EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt früheren Volksbank-Vorstandschef Markus Dauber als Senior Advisor

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Finexity AG: FINEXITY Group gewinnt früheren Volksbank-Vorstandschef Markus Dauber als Senior Advisor



25.09.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Der gelernte Bankkaufmann und Wirtschaftswissenschaftler war zunächst in Führungspositionen bei der heutigen Volksbank Mittelhessen eG tätig. 2005 wurde er in den Vorstand der Volksbank Offenburg eG berufen, 2013 übernahm er den Vorsitz. Unter seiner Führung wuchs das Institut, auch durch zwei Fusionen, zu einer der grössten Volksbanken Deutschlands. Seit 2022 ist Dauber selbständig und begleitet Unternehmen als Aufsichtsrat und Senior Advisor bei Strategie, Innovation und Skalierung.



„FINEXITY hat sich seit 2018 konsequent weiterentwickelt. Unser Ziel ist eine regulierte europäische Kapitalmarktinfrastruktur. In der nächsten Phase skalieren wir den Zugang: mehr Assetklassen, mehr Emittenten und mehr Institute auf derselben Infrastruktur. Mit Markus Dauber gewinnen wir dafür einen erfahrenen Bankpraktiker“, sagt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. Michael Ost, Deputy CEO, ergänzt: „Markus Dauber kennt die Anforderungen und Entscheidungswege der Genossenschaftlichen FinanzGruppe aus eigener Verantwortung. Er hilft uns, unser Angebot so weiterzuentwickeln, dass für die einzelnen Banken und ihre Kunden konkreter Mehrwert entsteht.“



„Mich überzeugt, wie konsequent FINEXITY eine neue Kapitalmarktinfrastruktur entwickelt. Auch für Kunden und Mitglieder der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, die über sehr hohe Marktanteile, exzellente Kundennähe und Beratungskompetenz verfügt, können neue, innovative Investmentmöglichkeiten entstehen, ohne die hochregulierte Infrastruktur und die gesamte Technologie langwierig selbst aufbauen zu müssen. Geschwindigkeit und Innovation sind der beste Weg, die Zukunft aktiv zu gestalten! Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk einzubringen“, sagt Markus Dauber, Senior Advisor der FINEXITY Group.



Über FINEXITY

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).



Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.

¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.



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Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail:

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566 Die FINEXITY Group hat Markus Dauber als Senior Advisor gewonnen. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Volksbank eG – Die Gestalterbank unterstützt FINEXITY beim Ausbau des Banken- und Partnernetzwerks, insbesondere auch innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Ziel ist es, weitere Institute an die FINEXITY-Infrastruktur anzubinden. Sie sollen ihren Kunden damit neue digitale Kapitalmarktprodukte anbieten können, ohne regulierte Infrastruktur und Technologie selbst aufbauen zu müssen.Der gelernte Bankkaufmann und Wirtschaftswissenschaftler war zunächst in Führungspositionen bei der heutigen Volksbank Mittelhessen eG tätig. 2005 wurde er in den Vorstand der Volksbank Offenburg eG berufen, 2013 übernahm er den Vorsitz. Unter seiner Führung wuchs das Institut, auch durch zwei Fusionen, zu einer der grössten Volksbanken Deutschlands. Seit 2022 ist Dauber selbständig und begleitet Unternehmen als Aufsichtsrat und Senior Advisor bei Strategie, Innovation und Skalierung.„FINEXITY hat sich seit 2018 konsequent weiterentwickelt. Unser Ziel ist eine regulierte europäische Kapitalmarktinfrastruktur. In der nächsten Phase skalieren wir den Zugang: mehr Assetklassen, mehr Emittenten und mehr Institute auf derselben Infrastruktur. Mit Markus Dauber gewinnen wir dafür einen erfahrenen Bankpraktiker“, sagt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. Michael Ost, Deputy CEO, ergänzt: „Markus Dauber kennt die Anforderungen und Entscheidungswege der Genossenschaftlichen FinanzGruppe aus eigener Verantwortung. Er hilft uns, unser Angebot so weiterzuentwickeln, dass für die einzelnen Banken und ihre Kunden konkreter Mehrwert entsteht.“„Mich überzeugt, wie konsequent FINEXITY eine neue Kapitalmarktinfrastruktur entwickelt. Auch für Kunden und Mitglieder der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, die über sehr hohe Marktanteile, exzellente Kundennähe und Beratungskompetenz verfügt, können neue, innovative Investmentmöglichkeiten entstehen, ohne die hochregulierte Infrastruktur und die gesamte Technologie langwierig selbst aufbauen zu müssen. Geschwindigkeit und Innovation sind der beste Weg, die Zukunft aktiv zu gestalten! Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk einzubringen“, sagt Markus Dauber, Senior Advisor der FINEXITY Group.Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.Mehr Infos unter: www.finexity-group.com Robin Tillmann Sascha DettmarE-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566

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