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13.10.2026 08:30:03

EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group liegt im ersten Halbjahr 2026 über der Budgetplanung und bestätigt Jahresprognose

Finexity
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EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Finexity AG: FINEXITY Group liegt im ersten Halbjahr 2026 über der Budgetplanung und bestätigt Jahresprognose

13.10.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026.

Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe im ersten Halbjahr 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 3,59 Mio. und lag damit rund 3 % über der eigenen Budgetplanung. Das EBITDA betrug rund EUR -2,21 Mio. und fiel ebenfalls rund 3 % besser aus als geplant.

Auf das Segment Infrastruktur entfielen rund EUR 2,96 Mio. (83 %) des Umsatzes, auf das Segment Kapitalmarkt rund EUR 0,62 Mio. (17 %). Erlöse im Kapitalmarktgeschäft fallen überwiegend im zweiten Halbjahr an, wenn Emittenten- und Asset-Management-Gebühren abgerechnet werden.

FINEXITY erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von rund EUR 0,82 Mio. bei einem EBITDA von rund EUR -2,30 Mio. Das EBITDA spiegelt gezielte Vorleistungen für die nächste Ausbaustufe der Gruppe wider.
Die Effecta GmbH erzielte im gleichen Zeitraum einen Umsatz von rund EUR 2,77 Mio. sowie ein positives EBITDA von rund EUR 0,09 Mio.

Die oben genannten Kennzahlen umfassen neben der Finexity AG und ihren operativen Tochtergesellschaften (FINEXITY) – ausgenommen projektbezogene Zweckgesellschaften (SPVs) – auch die Kennzahlen der Effecta GmbH. Der Erwerb von 90,1 % der Geschäftsanteile der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin. Es handelt sich um eine Pro-forma-Betrachtung, die die Situation abbildet, als wäre der Erwerb bereits zum 1. Januar 2026 wirksam geworden. Da das Geschäftsjahr der Effecta GmbH vom 1. Oktober bis 30. September läuft, sind die Zeiträume nicht vollständig deckungsgleich. Die genannten Zahlen sind vorläufig, ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen.

Jahresprognose 2026 bestätigt
Das Management hält an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2026 unverändert fest. Auf kombinierter Pro-forma-Basis (inklusive Effecta) erwartet die FINEXITY Group eine Steigerung des Gesamtumsatzes um rund 17 % auf etwa EUR 9,6 Mio. bei einem EBITDA von rund EUR -3,5 Mio.

Der vollständige Halbjahres-Geschäftsbericht steht unter Investor Relations auf www.finexity-group.com zur Einsicht und Download zur Verfügung.
Um potenziell höhere Umsatz- und Ergebnisziele zu erreichen, prüft das Unternehmen derzeit die Aufnahme zusätzlichen Wachstumskapitals in Form von Eigen- oder Fremdkapital. Eine Entscheidung über Umfang, Struktur oder Zeitpunkt möglicher Massnahmen wurde bislang nicht getroffen.

Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.

Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY                               
Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                               E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                      Mobile: +49 151 1007 0566
Disclaimer:
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere zu Strategie, Meilensteinen, mittelfristigen Zielen und dem Weg zur Profitabilität der FINEXITY Group sowie zum geplanten Aufbau eines DLT-Handels- und Abwicklungssystems. Sie beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Planungen und Annahmen des Vorstands und sind weder Prognosen noch Zusicherungen. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich aufsichtsrechtlicher Zulassungen und Genehmigungen - einschliesslich einer Zulassung nach dem DLT-Pilotregime der EU und des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin zum Erwerb der Effecta GmbH -, deren Erteilung und Zeitpunkt nicht im Einflussbereich der Gesellschaft liegen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die Finexity AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit sie hierzu nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).
 

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 177 20
E-Mail: presse@finexity.com
Internet: https://finexity-group.com/
ISIN: DE000A40ET88
WKN: A40ET8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
LEI Code: 8945008OPOP1OA3OUJ12
EQS News ID: 2414432

 
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2414432  13.10.2026 CET/CEST

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