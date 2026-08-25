EQS-News: FORTEC Gruppe stärkt die zweite Führungsebene – Neubesetzung mehrerer internationaler Führungspositionen

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FORTEC Gruppe stärkt die zweite Führungsebene – Neubesetzung mehrerer internationaler Führungspositionen



25.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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FORTEC Gruppe stärkt die zweite Führungsebene – Neubesetzung mehrerer internationaler Führungspositionen

Germering, 25. August 2026 – Der Vorstand der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, einem führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Display-Technologie und Stromversorgungen, setzt die Neuaufstellung der FORTEC Gruppe fort und besetzt in mehreren Tochtergesellschaften das Management neu. Mit der Stärkung der zweiten Führungsebene wird das gesamte Managementteam breiter aufgestellt und mehr Verantwortung und Entscheidungsbefugnis in die Regionen verlagert.

In Tschechien hat am 1. Juni 2026 Martin Novák die Position des Geschäftsführers der FORTEC CZ übernommen. Er trägt damit die Verantwortung für die bestehende Fertigung in Dýšina und wird den angekündigten Umzug an einen neuen Produktionsstandort sowie die geplante Erweiterung umsetzen. FORTEC CZ fertigt elektronische Baugruppen, DC/DC Wandler und assembliert auch Displays mit Touchscreens. Novák verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Logistik, Produktion, Automotive und operatives Management und ist seit Juni Teil der FORTEC Gruppe. Seine Schwerpunkte liegen in der Produktions- und Logistiksteuerung, Prozessoptimierung, Change-Management und Organisationsentwicklung.

In der US-amerikanischen Tochtergesellschaft FORTEC US hat Paul Hooper zum 1. Juli 2026 seine neue Funktion als Geschäftsführer und Leiter Vertrieb und Marketing (CRO) angetreten. Er war zuvor als Vertriebsgeschäftsführer für die strategische Ausrichtung von Vertrieb und Marketing der englischen Tochtergesellschaft FORTEC UK verantwortlich und hat diese erfolgreich neu aufgestellt und entwickelt. Diesen Schritt soll er nun auf dem chancenreichen US-Markt wiederholen und insbesondere das organische Wachstum vorantreiben und die Marktposition nachhaltig ausbauen. Gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer Scott Makboulian wird er die Präsenz im nordamerikanischen Raum verbreitern und ausbauen. Hooper verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Elektronikbranche und bringt umfassende langjährige Markt-, Führungs- und Vertriebserfahrung mit.

Nachfolger von Paul Hooper bei FORTEC UK wird zum 8. September 2026 Rhett Evans. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Elektronikbranche verfügt er über umfassende Expertise in den Bereichen Embedded Computing, Display-Technologien und kundenspezifische Systemlösungen. Er bringt neben seinem fundierten technischen Hintergrund im Bereich Electronic Engineering langjährige Vertriebs- und Managementerfahrung mit.

Patrick von Unold übernimmt ab dem 1. Oktober 2026 die Geschäftsführung der FORTEC Integrated. Diese Tochtergesellschaft ist ein international agierender Anbieter von Displaytechnologie und Embedded Computing. Zudem ist FORTEC Integrated massgeblich für Forschung und Entwicklung in der FORTEC Gruppe. Von Unold verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in der Elektronikindustrie und umfassende Expertise in den Bereichen Embedded Electronics, Display- und Touch-Technologien sowie Mensch-Maschine-Schnittstellen.

Durch seine breite Erfahrung in Branchen wie Medizintechnik, Automation und Transportation verbindet er tiefgehendes technisches Know-how mit einem ausgeprägten Verständnis für Produktstrategie, Fertigungsprozesse und nachhaltige technische Lösungen.

„Mit den getroffenen Personalentscheidungen setzen wir einen wichtigen Teil der neuen Wachstumsstrategie der FORTEC Gruppe um. Dabei stärken wir die Regionen und geben ihnen mehr Spielraum, um auf die Besonderheiten der jeweiligen Märkte einzugehen und gleichzeitig von der Stärke einer international aktiven Gruppe zu profitieren. Ich freue mich, mit diesem engagierten Team gemeinsam am künftigen Erfolg von FORTEC zu arbeiten“, erläutert Michael Spatny, COO von FORTEC, die Neubesetzungen.



FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Gruppe hat Standorte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Tschechischen Republik und Ägypten.