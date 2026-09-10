flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 22:10:53
EQS-News: flatexDEGIRO mit Veränderungen im Aufsichtsrat
|
EQS-News: flatexDEGIRO SE
/ Schlagwort(e): Personalie
flatexDEGIRO mit Veränderungen im Aufsichtsrat
Frankfurt am Main, 10. September 2026 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO SE, Hans-Hermann Lotter, hat sein Amt als Vorsitzender mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Über diesen Entschluss informierte er den Aufsichtsrat heute persönlich im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung.
Stefan Müller wurde mit sofortiger Wirkung interimistisch zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Als langjähriges Mitglied des Gremiums verfügt er über umfassende Kenntnisse der Unternehmensstrukturen sowie der laufenden Geschäfts- und Strategiethemen.
Hans-Hermann Lotter wird zudem spätestens am 10. Oktober 2026 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. An diesem Tag wird auch das Aufsichtsratsmitglied Martina Pfeifer das Gremium verlassen. Hintergrund dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über wesentliche Fragen der zukünftigen strategischen Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens.
Der Aufsichtsrat dankt Hans-Hermann Lotter ausdrücklich für seine Arbeit. Er hat das Unternehmen in einer Phase starken Wachstums und strategischer Weiterentwicklung erfolgreich begleitet. Das Gremium dankt auch Martina Pfeifer für ihr engagiertes Wirken. Der Aufsichtsrat wird umgehend den Prozess zur Identifikation und Auswahl geeigneter Nachfolgekandidatinnen und Nachfolgekandidaten einleiten.
Die strategischen und operativen Prioritäten von flatexDEGIRO bleiben unverändert. Das Unternehmen ist auf Kurs, seine Jahresziele 2026 zu erreichen. Als führender Online-Broker in Europa ist flatexDEGIRO operativ erfolgreich, finanziell stark aufgestellt und in einem attraktiven Wachstumsmarkt positioniert. Der Markt für Wertpapierhandel, digitale Geldanlage und private Altersvorsorge bietet langfristiges Wachstumspotenzial. Innovation, Skalierbarkeit und operative Exzellenz bleiben zentrale Bestandteile der Unternehmensentwicklung.
flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa
(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
Mit dem Anspruch, die führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro und wickelte für seine Kunden in 2025 mehr als 75 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.
Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im ausser börslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.
Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank SE, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.
Kontakt:
Sandra Büschken
Global Head of Corporate Communications
flatexDEGIRO SE
Omiturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
D-60312 Frankfurt/Main
+49 (0) 173 265 2234
sandra.bueschken@flatexdegiro.com
10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO SE
|Omniturm, Grosse Gallusstrasse 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 450001 0
|E-Mail:
|ir@flatexdegiro.com
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|ISIN:
|DE000FTG1111
|WKN:
|FTG111
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900IRBZTADXJB6757
|EQS News ID:
|2397660
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2397660 10.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
22:10
|EQS-News: flatexDEGIRO mit Veränderungen im Aufsichtsrat (EQS Group)
|
22:10
|EQS-News: flatexDEGIRO with changes to the Supervisory Board (EQS Group)
|
22:07
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Veränderungen im Aufsichtsrat (EQS Group)
|
22:07
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Changes to the Supervisory Board (EQS Group)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
09.09.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.26
|EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|27.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.