EQS-News: Finexity AG: NuWays und GBC bestätigen Kursziele nach Capital Markets Day und 9M-Zahlen, Aktiensplit berücksichtigt

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Finexity AG: NuWays und GBC bestätigen Kursziele nach Capital Markets Day und 9M-Zahlen, Aktiensplit berücksichtigt



05.11.2026 / 15:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







NuWays AG: BUY, Kursziel bestätigt

NuWays hat sein Update am 3. November 2026 veröffentlicht. Der Analyst bestätigt das Rating BUY und das Kursziel von 16,00 EUR, unter Berücksichtigung des 1:4 Aktiensplits. Aus Sicht von NuWays hat der Capital Markets Day die Strategie nicht verändert, sondern messbar gemacht. Positiv hebt NuWays die erstmals vorgelegten Finanzziele je Marke, die konkreten Meilensteine bis 2028 sowie die ab dem ersten Quartal 2027 geplanten Update-Calls hervor.



GBC AG: Prognosen bestätigt

GBC bestätigt in seinem Update seine Prognosen und passt das Kursziel an den im Oktober 2026 umgesetzten Aktiensplit im Verhältnis 1:4 an. Das neue Kursziel lautet 20,12 EUR, das Rating KAUFEN. GBC sieht die mittelfristigen Ziele des Capital Markets Day weitgehend im Einklang mit den eigenen Prognosen. Die 9M-Zahlen deuten nach Einschätzung von GBC auf Aufwärtspotenzial hin, vor allem beim EBITDA.



Hintergrund: Capital Markets Day und 9M-Zahlen 2026

Auf dem ersten Capital Markets Day am 13. Oktober 2026 hat FINEXITY neben der neuen Organisation mit vier Marken (nolivius, VolksInvest, Nundara und Effecta) erstmals mittelfristige Ziele vorgestellt. Innerhalb von drei bis fünf Jahren soll der Umsatz auf über 70 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 25 bis 30 Prozent steigen. Für das Jahr 2026 liegen erstmals auch Prognosen je Marke vor.



Auf Pro-forma-Basis (inklusive Effecta GmbH, ungeprüft) erzielte FINEXITY in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 7,3 Mio. EUR und ein EBITDA von -2,5 Mio. EUR. Das dritte Quartal lag mit einem Umsatz von rund 3,7 Mio. EUR über dem gesamten ersten Halbjahr. Die Unternehmensprognose für 2026 (Pro-forma-Umsatz von rund 9,6 Mio. EUR, EBITDA von rund -3,5 Mio. EUR) wurde bestätigt.



Zugang zu den Studien

Bei beiden Studien handelt es sich um Issuer-Sponsored Research nach dem EU-Verhaltenskodex. Die Studien stehen unter folgendem Link zur Verfügung:



Die vollständigen Studien einschliesslich der jeweiligen Disclaimer und Offenlegungen sind massgeblich.



Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Werbung für ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Planungen, Annahmen und Einschätzungen des Vorstands beruhen. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter:

Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

Die FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88, WKN: A40ET8) gibt bekannt, dass die Analysehäuser NuWays AG und GBC AG aktualisierte Research-Studien zur Gesellschaft veröffentlicht haben. Beide Analysten nehmen den ersten Capital Markets Day und die vorläufigen 9M-Zahlen 2026 zum Anlass für ein Update. Beide Häuser haben ihre Kursziele im Wesentlichen unverändert gelassen und dabei den im Oktober 2026 umgesetzten Aktiensplit im Verhältnis 1:4 berücksichtigt.NuWays hat sein Update am 3. November 2026 veröffentlicht. Der Analyst bestätigt das Rating BUY und das Kursziel von 16,00 EUR, unter Berücksichtigung des 1:4 Aktiensplits. Aus Sicht von NuWays hat der Capital Markets Day die Strategie nicht verändert, sondern messbar gemacht. Positiv hebt NuWays die erstmals vorgelegten Finanzziele je Marke, die konkreten Meilensteine bis 2028 sowie die ab dem ersten Quartal 2027 geplanten Update-Calls hervor.GBC bestätigt in seinem Update seine Prognosen und passt das Kursziel an den im Oktober 2026 umgesetzten Aktiensplit im Verhältnis 1:4 an. Das neue Kursziel lautet, das Rating. GBC sieht die mittelfristigen Ziele des Capital Markets Day weitgehend im Einklang mit den eigenen Prognosen. Die 9M-Zahlen deuten nach Einschätzung von GBC auf Aufwärtspotenzial hin, vor allem beim EBITDA.Auf dem ersten Capital Markets Day am 13. Oktober 2026 hat FINEXITY neben der neuen Organisation mit vier Marken (nolivius, VolksInvest, Nundara und Effecta) erstmals mittelfristige Ziele vorgestellt. Innerhalb von drei bis fünf Jahren soll der Umsatz auf über 70 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 25 bis 30 Prozent steigen. Für das Jahr 2026 liegen erstmals auch Prognosen je Marke vor.Auf Pro-forma-Basis (inklusive Effecta GmbH, ungeprüft) erzielte FINEXITY in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 7,3 Mio. EUR und ein EBITDA von -2,5 Mio. EUR. Das dritte Quartal lag mit einem Umsatz von rund 3,7 Mio. EUR über dem gesamten ersten Halbjahr. Die Unternehmensprognose für 2026 (Pro-forma-Umsatz von rund 9,6 Mio. EUR, EBITDA von rund -3,5 Mio. EUR) wurde bestätigt.Bei beiden Studien handelt es sich um Issuer-Sponsored Research nach dem EU-Verhaltenskodex. Die Studien stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.finexity-group.com/investor-relations/analyst-coverage Die vollständigen Studien einschliesslich der jeweiligen Disclaimer und Offenlegungen sind massgeblich.Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Werbung für ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Planungen, Annahmen und Einschätzungen des Vorstands beruhen. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

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