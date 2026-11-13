|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 07:14:03
EQS-News: Fabasoft mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026/2027
|
EQS-News: Fabasoft AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis
Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 13. November 2026 die Konzern-Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April 2026 - 30. September 2026):
Linz, am 13. November 2026 – Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 verzeichnete der Fabasoft Konzern Umsatzerlöse in der Höhe von TEUR 51.480 (TEUR 43.641 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die Recurring Umsätze erhöhten sich in der Berichtsperiode um 19,4 % auf TEUR 31.172 (TEUR 26.113 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Der Anteil der Recurring Umsätze am Gesamtumsatz stieg somit im ersten Halbjahr 2026/2027 auf 60,6 % (Vorjahr: 59,8 %).
Temporäre EBIT-Stärke durch disziplinierte Kosten- und Investitionssteuerung
Bei anhaltenden Investitionen in den Ausbau der Fabasphere sowie dem Start einer breit angelegten Marketing- und Awareness-Kampagne im September 2026 erzielte der Fabasoft Konzern im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 ein EBITDA von TEUR 14.979 (TEUR 11.119 im Vergleichszeitraum des Vorjahres) sowie ein EBIT von TEUR 10.947 (TEUR 7.319 im Vergleichszeitraum des Vorjahres).
Die EBIT-Marge belief sich auf 21,3 % (16,8 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres) und unterstreicht die nachhaltige operative Profitabilität des Fabasoft Konzerns in einem weiterhin makroökonomisch herausfordernden Umfeld. Dabei entwickelten sich die Personalaufwendungen im Berichtszeitraum mit einem Anstieg von 6,9% deutlich unterproportional zu den Umsatzerlösen.
Zum Zwischenbilanzstichtag 30. September 2026 beschäftigte der Fabasoft Konzern 493 Mitarbeitende (497 Mitarbeitende zum 30. September 2025).
„Fabasoft verzeichnet im ersten Halbjahr 2026/2027 eine solide Entwicklung. Die temporäre EBIT-Stärke resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei Marketingaktivitäten, Personalaufbau und Investitionen. Weiterhin treiben wir den strategischen Ausbau der Fabasphere zielgerichtet voran“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann die Entwicklung in der Berichtsperiode.
Der vollständige 6-Monatsbericht 2026/2027 ist unter folgendem Link abrufbar:
Deutsch (PDF):
https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monatsbericht_2026_2027.pdf
Englisch (PDF):
https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monthsreport_2026_2027.pdf
Über Fabasoft:
Als Softwareproduktunternehmen sowie DACH-Marktführer im Bereich elektronischer Akten setzt Fabasoft Massstäbe für digitale Exzellenz und Innovation. In einem Cloud-nativen Ökosystem – der Fabasphere – vereint Fabasoft hoch performante, KI-gestützte Software Solutions für dokumentenintensive Business-Prozesse. Die integrierte Mindbreeze AI verarbeitet Informationen kontextbasiert, steuert Workflows automatisiert und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit. Zudem stellen Entwicklung, Betrieb und Datenhaltung in der EU und der Schweiz volle digitale Souveränität sicher.
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
Linz, 13. November 2026
13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstrasse 4
|4020 Linz
|Österreich
|Telefon:
|+43 732 606 162
|Fax:
|+43 732 606 162 609
|E-Mail:
|ir@fabasoft.com
|Internet:
|www.fabasoft.com
|ISIN:
|AT0000785407
|WKN:
|922985
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|EQS News ID:
|2434188
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434188 13.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fabasoft AG
Analysen zu Fabasoft AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.