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FORTEC Elektronik Aktie 332692 / DE0005774103

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18.05.2026 09:00:04

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Power erhält Defense-Auftrag in Höhe von USD 4,4 Mio.

FORTEC Elektronik
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EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Power erhält Defense-Auftrag in Höhe von USD 4,4 Mio.

18.05.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Power erhält Defense-Auftrag in Höhe von USD 4,4 Mio.

Germering, 18.05.2026 – Die FORTEC Power GmbH, eine Tochtergesellschaft der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, hat einen Auftrag aus dem Defense-Umfeld mit einem Volumen von rund USD 4,4 Mio. erhalten.

Der Auftrag umfasst die Lieferung von leistungs- und sicherheitskritischen Stromversorgungslösungen für eine anspruchsvolle industrielle Defense-Anwendung und unterstreicht erneut das Potenzial des Defense-Sektors für die weitere Entwicklung der FORTEC Gruppe. Die Auslieferungen erfolgen voraussichtlich schwerpunktmässig in den Geschäftsjahren 2026/2027 sowie 2027/2028.

Jörg Traum, Geschäftsführer der FORTEC Power GmbH, kommentiert: „Dieser Auftrag bestätigt unsere langjährige Kompetenz im Bereich robuster und zuverlässiger Power-Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen. Besonders erfreulich ist, dass sich aktuell weitere Projekte in vergleichbaren Marktsegmenten in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden. Wir sehen hier nachhaltig attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für unser Geschäft.“

Ulrich Ermel, Vorstand der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, ergänzt: „Der Auftrag unterstreicht die strategische Positionierung der FORTEC Gruppe in resilienten und technologisch anspruchsvollen Zielmärkten. Neben den positiven Entwicklungen bei FORTEC Power sehen wir derzeit auch im Bereich Datenvisualisierung und Embedded-Systeme unserer Tochtergesellschaft FORTEC Integrated eine zunehmende Projektdynamik im gleichen Marktumfeld. Dies stimmt uns trotz des weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds in Europa positiv für die kommenden Jahre.“

Mit ihren Technologiekompetenzen in den Bereichen Power Supplies, Datenvisualisierung und Embedded Solutions adressiert die FORTEC Gruppe insbesondere Anwendungen mit hohen Anforderungen an Qualität, Langzeitverfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

 

Ulrich Ermel, Henrik Christiansen

Vorstand

 

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany
Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

 


18.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Augsburger Str. 2b
82110 Germering
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0
Fax: +49 (0)89 89 44 50 123
E-Mail: aktie@fortecag.de
Internet: www.fortecag.de
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2327844

 
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2327844  18.05.2026 CET/CEST

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