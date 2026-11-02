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02.11.2026 07:30:03

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich – Amtierender Finanzvorstand Henrik Christiansen sichert Kontinuität

FORTEC Elektronik
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EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich – Amtierender Finanzvorstand Henrik Christiansen sichert Kontinuität

02.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich
– Amtierender Finanzvorstand Henrik Christiansen sichert Kontinuität

 

Germering, 2. November 2026 – Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft („FORTEC AG“) erwartet einen späteren Amtsantritt des künftigen Finanzvorstand Yannick Moyles-Johnson. Das Unternehmen hatte ihn am 27. Juli 2026 zum Nachfolger des Interim-CFOs Henrik Christiansen bestellt und einen Amtsantritt spätestens zum 1. November 2026 erwartet.

Herr Moyles-Johnson hat die Gesellschaft nun informiert, dass er seine Tätigkeit aufgrund einer kurz vor dem geplanten Amtsantritt gestellten medizinischen Diagnose nicht wie vorgesehen aufnehmen kann. Mit einem zeitnahen Amtsantritt ist derzeit nicht zu rechnen.

Der derzeitige Finanzvorstand Henrik Christiansen wird die Aufgaben als Finanzvorstand bis auf weiteres wahrnehmen und stellt mit seiner Erfahrung und der Kenntnisse über die FORTEC Group die Kontinuität im Finanzressort sicher. Die FORTEC AG wird über die weitere Entwicklung in gebotenem Umfang informieren.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand wünschen Herrn Moyles-Johnson eine schnelle und vollständige Genesung.

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany
Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Group heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Group hat Standorte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Tschechischen Republik und Ägypten.

 


02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Augsburger Str. 2b
82110 Germering
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0
Fax: +49 (0)89 89 44 50 123
E-Mail: aktie@fortecag.de
Internet: www.fortecag.de
ISIN: DE0005774103
WKN: 577410
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NG5C03XEKUA646
EQS News ID: 2426086

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426086  02.11.2026 CET/CEST

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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