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02.11.2026 07:30:03
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich – Amtierender Finanzvorstand Henrik Christiansen sichert Kontinuität
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EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Amtsantritt von Yannick Moyles-Johnson als CFO verschiebt sich
Germering, 2. November 2026 – Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft („FORTEC AG“) erwartet einen späteren Amtsantritt des künftigen Finanzvorstand Yannick Moyles-Johnson. Das Unternehmen hatte ihn am 27. Juli 2026 zum Nachfolger des Interim-CFOs Henrik Christiansen bestellt und einen Amtsantritt spätestens zum 1. November 2026 erwartet.
Herr Moyles-Johnson hat die Gesellschaft nun informiert, dass er seine Tätigkeit aufgrund einer kurz vor dem geplanten Amtsantritt gestellten medizinischen Diagnose nicht wie vorgesehen aufnehmen kann. Mit einem zeitnahen Amtsantritt ist derzeit nicht zu rechnen.
Der derzeitige Finanzvorstand Henrik Christiansen wird die Aufgaben als Finanzvorstand bis auf weiteres wahrnehmen und stellt mit seiner Erfahrung und der Kenntnisse über die FORTEC Group die Kontinuität im Finanzressort sicher. Die FORTEC AG wird über die weitere Entwicklung in gebotenem Umfang informieren.
Der Aufsichtsrat und der Vorstand wünschen Herrn Moyles-Johnson eine schnelle und vollständige Genesung.
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany
aktie@fortecag.de | www.fortecag.de
Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Group heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Group hat Standorte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Tschechischen Republik und Ägypten.
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
|Augsburger Str. 2b
|82110 Germering
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 89 44 50 0
|Fax:
|+49 (0)89 89 44 50 123
|E-Mail:
|aktie@fortecag.de
|Internet:
|www.fortecag.de
|ISIN:
|DE0005774103
|WKN:
|577410
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NG5C03XEKUA646
|EQS News ID:
|2426086
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426086 02.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu FORTEC Elektronik AG
Analysen zu FORTEC Elektronik AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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