Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’330 -0.3%  Bitcoin 69’893 -1.5%  Dollar 0.8202 -0.1%  Öl 101.7 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Holcim1221405Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln
Volkswagen: Sparprogramm wird verschärft – was das für die Aktie bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 06:30:04

EQS-News: Formycon setzt Massstäbe in der Biosimilar-Entwicklung: Wissenschaftliche Grundlagen des innovativen Entwicklungsprogramms für FYB206 im Fachjournal BioDrugs veröffentlicht

Formycon
18.12 CHF -1.41%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Wissenschaftl. Publikation
Formycon setzt Massstäbe in der Biosimilar-Entwicklung: Wissenschaftliche Grundlagen des innovativen Entwicklungsprogramms für FYB206 im Fachjournal BioDrugs veröffentlicht

22.09.2026 / 06:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung // 22. September 2026 
 

Formycon setzt Massstäbe in der Biosimilar-Entwicklung:
Wissenschaftliche Grundlagen des innovativen Entwicklungsprogramms für FYB206 im Fachjournal BioDrugs veröffentlicht

  • Peer-reviewed Journal BioDrugs veröffentlicht Fachartikel zu Formycons innovativem wissenschaftlichen Konzept eines optimierten klinischen Entwicklungsansatzes für den Keytruda®1-Biosimilar-Kandidaten FYB206
  • Veröffentlichung unterstreicht Formycons Vorreiterrolle bei der Umsetzung eines regulatorisch und wissenschaftlich begründeten Pharmakokinetik (PK)-fokussierten Entwicklungsprogramms
  • Publikation zeigt, wie moderne Analytik, funktionelle Testverfahren und Pharmakokinetik klassische Wirksamkeitsstudien in der Biosimilar-Entwicklung zunehmend ersetzen können
  • Klinische Entwicklung von FYB206 im Juli 2026 erfolgreich abgeschlossen

Planegg-Martinsried, 22. September 2026 – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") gibt die Veröffentlichung des Fachartikels „From Reflection to Implementation – Tailored Clinical Development of a Pembrolizumab Biosimilar Candidate“ im peer-reviewed Journal BioDrugs bekannt. Der Artikel beschreibt die wissenschaftlichen und regulatorischen Grundlagen eines modernen Entwicklungsansatzes für Biosimilars und zeigt am Beispiel des Pembrolizumab-Biosimilar-Kandidaten FYB206, wie ein pharmakokinetisch-(PK)-fokussiertes klinisches Entwicklungsprogramm erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Publikation reflektiert den aktuellen Wandel in der regulatorischen Wissenschaft: die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA), die US-amerikanische FDA sowie weitere führende Regulierungsbehörden erkennen zunehmend an, dass moderne analytische Methoden, sensitive funktionelle Assays und vergleichende PK-Studien bei gut charakterisierbaren biologischen Arzneimitteln eine höhere Aussagekraft besitzen können als klassische vergleichende Wirksamkeitsstudien. Der Artikel illustriert anhand von FYB206, wie dieser wissenschaftsbasierte Ansatz praktisch umgesetzt werden kann, ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Wirksamkeit einzugehen.

Dr. Andreas Seidl, Chief Scientific Officer der Formycon AG, kommentierte: „Im Einklang mit unserer FYB4Growth-Strategie ist es mit FYB206 gelungen, eine wissenschaftlich fundierte und regulatorisch zukunftsweisende Entwicklungsstrategie erfolgreich in die Praxis umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass PK-fokussierte klinische Ansätze das Potenzial haben, die Branche nachhaltig zu prägen. Formycon hat diese klinische Entwicklungsstrategie frühzeitig aufgegriffen und zählt heute zu den Unternehmen, die die praktische Umsetzung massgeblich vorantreiben. Dies wird durch die Veröffentlichung im Fachjournal BioDrugs noch einmal nachdrücklich unterstrichen.“

Ausgehend vom wissenschaftlichen Konsens, dass moderne analytische Charakterisierungsmethoden, funktionelle Vergleichbarkeitsuntersuchungen sowie sensitive PK-Studien bei den meisten Biologika einen belastbaren Nachweis der Biosimilarität ermöglichen können, beschreibt der Artikel diese optimierte klinische Strategie am Beispiel von Formycons Pembrolizumab-Biosimilar-Kandidaten FYB206. Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der den PD-1-Signalweg blockiert und zur Behandlung zahlreicher Tumor-Erkrankungen eingesetzt wird. Aufgrund seines gut erforschten Wirkmechanismus und seiner umfassenden analytischen Charakterisierbarkeit bietet  dieser Wirkstoff besonders gute Voraussetzungen für einen optimierten Entwicklungsansatz. ..

Die Publikation folgt auf den erfolgreichen Abschluss der pivotalen DAHLIA-Studie, in der FYB206 die pharmakokinetische Äquivalenz zum Referenzarzneimittel Keytruda® nachweisen konnte. Sie verdeutlicht beispielhaft, welches Potenzial PK-fokussierte Entwicklungsprogramme für die zukünftige Biosimilar-Entwicklung haben. Bei geeigneten Biologika können solche Strategien dazu beitragen, den klinischen Aufwand zu reduzieren, ohne die wissenschaftliche Aussagekraft zu beeinträchtigen. Damit leistet Formycon einen wichtigen Beitrag zur aktuellen wissenschaftlichen und regulatorischen Diskussion über die Weiterentwicklung effizienter Biosimilar-Entwicklungsprogramme.

Die Publikation ist unter https://doi.org/10.1007/s40259-026-00803-y abrufbar.

------------------------

1)  Keytruda® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme LLC., einer Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., Rahway, NJ/USA.

 

Über Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Auswahl eines vielversprechenden Biosimilar-Kandidaten über die verschiedenen Entwicklungsschritte bis hin zur Lieferung des zugelassenen und vermarktungsfähigen Produktes ab. Darüber hinaus verfügt Formycon über umfassende Expertise in der Planung, Steuerung und Überwachung der Lieferkette sowie der internationalen Produktlogistik. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab, FYB202/Ustekinumab und FYB203/Aflibercept hat Formycon bereits drei Biosimilars auf dem Markt. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten – darunter FYB206/Pembrolizumab und FYB208/Dupilumab – befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über #FYB4Growth:
Mit FYB4Growth verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist: Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschliesst Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development-Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Mehr dazu unter: https://www.fyb4growth.de

Über Biosimilars:
Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:
Pamela Keck
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 369
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Mail: ir@formycon.com

Disclaimer:
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen beruhen. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien dar. Ausserdem beabsichtigt die Gesellschaft mit dieser Veröffentlichung nicht, Formycon-Aktien öffentlich anzubieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen Ländern vorgesehen, wo die Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Aktien untersagt ist. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf von Aktien in den USA.


22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 89 864667 100
Fax: +49 89 864667 110
E-Mail: ir@formycon.com
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8, NO0013586024
WKN: A1EWVY, A4DFJH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
LEI Code: 39120005TZ76GQOY8Z19
EQS News ID: 2402630

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402630  22.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Formycon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Formycon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 Formycon Outperform RBC Capital Markets
24.11.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Marktüberblick: Infineon hui – Volkswagen pfui
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
21.09.26 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
21.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte im Aufwind?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.80 19.84 S2B9EU
Short 14’821.19 13.72 SL4BRU
Short 15’354.52 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’956.58 21.09.2026 17:31:39
Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
Long 13’097.00 13.93 SJBCVU
Long 12’547.09 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel - EU-Zulassung für Augenmittel erhalten

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.