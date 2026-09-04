Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.2%  SPI 20’224 0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’003 0.6%  Euro 0.9393 0.1%  EStoxx50 6’383 0.3%  Gold 4’470 -0.1%  Bitcoin 65’396 -0.3%  Dollar 0.8077 0.0%  Öl 95.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AEVIS-Aktie: Eine Million Aktien bei institutionellem Investor platziert
Darum herrscht bei Franken, Euro und US-Dollar wenig Bewegung
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
Nestlé-Aktie: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktdaten
Suche...
Plus500 Depot

FAVEOS Aktie 119177120 / DE000A3DCV33

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 08:00:03

EQS-News: FAVEOS SE: Joint-Venture PowerWerker mit wachstumsstarker Entwicklung im Geschäftsjahr 2026

FAVEOS
11.60 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Sonstiges
FAVEOS SE: Joint-Venture PowerWerker mit wachstumsstarker Entwicklung im Geschäftsjahr 2026

04.09.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FAVEOS SE: Joint-Venture PowerWerker mit wachstumsstarker Entwicklung im Geschäftsjahr 2026

Hannover, 4. September 2026 – Die FAVEOS SE, ein börsengelistetes Unternehmen mit Fokus auf Grossbatteriespeicher (BESS) und Netzinfrastruktur, freut sich über eine wachstumsstarke Entwicklung des Joint-Ventures PowerWerker berichten zu können, welches im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Biogas Service Tarmstedt GmbH gegründet wurde.

PowerWerker erzielt Auftragseingang von deutlich über 10 Mio. EUR in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 2026:

Die Powerwerker EPC GmbH hat in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 2026 bereits eine Vielzahl von EPC-Aufträgen für Grossbatteriespeicher mit einem Gesamtvolumen von deutlich über 10 Mio. EUR erhalten, welche allesamt innerhalb der kommenden neun Monate realisiert werden sollen und sich teilweise bereits im Bau befinden.

Auch die aktuelle Nachfrage nach EPC-Dienstleistungen im Bereich BESS ist unverändert hoch, so dass sich auf der Grundlage der vorliegenden Anfragen ein weiteres dynamisches Wachstum für die Zukunft erwarten lässt.

„Im Grössenbereich für BESS-Anlagen mit einer Leistung von 2,0 bis 20,0 Megawatt können wir mit unserem Full-Service-Angebot - bestehend aus Planung, technischem Engineering und Anlagenbau sowie der anschliessenden Vermarktung und langfristigen Wartung - besonders punkten. Wir verfolgen dabei einen partnerschaftlichen Ansatz mit einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe, was von unseren Kunden neben dem jahrzehntelangen Know-how im Anlagenbau und Projektmanagement überaus geschätzt wird“, erläutert Dr. Holger Schmitz, Geschäftsführer der Powerwerker EPC GmbH, die erfolgreiche Auftragsentwicklung.

PowerWerker ist zertifizierter Service-Partner von CHINT Power Systems:

Die Powerwerker Service GmbH ist seit Mitte des Jahres zertifizierter Service-Partner von CHINT Power Systems (CHINT), einem bedeutenden, globalen Anbieter von Lösungen für Energiespeicherung. Zudem wurde mit CHINT vereinbart, dass am Powerwerker Unternehmenssitz in Westertimke bei Bremen ein Konsignationslager für Ersatzteile von CHINT eingerichtet wird, um sehr zeitnah auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können.

Der Service für Batteriespeicher ist ein essenzieller Baustein für ein langlebiges Produkt sowie eine optimale Wirtschaftlichkeit. Nur wenn Regelwartungen eingehalten werden, Anlagenteile auf korrekte Funktion überprüft sind und der Betrieb fortlaufend überwacht wird, ist eine optimale Anlagen-Performance möglich. Als erfahrenes Service-Unternehmen bietet die Powerwerker Service GmbH ihren Kunden massgeschneiderte Wartungspakete für Batteriespeicher, die individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind.

Über die beteiligten Unternehmen:

FAVEOS SE:
Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Strategie- und Managementholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der Grossbatteriespeicher und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermassen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.

PowerWerker:
PowerWerker bündelt die Expertise von Biogas Service Tarmstedt GmbH und FAVEOS SE. Das Unternehmen versteht sich als Full-Service-Anbieter für Batteriespeicher und bietet Turn-Key-Komplettlösungen – von der Standortanalyse und Planung über das technische Engineering und den Anlagenbau bis hin zur Flexibilitäts-Vermarktung und langfristigen Wartung (O&M).

Kontakt:
FAVEOS SE
Gerrit Janssen, CEO
ir@faveos.com
www.faveos.com

04.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FAVEOS SE
Günther-Wagner-Allee 1
30177 Hannover
Deutschland
E-Mail: kontakt@faveos.com
Internet: www.faveos.com
ISIN: DE000A3DCV33
WKN: A3DCV3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
LEI Code: 894500IBB1Q7NDVYQ523
EQS News ID: 2393666

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2393666  04.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Analysen zu FAVEOS SE Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

03.09.26 Logo WHS Dell explodiert nach Rekordzahlen: Der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
03.09.26 SMI erneut leicht fester
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.41 SD2BJU
Short 15’262.08 13.81 SXB6GU
Short 15’815.42 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’394.77 03.09.2026 17:31:27
Long 13’760.30 19.41 SYB31U
Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Einbussen
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk
RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RENK
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Top-Rankings

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Gig ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.