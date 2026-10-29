Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’796 0.3%  SPI 20’822 0.1%  Dow 52’169 -0.3%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9190 -0.2%  EStoxx50 6’136 -1.2%  Gold 3’957 -1.7%  Bitcoin 63’531 -1.1%  Dollar 0.8219 -0.1%  Öl 117.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882Logitech2575132
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Tokenisiertes Gold vor dem Durchbruch? World Gold Council sieht Milliardenmarkt
Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie
Analyse: Buy-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Deutsche Bank AG
Bitcoin weiter unter Verkaufsdruck: Hackerangriff auf Kryptobörse Binance belastet
Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für adidas-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

Finexity Aktie 145007212 / DE000A40ET88

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2026 07:49:43

EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group liegt nach neun Monaten 2026 deutlich über der Budgetplanung

Finexity
8.40 EUR -2.33%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Finexity AG: FINEXITY Group liegt nach neun Monaten 2026 deutlich über der Budgetplanung

29.10.2026 / 07:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Finexity Group (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026.

Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe in den ersten neun Monaten 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 7,31 Mio. und lag damit rund 18,8 % über der eigenen Budgetplanung. Das EBITDA betrug rund EUR -2,46 Mio. und fiel damit rund 21,1 % besser aus als geplant.

Auf den Geschäftsbereich „Infrastructure“ mit den Marken Nundara und Effecta entfielen rund EUR 5,51 Mio. des Umsatzes. Das EBITDA lag bei EUR -1,52 Mio. in den ersten neun Monaten.

Im Geschäftsbereich „Capital Markets“ mit den Marken nolivius Capital Partners und VolksInvest wurden in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse von rund EUR 1,80 Mio. erzielt. Bereits im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hatte die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass ein wesentlicher Teil des Geschäftsvolumens, insbesondere bei nolivius Capital Partners, in diesem Segment erwartungsgemäss erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen würde. Dies bestätigen nun die Zahlen. Das EBITDA des Segments belief sich auf EUR -0,94 Mio.

Ohne Berücksichtigung der Effecta GmbH erzielte die Finexity AG in den ersten neun Monaten einen Umsatz von rund EUR 2,10 Mio. bei einem EBITDA von rund EUR -2,60 Mio. Das EBITDA spiegelt weiterhin gezielte Vorleistungen für die nächste Ausbaustufe der Gruppe wider.

Die oben genannten Kennzahlen umfassen neben der Finexity AG und ihren operativen Tochtergesellschaften (FINEXITY) – ausgenommen projektbezogene Zweckgesellschaften (SPVs) – auch die Kennzahlen der Effecta GmbH. Der Erwerb von 90,1 % der Geschäftsanteile der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin. Es handelt sich um eine Pro-forma-Betrachtung, die die Situation abbildet, als wäre der Erwerb bereits zum 1. Januar 2026 wirksam geworden. Da das Geschäftsjahr der Effecta GmbH vom 1. Oktober bis 30. September läuft, sind die Zeiträume nicht vollständig deckungsgleich. Alle oben genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.
Disclaimer:
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Planungen und Annahmen des Vorstands und sind weder Prognosen noch Zusicherungen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin zum Erwerb der Effecta GmbH, deren Erteilung und Zeitpunkt nicht im Einflussbereich der Gesellschaft liegt. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit sie hierzu nicht gesetzlich verpflichtet ist.
Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.

Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com

Medienkontakte FINEXITY                               
Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                               E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                      Mobile: +49 151 1007 0566

 

29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 177 20
E-Mail: presse@finexity.com
Internet: https://finexity-group.com/
ISIN: DE000A40ET88
WKN: A40ET8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
LEI Code: 8945008OPOP1OA3OUJ12
EQS News ID: 2424140

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424140  29.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Finexity AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Finexity AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:44 SMI setzt neue Bestmarke
09:34 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
08:36 Logo WHS Nasdaq fällt nach Fed-Entscheid – dieser LONG-Trade wird zum Krimi!
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’377.44 19.81 SLWB8U
Short 15’706.16 13.79 SEB6CU
Short 16’285.96 8.92 SXB66U
SMI-Kurs: 14’795.51 30.10.2026 13:28:37
Long 14’169.97 19.81 SLBXRU
Long 13’825.48 13.66 SSDNBU
Long 13’249.56 8.89 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roten Vorzeichen
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
Nach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst nach Rekordhoch höher -- DAX schlussendlich über 26'000-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
BYD-Aktie im Blick: Gewinn steigt schwächer als erwartet
Roche-Aktie etwas tiefer: Pharmariese lanciert neuen Test zur Diagnose von Mesotheliomen

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.