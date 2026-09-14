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Finexity Aktie 145007212 / DE000A40ET88

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14.09.2026 08:00:03

EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group lädt zum Capital Markets Day 2026 in Frankfurt ein

Finexity
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EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Finexity AG: FINEXITY Group lädt zum Capital Markets Day 2026 in Frankfurt ein

14.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die FINEXITY Group lädt Investoren, Analysten und weitere Kapitalmarktteilnehmer zum Kapitalmarkttag am 13. Oktober 2026 in Frankfurt am Main ein.

Der Kapitalmarkttag gibt einen Einblick in das Geschäftsmodell, die Strategie und die finanzielle Entwicklung der FINEXITY Group. Darüber hinaus bieten vertiefende Sessions Einblicke in die Kapitalmarktinfrastruktur von morgen sowie in das Zusammenspiel der vier Marken nolivius, Nundara, VolksInvest und Effecta innerhalb der Gruppe.

Datum: Dienstag, 13. Oktober 2026
Ort: Tower185, Frankfurt am Main
Uhrzeit: 13:30 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr
Format: Präsenzveranstaltung
Anmeldung: Bitte über diesen Link anmelden

Die Präsentationsunterlagen sowie eine Aufzeichnung der Veranstaltung werden im Anschluss auf der Website der FINEXITY Group zur Verfügung gestellt.

Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.


Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.



Medienkontakte FINEXITY                                                     
Robin Tillmann                                                                        Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                                                  E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                                      Mobile: +49 151 1007 0566
 

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 177 20
E-Mail: presse@finexity.com
Internet: https://finexity-group.com/
ISIN: DE000A40ET88
WKN: A40ET8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
LEI Code: 8945008OPOP1OA3OUJ12
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2398348  14.09.2026 CET/CEST

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