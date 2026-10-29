EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group liegt nach neun Monaten 2026 deutlich über der Budgetplanung

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Finexity AG: FINEXITY Group liegt nach neun Monaten 2026 deutlich über der Budgetplanung



29.10.2026 / 07:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe in den ersten neun Monaten 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 7,31 Mio. und lag damit rund 18,8 % über der eigenen Budgetplanung. Das EBITDA betrug rund EUR -2,46 Mio. und fiel damit rund 21,1 % besser aus als geplant.



Auf den Geschäftsbereich „Infrastructure“ mit den Marken Nundara und Effecta entfielen rund EUR 5,51 Mio. des Umsatzes. Das EBITDA lag bei EUR -1,52 Mio. in den ersten neun Monaten.



Im Geschäftsbereich „Capital Markets“ mit den Marken nolivius Capital Partners und VolksInvest wurden in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse von rund EUR 1,80 Mio. erzielt. Bereits im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hatte die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass ein wesentlicher Teil des Geschäftsvolumens, insbesondere bei nolivius Capital Partners, in diesem Segment erwartungsgemäss erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen würde. Dies bestätigen nun die Zahlen. Das EBITDA des Segments belief sich auf EUR -0,94 Mio.



Ohne Berücksichtigung der Effecta GmbH erzielte die Finexity AG in den ersten neun Monaten einen Umsatz von rund EUR 2,10 Mio. bei einem EBITDA von rund EUR -2,60 Mio. Das EBITDA spiegelt weiterhin gezielte Vorleistungen für die nächste Ausbaustufe der Gruppe wider.



Die oben genannten Kennzahlen umfassen neben der Finexity AG und ihren operativen Tochtergesellschaften (FINEXITY) – ausgenommen projektbezogene Zweckgesellschaften (SPVs) – auch die Kennzahlen der Effecta GmbH. Der Erwerb von 90,1 % der Geschäftsanteile der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin. Es handelt sich um eine Pro-forma-Betrachtung, die die Situation abbildet, als wäre der Erwerb bereits zum 1. Januar 2026 wirksam geworden. Da das Geschäftsjahr der Effecta GmbH vom 1. Oktober bis 30. September läuft, sind die Zeiträume nicht vollständig deckungsgleich. Alle oben genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.

Disclaimer:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Planungen und Annahmen des Vorstands und sind weder Prognosen noch Zusicherungen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin zum Erwerb der Effecta GmbH, deren Erteilung und Zeitpunkt nicht im Einflussbereich der Gesellschaft liegt. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit sie hierzu nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



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Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

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Die Finexity Group (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026.Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe in den ersten neun Monaten 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 7,31 Mio. und lag damit rund 18,8 % über der eigenen Budgetplanung. Das EBITDA betrug rund EUR -2,46 Mio. und fiel damit rund 21,1 % besser aus als geplant.Auf den Geschäftsbereichentfielen rund EUR 5,51 Mio. des Umsatzes. Das EBITDA lag bei EUR -1,52 Mio. in den ersten neun Monaten.Im Geschäftsbereichwurden in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse von rund EUR 1,80 Mio. erzielt. Bereits im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen hatte die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass ein wesentlicher Teil des Geschäftsvolumens, insbesondere bei nolivius Capital Partners, in diesem Segment erwartungsgemäss erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen würde. Dies bestätigen nun die Zahlen. Das EBITDA des Segments belief sich auf EUR -0,94 Mio.Ohne Berücksichtigung der Effecta GmbH erzielte die Finexity AG in den ersten neun Monaten einen Umsatz von rund EUR 2,10 Mio. bei einem EBITDA von rund EUR -2,60 Mio. Das EBITDA spiegelt weiterhin gezielte Vorleistungen für die nächste Ausbaustufe der Gruppe wider.Die oben genannten Kennzahlen umfassen neben der Finexity AG und ihren operativen Tochtergesellschaften (FINEXITY) – ausgenommen projektbezogene Zweckgesellschaften (SPVs) – auch die Kennzahlen der Effecta GmbH. Der Erwerb von 90,1 % der Geschäftsanteile der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin. Es handelt sich um eine Pro-forma-Betrachtung, die die Situation abbildet, als wäre der Erwerb bereits zum 1. Januar 2026 wirksam geworden. Da das Geschäftsjahr der Effecta GmbH vom 1. Oktober bis 30. September läuft, sind die Zeiträume nicht vollständig deckungsgleich. Alle oben genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Planungen und Annahmen des Vorstands und sind weder Prognosen noch Zusicherungen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin zum Erwerb der Effecta GmbH, deren Erteilung und Zeitpunkt nicht im Einflussbereich der Gesellschaft liegt. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit sie hierzu nicht gesetzlich verpflichtet ist.Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

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