Prozent sinken (News mit Zusatzmaterial)

11.11.2026 / 18:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIESE MITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN, UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN UND IST NICHT ZUR WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE BESTIMMT. DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.
  • Fresenius beabsichtigt, rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG, entsprechend rund 5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von Fresenius Medical Care, mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren zu veräussern
  • Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care von rund 25 Prozent1 auf rund 20 Prozent1
  • Mit dem Verkauf setzt Fresenius den disziplinierten, wertorientierten Abbau seiner Finanzbeteiligung fort; die Erlöse werden im Einklang mit den im Rahmen von #FutureFresenius festgelegten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet
 

Fresenius SE & Co. KGaA (XETR: FRE; OTCM: FSNUY) hat heute seine Absicht bekannt gegeben, rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG (XETR: FME; NYSE: FMS) mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren zu platzieren. Der Platzierungspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt; das Ergebnis wird anschliessend bekannt gegeben. Durch den Verkauf würde sich die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care von rund 25 Prozent1 auf rund 20 Prozent1 des ausgegebenen Grundkapitals reduzieren.

„Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren. Genau dafür wurde #FutureFresenius geschaffen, und darauf baut auch REJUVENATE auf – ein fokussierteres Fresenius mit einer stärkeren Bilanz und der strategischen Flexibilität, die Chancen zu nutzen, die vor uns liegen“, sagt Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius.

Der Nettoerlös wird im Einklang mit den im Rahmen von #FutureFresenius festgelegten Prioritäten für die Kapitalallokation verwendet.

Seit der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care am 30. November 2023 behandelt Fresenius seine Beteiligung als Finanzinvestition und hat diese schrittweise reduziert – unter anderem durch die anteilige Teilnahme am Aktienrückkaufprogramm von Fresenius Medical Care sowie den Verkauf von 7,8 Millionen Aktien im August dieses Jahres. Mit der heutigen Platzierung setzt Fresenius diesen Abbau fort und unterstreicht sein Bekenntnis zu langfristigem profitablem Wachstum und nachhaltiger Wertschaffung für seine Aktionäre.

???
Transaktionsdetails
  • BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und J.P. Morgan SE begleiten die Platzierung als Joint Bookrunner.
  • Das Bookbuilding-Verfahren beginnt unmittelbar nach dieser Bekanntmachung; Preis und Zuteilung werden voraussichtlich vor Beginn des Xetra-Handels am 12. November 2026 bekannt gegeben.
  • Fresenius hat für seine verbleibenden Aktien an Fresenius Medical Care eine Lock-up-Frist von 90 Tagen vereinbart, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.
 
???

Fussnoten
1 Vor einem etwaigen künftigen Umtausch von Anleihen in Aktien von Fresenius Medical Care sowie vor einer etwaigen Aktieneinziehung durch Fresenius Medical Care im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms.

# # #

Fresenius (XFRA: FRE, OTC: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, medizinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas grösster privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.

Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de sowie auf LinkedIn.

Die Fresenius Medical Care AG ist ein unabhängiges, separat börsennotiertes Unternehmen (XETR: FME;
NYSE: FMS), an dem die Fresenius SE & Co. KGaA eine Finanzbeteiligung von rund 25%1 hält. Umsatz und
Ergebnis von Fresenius Medical Care sind nicht in den Umsatz- und Ergebniskennzahlen der Fresenius
Gruppe enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der
Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Adressen
 
Fresenius SE & Co. KGaA
 		 Fresenius Management SE
Sitz der Gesellschaft
Bad Homburg, Deutschland
 		 Sitz der Gesellschaft
Bad Homburg, Deutschland
Handelsregister
Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852
 		 Handelsregister
Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673
Aufsichtsratsvorsitzender
Wolfgang Kirsch		 Vorstand
Michael Sen (Vorsitzender), Sara Hennicken,
Dr. Marc-Alexander Mahl, Dr. Michael Moser,
Dr. Christian Pawlu 

Aufsichtsratsvorsitzender
Wolfgang Kirsch

Informationen zu Wertpapieren
Die Fresenius SE & Co. KGaA ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört zum Dax 40. Die Aktien werden auf Xetra, dem elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse, unter dem Tickersymbol FRE gehandelt. ISIN: DE000FRE5EN2 ? WKN: FRE5EN

American Depository Receipts (ADRs)
Die Fresenius SE & Co. KGaA unterhält ein gesponsertes Level-I-ADR-Programm, das in den Vereinigten Staaten auf der OTC-Markets-Plattform unter dem Tickersymbol FSNUY gehandelt wird, wobei das Verhältnis vier American Depository Receipts zu einer Stammaktie beträgt. Verwahrbank: J.P. Morgan Chase Bank N.A. ISIN: US35804M1053 ? CUSIP: 35804M105

Kontakt
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WICHTIGE HINWEISE

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt und enthält weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in oder nach irgendeiner Rechtsordnung noch stellt sie ein solches dar, einschliesslich der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder irgendeiner Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe der Wertpapiere nach geltendem Recht verboten wären. Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas in ihr darf als Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder als Grundlage für ein solches Angebot oder eine solche Verpflichtung dienen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung") oder der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 ("POATRs") ("Qualifizierte Investoren").

Darüber hinaus wird dieses Dokument im Vereinigten Königreich ausschliesslich an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschliesslich an (i) Personen, die über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") fallen, (ii) vermögende Körperschaften (high net worth entities), die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) Personen, an die dieses Dokument anderweitig rechtmässig verteilt oder gerichtet werden darf (alle diese Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

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Die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Niemand kann oder sollte sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder auf deren Vollständigkeit, Genauigkeit oder Fairness verlassen. Die Informationen in dieser Bekanntmachung können sich ändern.
 
Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: 20261111_FSE_Presseinformation_Aktienverkauf_FME_Launch

11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Deutschland
Telefon: +49 (0)6172 608-97033
E-Mail: ir-fre@fresenius.com
Internet: www.fresenius.com
ISIN: DE000FRE5EN2
WKN: FRE5EN
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
EQS News ID: 2433194

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433194  11.11.2026 CET/CEST

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10.11.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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