EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG: Erwerb eigener Aktien 47. Zwischenmeldung

EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Francotyp-Postalia Holding AG: Erwerb eigener Aktien 47. Zwischenmeldung



25.09.2023 / 14:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Arm Holdings 128211039 55.00 % 14.00 % Tesla Inc. 128211040 59.00 % 14.00 % Temenos AG / VAT Group 128211041 56.00 % 13.00 % Erwerb eigener Aktien 47. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 18. September 2023 bis einschließlich 22. September 2023 wurden insgesamt 3.600 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Francotyp-Postalia Holding AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 1. November 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 2. November 2022 mitgeteilt wurde. Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) Market (MIC Code) 18. September 2023 - 0,00000 0,00 XETR 18. September 2023 610 3,06000 1.866,60 XGAT 19. September 2023 - 0,00000 0,00 XETR 19. September 2023 640 3,08000 1.971,20 XGAT 20. September 2023 - 0,00000 0,00 XETR 20. September 2023 700 3,12000 2.184,00 XGAT 21. September 2023 250 3,16000 790,00 XETR 21. September 2023 700 3,10000 2.170,00 XGAT 22. September 2023 - 0,00000 0,00 XETR 22. September 2023 700 3,12000 2.184,00 XGAT Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Francotyp-Postalia Holding AG veröffentlicht (http://www.fp-francotyp.com). Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 2. November 2022 bis einschließlich 22. September 2023 erworbenen Aktien beläuft sich auf 405.330 Aktien. Der Erwerb der Aktien der Francotyp-Postalia Holding AG erfolgt durch eine von der Francotyp-Postalia Holding AG beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.



Kontakt:

Francotyp-Postalia Holding AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 220 660 410

Telefax: +49 (0)30 220 660 425

E-Mail: ir@francotyp.com Kontakt:Francotyp-Postalia Holding AGInvestor RelationsTelefon: +49 (0)30 220 660 410Telefax: +49 (0)30 220 660 425E-Mail: ir@francotyp.com

25.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com