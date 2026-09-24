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24.09.2026 07:00:04

EQS-News: flatexDEGIRO setzt neue Kostenmassstäbe für das Altersvorsorgedepot

flatexDEGIRO
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EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Produkteinführung
flatexDEGIRO setzt neue Kostenmassstäbe für das Altersvorsorgedepot

24.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

flatexDEGIRO setzt neue Kostenmassstäbe für das Altersvorsorgedepot

  • Drei Depotmodelle mit passgenauen Lösungen: von der standardisierten Anlage bis zur individuellen ETF-Auswahl
  • Standarddepot Core ohne Depotgebühr, Vertragsgebühr und Orderprovision für Sparpläne und Einmalanlagen
  • flatex bietet eines der günstigsten verfügbaren Altersvorsorgedepots an

Frankfurt am Main, 24. September 2026 – flatexDEGIRO, eine der führenden Plattformen für Wertpapierhandel und den Vermögensaufbau in Europa, bringt ihr Angebot für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot auf den Markt. Mit drei Depotmodellen, niedrigen Kosten und einem einfachen digitalen Zugang schafft das Unternehmen eine attraktive Lösung für den langfristigen Vermögensaufbau am Kapitalmarkt.

Das Angebot umfasst drei Depotmodelle: das Standarddepot Core, das Standarddepot Plus sowie das individuell gestaltbare Altersvorsorgedepot Flex. Mit dem Standarddepot Core setzt flatex neue Massstäbe bei den Kosten der privaten Altersvorsorge. Es fallen für das Standarddepot Core weder Depot- noch Vertragsgebühren an. Zudem werden keine Orderprovisionen für Sparpläne und Einmalanlagen berechnet. Darüber hinaus erstattet flatex mindestens in den ersten 5 Jahren die Produktkosten (Total Expense Ratio, TER). Danach liegen die laufenden Produktkosten (TER) bei maximal 0,07 Prozent pro Jahr. Durch den vollständigen Ausgleich der Produktkosten (TER) für mindestens die ersten fünf Jahre zählt das Standarddepot Core nach aktuellem Marktvergleich zu den Angeboten mit den niedrigsten Gesamtkosten; marktübliche Spreadkosten im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen bleiben hiervon unberührt.

„Jeder Euro, den Sparer nicht für Depotgebühren zahlen, arbeitet für die Altersvorsorge. Je länger die Laufzeit des Depots, desto grösser wird der Unterschied“, sagt Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO. „Deshalb haben wir unser Angebot konsequent darauf ausgerichtet, die Einstiegshürden für Sparer möglichst niedrig zu halten und die Kostenbelastung über die gesamte Ansparphase auf ein Minimum zu reduzieren.“

Mit dem Standarddepot Plus erweitert flatex das Angebot um eine breit diversifizierte ETF-Lösung für die geförderte Altersvorsorge. Die Lösung kombiniert einen global diversifizierten Aktienbaustein mit einem defensiven Baustein aus Euro-Anleihen und Gold. Das Altersvorsorgedepot Flex rundet das neue Angebot von flatex ab und ermöglicht Anlegern, ihre Altersvorsorge selbst zu gestalten. Aus einer breiten Auswahl geeigneter ETFs und Fonds können sie ein individuelles Portfolio mit bis zu 25 Produkten zusammenstellen.

Angesichts des demografischen Wandels und der wachsenden Bedeutung kapitalmarktbasierten Vermögensaufbau spielt die private Altersvorsorge eine zunehmend wichtige Rolle. Mit ihrem Angebot will flatex die Chancen des Kapitalmarkts für die Altersvorsorge einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen. Zentral dabei sind niedrige Kosten, breite Diversifikation und digitale Zugänglichkeit in einem speziell für den deutschen Markt entwickelten Angebot.
 

Medienkontakt:

Sandra Büschken

Head of Corporate Communications

+49 173 2652 234

Sandra.Bueschken@flatexdegiro.com

 

Paul Wolter

Executive Director Public Relations

+49 151 70 11 19 89

Paul.Wolter@flatexdegiro.com

 

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa 

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)  

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.  

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im ausser börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.  

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität. 


24.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
EQS News ID: 2404264

 
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2404264  24.09.2026 CET/CEST

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