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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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02.09.2026 08:00:04

EQS-News: flatexDEGIRO schafft die Position des Chief Growth Officer und holt Dominik Beier für die nächste Wachstumsphase

flatexDEGIRO
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EQS-News: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalie
flatexDEGIRO schafft die Position des Chief Growth Officer und holt Dominik Beier für die nächste Wachstumsphase

02.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 flatexDEGIRO schafft die Position des Chief Growth Officer und holt Dominik Beier für die nächste Wachstumsphase

  • Neu geschaffene Funktion bündelt Wachstumsstrategie, Markenführung und Kundenentwicklung auf Gruppenebene.
  • Der künftige Bereichsvorstand berichtet direkt an CEO Oliver Behrens und stärkt die strategische Verzahnung von Produkt, Kundenerlebnis und Vermarktung.
  • Mit dem Ausbau des Führungsteams setzt flatexDEGIRO auf weitere europäische Expansion und die Gewinnung neuer Anlegergruppen.

 Frankfurt am Main, 2. September 2026 – flatexDEGIRO, eine der führenden Plattformen für den Vermögensaufbau und Trading in Europa, verstärkt ihr Führungsteam und beruft Dominik Beier zum Chief Growth Officer (CGO). Mit der neu geschaffenen Position verankert das Unternehmen Wachstum, Marke und Kundenentwicklung noch stärker im Zentrum seiner Unternehmensstrategie. 

Beier wird als Bereichsvorstand direkt an CEO Oliver Behrens berichten. Sein Verantwortungsbereich umfasst die Weiterentwicklung der Wachstums- und Markenstrategie der Gruppe sowie die Verzahnung von Produkt, Kundenerlebnis und Vermarktung. 

Die Schaffung der Position unterstreicht den Anspruch von flatexDEGIRO, seine Marktposition in Europa weiter auszubauen, die Stärke der Marke noch besser zu nutzen und mehr Menschen für langfristigen Vermögensaufbau und Investieren zu begeistern. 

Dominik Beier verfügt über langjährige Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformen. Zuletzt verantwortete er als Chief Commercial Officer bei Bitpanda die Bereiche Marketing, Wachstum und internationale Expansion. Zuvor war er unter anderem CEO der Interwetten Group sowie in Führungspositionen bei Sportradar tätig.  

Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO, zur Personalie: „flatexDEGIRO hat in Europa eine einzigartige Position aufgebaut. Gleichzeitig sehen wir erhebliche Chancen, unsere Reichweite zu erhöhen, neue Kundengruppen anzusprechen und unsere Marktposition weiter auszubauen. Mit Dominik gewinnen wir einen der profiliertesten Wachstumsexperten Europas, der in seiner bisherigen Laufbahn mehrfach bewiesen hat, wie man genau dieses Potenzial erfolgreich erschliesst." 

Dominik Beier, designierter Chief Growth Officer von flatexDEGIRO ergänzt: „Was mich an flatexDEGIRO reizt, ist das enorme Potenzial des Unternehmens. Die Gruppe verfügt über eine einzigartige Marktposition in Europa, eine grosse Kundenbasis und eine hervorragende Ausgangslage, um deutlich mehr Menschen für das Investieren zu begeistern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team dieses Potenzial zu erschliessen und die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten." 

Dominik Beier wird seine Funktion zum Januar 2027 übernehmen.  

Pressekontakt:

Paul Wolter
Executive Director Public Relations, flatexDEGIRO
+49 151 70 11 19 89
Paul.Wolter@flatexdegiro.com

Tobias Glass
Associate Public Relations, flatexDEGIRO
+49 173 26 24 138
Tobias.Glass@flatexdegiro.com 

 

flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa 

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)  

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.  

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im ausser börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.  

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.


02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO SE
Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 450001 0
E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
ISIN: DE000FTG1111
WKN: FTG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900IRBZTADXJB6757
EQS News ID: 2392152

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2392152  02.09.2026 CET/CEST

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