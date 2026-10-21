EQS-News: Formycon und Biocelys bündeln komplementäre Entwicklungs- und Herstellungskompetenzen im neuen Biosimilar-Projekt FYB286

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Formycon und Biocelys bündeln komplementäre Entwicklungs- und Herstellungskompetenzen im neuen Biosimilar-Projekt FYB286



21.10.2026 / 06:30 CET/CEST

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Pressemitteilung // 21. Oktober 2026

Formycon und Biocelys bündeln komplementäre Entwicklungs- und Herstellungskompetenzen im neuen Biosimilar-Projekt FYB286



FYB286 erweitert Formycons Biosimilar-Pipeline um ein vielversprechendes Entwicklungsprojekt in attraktiver Nischenindikation

Kombination von Formycons Entwicklungsexzellenz mit Herstellungskompetenz des südamerikanischen Spezialpharmaunternehmens Biocelys ermöglicht schlagkräftige Kostenstruktur

Vorfinanzierung durch die Santo Biosimilar GmbH, ein Unternehmen der

ATHOS-Unternehmensgruppe, reflektiert anhaltendes Engagement in Biosimilars und starkes Vertrauen in die Kompetenzen beider Kooperationspartner



Planegg-Martinsried, Deutschland / Montevideo, Uruguay – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“) und die Biocelys S.A. („Biocelys“), ein Unternehmen der ATHOS-Unternehmensgruppe, geben den Start einer Kooperation zur Entwicklung des Biosimilar-Kandidaten FYB286 bekannt. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen kombiniert Formycons Entwicklungsexzellenz mit der modernen Produktionsinfrastruktur von Biocelys. Vorfinanziert wird das Projekt von der Santo Biosimilar GmbH („Santo”), einem mit der ATHOS KG („ATHOS“) verbundenen Unternehmen. ATHOS ist Formycons grösster Ankeraktionär und beherrscht mittelbar sowohl Santo als auch Biocelys.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Santo erhält Formycon marktübliche Kompensationen für Entwicklungsleistungen und ist im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an den späteren Erlösen von Santo beteiligt. Das technologisch anspruchsvolle Entwicklungsprogramm zielt auf eine Nischenindikation mit attraktivem Wachstumspotential ab. Damit ist FYB286 eine strategisch ideale Ergänzung zu Formycons wertorientiertem Biosimilar-Portfolio.

Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, kommentierte: „Biosimilars für Niche-Buster1 verbinden zwei wichtige Elemente: sie decken den starken Bedarf an hochwertigen Biologika-Therapien bei eher seltenen Krankheitsbildern, und schaffen damit gleichzeitig eine attraktive Marktopportunität. Für FYB286 erwarten wir sogar einen deutlich steigenden Bedarf, insbesondere in den Schwellenländern. Zusammen mit Biocelys können wir beides erreichen: Patienten mit seltenen Erkrankungen helfen und uns einen neuen Markt erschliessen. Biocelys und Formycon ergänzen sich optimal, weil hier hochmoderne Produktionskapazitäten mit unserer besonderen Expertise und operativen Exzellenz in der Biosimilar-Entwicklung zusammenkommen. Mit Biocelys in unserem Netzwerk strategischer Herstellungspartner stärken wir unsere Versorgungskapazitäten über das FYB286-Projekt hinaus und setzen einen weiteren wichtigen Baustein in unserer FYB4Growth-Strategie.“

Mit FYB4Growth verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist: Dabei bilden eine intelligente Portfoliostrategie, die geografische Diversifizierung der Zielmärkte, die herausragende wissenschaftliche Exzellenz und konsequente Kosteneffizienz die Grundlage für Formycons robustes und wachstumsorientiertes Geschäftsmodell.

„Gemäss unserer Vision, hochwertige Arzneimittel von Lateinamerika aus für die ganze Welt zu produzieren, ist die Zusammenarbeit mit Formycon am FYB286-Projekt ein wichtiger Meilenstein. Dafür stehen an unserem Standort in Montevideo nicht nur hochmoderne Produktionsanlagen zur Verfügung, sondern auch das Know-How zur Herstellung komplexer Moleküle. Gemeinsam mit Formycon als Projektpartner verbessern wir so den Zugang zu einer dringend benötigten Therapie – global, und insbesondere auch dort, wo der Bedarf heute noch weitgehend ungedeckt ist“, sagte Adive Carrasco, Managing Director der Biocelys S.A.

„Als langfristig orientierte Investoren unterstützen wir mit FYB286 ein Kooperationsmodell, das die Stärken unserer Beteiligungen optimal zusammenführt. Die Kombination aus wissenschaftlicher Entwicklungsexzellenz und moderner biopharmazeutischer Herstellung bildet ein tragfähiges Fundament, um Projekte dieser Art effizient und wertschöpfungsorientiert umzusetzen. Mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel schaffen wir den Rahmen, in dem Formycon und Biocelys das Vorhaben eigenverantwortlich und partnerschaftlich realisieren können“, ergänzte die ATHOS KG.

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1 Als Niche-Buster bezeichnen wir ein Arzneimittel für eine Nischenindikation mit einem globalen jährlichen Umsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Milliarden-US$-Bereich

Über Formycon:

Die Formycon AG ist ein börsennotierter, unabhängiger Entwickler von Biosimilars mit Sitz in Planegg-Martinsried, einem der führenden Life-Science-Standorte Europas, direkt vor den Toren Münchens. Die 200 Mitarbeitenden aus 27 Nationen decken die gesamte Entwicklungskette ab, von den Analysen im Labor über die Herstellung und die klinische Prüfung bis zu den Unterlagen für die Zulassung. Drei Biosimilars von Formycon sind in der Augenheilkunde und der Immunologie zugelassen und werden weltweit über Vermarktungspartner vertrieben. Vier weitere Kandidaten sind in Entwicklung, darunter Biosimilars zu zwei der umsatzstärksten biologischen Arzneimittel der Welt. Mit seinen Produkten macht Formycon hochwirksame Therapien für mehr Menschen bezahlbar.

Die Formycon AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen unter: www.formycon.com.

Über #FYB4Growth:

Mit FYB4Growth verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist: Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschliesst Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development-Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Mehr dazu unter: www.fyb4growth.de

Über Biocelys:

Die Biocelys S.A. („Biocelys“) mit Sitz im Parque de las Ciencias in Canelones, Uruguay, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung biotechnologischer Wirkstoffe. Der Schwerpunkt liegt auf monoklonalen Antikörpern und verwandten rekombinanten Proteinen aus Säugerzellkultur, von der Zellbank über den Zellkultur- und Aufreinigungsprozess bis zum freigegebenen Wirkstoff. Die Anlage ist nach neuestem Stand der Technik errichtet und für die Herstellung nach internationalen GMP-Standards ausgelegt.



Biocelys ist ein Unternehmen der ATHOS-Unternehmensgruppe. Das Unternehmen verfolgt die Vision, hochwertige biopharmazeutische Arzneimittel von Lateinamerika aus für Patientinnen und Patienten weltweit verfügbar zu machen. Neben der eigenen Prozessentwicklung übernimmt Biocelys Technologietransfers von Partnern und begleitet Projekte von der Prozessübertragung über die Validierung bis zur kommerziellen Versorgung. Geschäftsführer ist Adive Carrasco.

Über Biosimilars:

Biosimilars sind Nachfolgeprodukte biologischer Arzneimittel. Sie sind keine Kopien, sondern entstehen von Grund auf neu und müssen den Gesundheitsbehörden nachweisen, dass es in Sicherheit und Wirksamkeit keine klinisch bedeutsamen Unterschiede zum Referenzprodukt gibt. Nach Angaben des IQVIA Institute verlieren bis 2034 allein in den USA 118 biologische Arzneimittel mit einem Umsatz von 232 Milliarden US-Dollar ihre Exklusivität, für nur zwölf von ihnen ist bisher ein Biosimilar in Entwicklung. In Europa haben Biosimilars 75 Milliarden Euro eingespart und über sieben Milliarden Behandlungstage ermöglicht.

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