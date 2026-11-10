EQS-News: Forschungszulage: Neues BMF-Schreiben verschärft die Nachweispflichten

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Forschungszulage: Neues BMF-Schreiben verschärft die Nachweispflichten



10.11.2026 / 10:50 CET/CEST

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Forschungszulage: Neues BMF-Schreiben verschärft die Nachweispflichten

Eine allgemeine Zeiterfassung allein reicht nicht mehr

Finanzverwaltung schliesst Schätzungen bei Personalkosten aus und konkretisiert die Anforderungen an projektbezogene Arbeitszeitnachweise

Umstellung aller innoscripta-Kunden auf laufende Eigenerfassung mittels Clusterix bereits vor Veröffentlichung des BMF-Schreibens begonnen

Tutzing, 10. November 2026 - Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) macht auf eine wesentliche Neuerung im Anwendungsschreiben des Bundesministeriums der Finanzen zum Forschungszulagengesetz aufmerksam. Das Bundesministerium der Finanzen hat Ende Oktober 2026 ein neues Anwendungsschreiben zum Forschungszulagengesetz veröffentlicht. Dies ersetzt das Schreiben von 2023 und stellt ausdrücklich klar, dass bei fehlender oder fehlerhafter Dokumentation förderfähige Lohnaufwendungen nicht berücksichtigt werden können, wie in Randnummer 128 vermerkt (Rn.). Das Schreiben gilt grundsätzlich auch für noch offene Vorjahre. Ein bestimmtes Zeiterfassungsprogramm schreibt das BMF nicht vor. Für Mitarbeiter, die nachweislich ausschliesslich in begünstigten F&E-Vorhaben und mit förderfähigen Tätigkeiten beschäftigt sind, sieht das Schreiben unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen vor (Rn. 115).

innoscripta hat die Umstellung seiner Kunden auf eine laufende Eigenerfassung bereits vor Veröffentlichung des Schreibens begonnen. In der Softwareplattform Clusterix können Mitarbeiter ihre Tätigkeiten dokumentieren. Die Plattform verknüpft diese Angaben mit den Zeiten des angebundenen Zeiterfassungssystems und den jeweiligen F&E-Vorhaben. Ein monatlicher Abschluss hält den Dokumentationsstand fest und macht spätere Änderungen nachvollziehbar.

Für zurückliegende Wirtschaftsjahre unterstützt Clusterix die strukturierte Aufbereitung bereits vorhandener Projektunterlagen, um Tätigkeiten und Zeiträume den jeweiligen F&E-Vorhaben zuzuordnen und mögliche Nachweislücken sichtbar zu machen.

Matthias Helke, Steuerberater und Partner bei Flick Gocke Schaumburg: „Das neue BMF-Schreiben unterstreicht die Bedeutung einer nachvollziehbaren Dokumentation der täglich tatsächlich geleisteten Forschungsarbeiten. Entscheidend ist nicht allein, dass ein Mitarbeiter an einem begünstigten F&E-Vorhaben beteiligt war, sondern auch, in welchem zeitlichen Umfang er dafür tätig geworden ist. Eine pauschale Zuordnung von Arbeitszeitanteilen ohne belastbare Nachweisgrundlage genügt nach der nun ausdrücklich formulierten Verwaltungsauffassung nicht.“

Eine ausführliche Würdigung des aktuellen BMS-Schreibens durch Matthias Helke finden Sie über folgenden Link: https://www.innoscripta.com/de-de/ueber-uns/blog/forschungszulage-bmf-verschaerft-nachweispflichten

Michael Hohenester, CEO der innoscripta SE: „Viele Unternehmen halten sich mit ihrer allgemeinen Zeiterfassung bereits für gut aufgestellt. Das neue BMF-Schreiben macht jedoch deutlich, dass es für die Forschungszulage auf die konkrete Zuordnung der Arbeitszeiten zu den begünstigten Vorhaben ankommt. Genau dafür haben wir die laufende projektbezogene Eigenerfassung in Clusterix ausgebaut. So können Unternehmen ihre Forschungsarbeiten nachvollziehbar dokumentieren und bei späteren Prüfungen auf eine strukturierte, belastbare Datengrundlage zurückgreifen“

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten

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