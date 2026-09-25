Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.8%  SPI 19’848 0.7%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’512 1.0%  Euro 0.9439 0.2%  EStoxx50 6’332 1.0%  Gold 4’297 0.4%  Bitcoin 69’847 0.0%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 105.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel Anleger mit einem Uniswap-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Wie viel Verlust bei einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk profitiert leicht
Addex Therapeutics-Aktie springt hoch: Konzern erhält Rechte an GABAB-Portfolio von Indivior zurück
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Suche...
Plus500 Depot

Finexity Aktie 145007212 / DE000A40ET88

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 07:30:04

EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt früheren Volksbank-Vorstandschef Markus Dauber als Senior Advisor

Finexity
34.20 EUR 3.64%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Personalie
Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt früheren Volksbank-Vorstandschef Markus Dauber als Senior Advisor

25.09.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die FINEXITY Group hat Markus Dauber als Senior Advisor gewonnen. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Volksbank eG – Die Gestalterbank unterstützt FINEXITY beim Ausbau des Banken- und Partnernetzwerks, insbesondere auch innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Ziel ist es, weitere Institute an die FINEXITY-Infrastruktur anzubinden. Sie sollen ihren Kunden damit neue digitale Kapitalmarktprodukte anbieten können, ohne regulierte Infrastruktur und Technologie selbst aufbauen zu müssen.

Der gelernte Bankkaufmann und Wirtschaftswissenschaftler war zunächst in Führungspositionen bei der heutigen Volksbank Mittelhessen eG tätig. 2005 wurde er in den Vorstand der Volksbank Offenburg eG berufen, 2013 übernahm er den Vorsitz. Unter seiner Führung wuchs das Institut, auch durch zwei Fusionen, zu einer der grössten Volksbanken Deutschlands. Seit 2022 ist Dauber selbständig und begleitet Unternehmen als Aufsichtsrat und Senior Advisor bei Strategie, Innovation und Skalierung.

„FINEXITY hat sich seit 2018 konsequent weiterentwickelt. Unser Ziel ist eine regulierte europäische Kapitalmarktinfrastruktur. In der nächsten Phase skalieren wir den Zugang: mehr Assetklassen, mehr Emittenten und mehr Institute auf derselben Infrastruktur. Mit Markus Dauber gewinnen wir dafür einen erfahrenen Bankpraktiker“, sagt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. Michael Ost, Deputy CEO, ergänzt: „Markus Dauber kennt die Anforderungen und Entscheidungswege der Genossenschaftlichen FinanzGruppe aus eigener Verantwortung. Er hilft uns, unser Angebot so weiterzuentwickeln, dass für die einzelnen Banken und ihre Kunden konkreter Mehrwert entsteht.“

„Mich überzeugt, wie konsequent FINEXITY eine neue Kapitalmarktinfrastruktur entwickelt. Auch für Kunden und Mitglieder der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, die über sehr hohe Marktanteile, exzellente Kundennähe und Beratungskompetenz verfügt, können neue, innovative Investmentmöglichkeiten entstehen, ohne die hochregulierte Infrastruktur und die gesamte Technologie langwierig selbst aufbauen zu müssen. Geschwindigkeit und Innovation sind der beste Weg, die Zukunft aktiv zu gestalten! Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk einzubringen“, sagt Markus Dauber, Senior Advisor der FINEXITY Group.

Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.

Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).

Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY                               
Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                               E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                      Mobile: +49 151 1007 0566

25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822 177 20
E-Mail: presse@finexity.com
Internet: https://finexity-group.com/
ISIN: DE000A40ET88
WKN: A40ET8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
LEI Code: 8945008OPOP1OA3OUJ12
EQS News ID: 2405162

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2405162  25.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Finexity AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Finexity AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:15 Logo WHS Outperformance ist kein Zufall: Was erfolgreiche Trading-Setups gemeinsam haben - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 11:00 Uhr
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
24.09.26 SMI verliert an Fahrt
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’541.00 19.87 S2BHCU
Short 14’850.23 13.77 SGBJ3U
Short 15’387.43 8.91 SQZB4U
SMI-Kurs: 14’014.31 25.09.2026 10:46:45
Long 13’397.47 19.59 SJBMDU
Long 13’102.04 13.91 S5BOUU
Long 12’534.08 8.91 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
Morning Briefing - International
Nach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Dow tiefer - US-Techwerte stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.