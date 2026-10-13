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13.10.2026 18:00:04

EQS-News: freenet AG übernimmt waipu.tv vollständig auf Basis einer sehr attraktiven Bewertung

freenet
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EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
freenet AG übernimmt waipu.tv vollständig auf Basis einer sehr attraktiven Bewertung

13.10.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

freenet AG übernimmt waipu.tv vollständig auf Basis einer sehr attraktiven Bewertung

  • freenet übernimmt sämtliche noch ausstehende Minderheitenanteile an der Exaring AG („waipu.tv“) und hält nun 100 % der Anteile
  • Vereinbarter initialer Kaufpreis von rund 76 Mio. EUR ermöglicht freenet die vollständige Übernahme zu einer sehr attraktiven Bewertung
  • Volle Eigentümerschaft erhöht die Partizipation an den langfristigen Wachstumsperspektiven von waipu.tv im deutschen IPTV-Markt und schafft zusätzliches Wertsteigerungspotenzial für die Aktionäre der freenet AG
  • Finanzierung erfolgt vollständig aus liquiden Mitteln; finanzielle Flexibilität und Dividendenpolitik bleiben unverändert

Büdelsdorf, 13.10.2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] erwirbt von den Minderheitsaktionären der Exaring AG („waipu.tv“) sämtliche noch ausstehenden Minderheitenanteile (rund 25 %). Auf Basis der Transaktion hält die freenet AG nun 100 % der Anteile an der Exaring AG. Der vereinbarte initiale Kaufpreis beläuft sich auf rund 76 Mio. EUR und legt eine Unternehmensbewertung von rund 300 Mio. EUR zugrunde. Weitere Kaufpreiszahlungen sind von zukünftigen performancebezogenen Zielen abhängig und können bei sehr erfolgreicher Geschäftsentwicklung bis zu 50 Mio. EUR betragen.

Mit der Transaktion stärkt freenet ihre Position in einem zentralen Wachstumsfeld des Konzerns und baut ihre Präsenz im dynamisch wachsenden deutschen IPTV-Markt konsequent aus. Der vereinbarte initiale Kaufpreis entspricht aus Sicht der freenet AG einer sehr attraktiven Bewertung im Verhältnis zu den langfristigen finanziellen Perspektiven von waipu.tv und schafft damit eine gute Ausgangsbasis für die zukünftige Wertentwicklung. Mit der Übernahme partizipiert freenet künftig in vollem Umfang an der weiteren Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung von waipu.tv sowie an den daraus resultierenden Wertsteigerungspotenzialen.

IPTV als strategischer Wachstumstreiber von freenet

IPTV ist neben dem Kerngeschäft Mobilfunk der zentrale Bestandteil der Strategie von freenet. Der anhaltende Wandel des deutschen Fernsehmarktes hin zu IPTV eröffnet attraktive Wachstumschancen sowohl durch eine steigende Kundenzahl als auch durch zusätzliche Erlöspotenziale in der programmatischen Werbung.

„IPTV zählt zu den attraktivsten Wachstumsmärkten im deutschen Telekommunikations- und Mediensektor. waipu.tv hat sich in den vergangenen Jahren als eine der führenden IPTV-Plattformen Deutschlands etabliert und verfügt über hervorragende Perspektiven für weiteres profitables Wachstum. Mit der vollständigen Übernahme sichern wir uns die umfassende Partizipation an diesem Potenzial und stärken eine zentrale strategische Säule. Besonders erfreulich ist, dass sich eine gute Gelegenheit ergeben hat, die Anteile unerwartet günstig erwerben zu können“, kommentiert Robin Harries, CEO der freenet AG.

Rund 2 Mio. Kunden, ein Marktanteil von etwa 20 bis 25 % im deutschen IPTV-Markt sowie das signifikante Wachstum des adj. EBITDA in den vergangenen Jahren unterstreichen die starke Marktposition von waipu.tv und das langfristige Wertschöpfungspotenzial des Unternehmens.

Finanzierung aus liquiden Mitteln und unveränderter Dividendenausblick

Der Erwerb wird vollständig aus liquiden Mitteln finanziert und unterstreicht den Fokus von freenet, attraktive Wachstumschancen im eigenen Geschäft zu nutzen. Die Übernahme steht im Einklang mit der Kapitalallokationsstrategie und beeinträchtigt die zukünftige finanzielle Flexibilität von freenet nicht wesentlich.

„Mit der vollständigen Übernahme vereinfachen wir die Eigentümerstruktur der Exaring AG und schaffen langfristige strategische Klarheit. Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt. Gleichzeitig gelingt es uns, die Transaktion zu einer aus unserer Sicht sehr attraktiven Bewertung umzusetzen. Künftig partizipieren unsere Aktionäre vollständig an der weiteren Ergebnis-, Cashflow- und Wertentwicklung von waipu.tv“, erläutert Ingo Arnold, CFO der freenet AG.

Die bestehende Dividendenpolitik bleibt unverändert: Für die Geschäftsjahre 2026 bis einschliesslich 2028 ist jeweils eine Dividende von mindestens 2,00 EUR je Aktie vorgesehen. Sofern 80 % des adj. Free Cashflow bezogen auf die jeweils ausstehenden Aktien einen höheren Betrag ergeben, bildet dieser höhere Betrag die Grundlage für die Ausschüttung.

Definition ausgewählter Kennzahlen

Kennzahl  Definition
Adj. EBITDA  Adjusted EBITDA: Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um positive und negative Sondereffekte gemäss der von freenet definierten Steuerungslogik. Zentrale operative Steuerungskennzahl zur Messung der Ertragskraft des Konzerns.
Adj. Free Cashflow Adjusted Free Cashflow: Free Cashflow bereinigt um liquiditätswirksame Sondereffekte. Zentrale liquiditätsorientierte Steuerungskennzahl des Konzerns. Zeigt die für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und weitere Unternehmenszwecke verfügbare Finanzkraft. Der Free Cashflow leitet sich aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung von Sachinvestitionen (netto) und Leasingtilgungen ab.

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Investor Relations
Tel.: +49 (0)40/513 06 778
E-Mail: ir@freenet.ag   

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E-Mail: pr@freenet.ag


13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet.ag
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 5299003GLDODCVP8DO20
EQS News ID: 2415036

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415036  13.10.2026 CET/CEST

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