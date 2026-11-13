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13.11.2026 07:14:03

EQS-News: Fabasoft mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026/2027

Fabasoft
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EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis
Fabasoft mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026/2027

13.11.2026 / 07:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 13. November 2026 die Konzern-Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April 2026 - 30. September 2026):

  • Umsatzerlöse: 51,5 Mio. EUR (43,6 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026)
  • EBITDA: 15,0 Mio. EUR (11,1 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026)
  • EBIT: 10,9 Mio. EUR (7,3 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026)
  • Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 7,0 Mio. EUR (0,8 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026)
  • Bestand der liquiden Mittel: 35,8 Mio. EUR zum 30. September 2026 (41,8 Mio. EUR zum 31. März 2026)

 

Linz, am 13. November 2026 – Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 verzeichnete der Fabasoft Konzern Umsatzerlöse in der Höhe von TEUR 51.480 (TEUR 43.641 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die Recurring Umsätze erhöhten sich in der Berichtsperiode um 19,4 % auf TEUR 31.172 (TEUR 26.113 im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Der Anteil der Recurring Umsätze am Gesamtumsatz stieg somit im ersten Halbjahr 2026/2027 auf 60,6 % (Vorjahr: 59,8 %).

 

Temporäre EBIT-Stärke durch disziplinierte Kosten- und Investitionssteuerung

Bei anhaltenden Investitionen in den Ausbau der Fabasphere sowie dem Start einer breit angelegten Marketing- und Awareness-Kampagne im September 2026 erzielte der Fabasoft Konzern im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/2027 ein EBITDA von TEUR 14.979 (TEUR 11.119 im Vergleichszeitraum des Vorjahres) sowie ein EBIT von TEUR 10.947 (TEUR 7.319 im Vergleichszeitraum des Vorjahres).

Die EBIT-Marge belief sich auf 21,3 % (16,8 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres) und unterstreicht die nachhaltige operative Profitabilität des Fabasoft Konzerns in einem weiterhin makroökonomisch herausfordernden Umfeld. Dabei entwickelten sich die Personalaufwendungen im Berichtszeitraum mit einem Anstieg von 6,9% deutlich unterproportional zu den Umsatzerlösen.

Zum Zwischenbilanzstichtag 30. September 2026 beschäftigte der Fabasoft Konzern 493 Mitarbeitende (497 Mitarbeitende zum 30. September 2025).

Fabasoft verzeichnet im ersten Halbjahr 2026/2027 eine solide Entwicklung. Die temporäre EBIT-Stärke resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei Marketingaktivitäten, Personalaufbau und Investitionen. Weiterhin treiben wir den strategischen Ausbau der Fabasphere zielgerichtet voran“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann die Entwicklung in der Berichtsperiode.

 

Der vollständige 6-Monatsbericht 2026/2027 ist unter folgendem Link abrufbar:

 

Deutsch (PDF):

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monatsbericht_2026_2027.pdf

 

Englisch (PDF):

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_6_Monthsreport_2026_2027.pdf

 

Über Fabasoft:

Als Softwareproduktunternehmen sowie DACH-Marktführer im Bereich elektronischer Akten setzt Fabasoft Massstäbe für digitale Exzellenz und Innovation. In einem Cloud-nativen Ökosystem – der Fabasphere – vereint Fabasoft hoch performante, KI-gestützte Software Solutions für dokumentenintensive Business-Prozesse. Die integrierte Mindbreeze AI verarbeitet Informationen kontextbasiert, steuert Workflows automatisiert und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit. Zudem stellen Entwicklung, Betrieb und Datenhaltung in der EU und der Schweiz volle digitale Souveränität sicher.

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

 

Linz, 13. November 2026
Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager
E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0


13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fabasoft AG
Honauerstrasse 4
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 732 606 162
Fax: +43 732 606 162 609
E-Mail: ir@fabasoft.com
Internet: www.fabasoft.com
ISIN: AT0000785407
WKN: 922985
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200WHND7OZEFNNL77
EQS News ID: 2434188

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2434188  13.11.2026 CET/CEST

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