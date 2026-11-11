|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 07:30:03
EQS-News: Exasol: Neukunden und niedrigerer Churn stabilisieren ARR, schwächeres Upselling belastet Umsatz – Prognose 2026 bestätigt
|
EQS-News: Exasol AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Exasol: Neukunden und niedrigerer Churn stabilisieren ARR, schwächeres Upselling belastet Umsatz – Prognose 2026 bestätigt
Im Neunmonatszeitraum gewann Exasol 15 Neukunden (H1 2026: 11), davon 10 in den Fokus-Branchen, vor allem getrieben durch ein gestärktes Geschäft mit Partnern. Der ARR in den Fokus-Branchen lag zum 30. September 2026 bei 26,9 Mio. Euro (30. September 2025: 26,5 Mio. Euro) und damit bei 71 % des Gesamt-ARR (30. September 2025: 69 %). Bei Bestandskunden erzielte Exasol mit Upselling in den ersten neun Monaten 2026 ein ARR-Wachstum von 1,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,3 Mio. Euro). Der Rückgang ist auf eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden zurückzuführen. Die Neukundenentwicklung sowie der deutlich reduzierte Churn konnten diesen Effekt zum grossen Teil kompensieren, sodass der Gesamt-ARR mit 37,9 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (30. September 2025: 38,3 Mio. Euro) nur leicht rückläufig war.
Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 9,5 % auf 28,7 Mio. Euro (9M 2025: 31,7 Mio. Euro), vor allem wegen aussergewöhnlich hoher einmaliger Hardware- und Serviceerlöse im Vorjahr. Die wiederkehrenden Erlöse lagen mit 28,0 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (28,5 Mio. Euro). Bei stabiler Kostenbasis und höheren sonstigen betrieblichen Erträgen betrug das EBITDA 2,7 Mio. Euro (9M 2025: 3,0 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern stieg infolge eines erhöhten Finanzergebnisses und niedrigerer Abschreibungen auf 2,3 Mio. Euro (9M 2025: 2,1 Mio. Euro). Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 9,7 Mio. Euro um 5 % unter dem Vorjahresquartal (Q3 2025: 10,2 Mio. Euro), das EBITDA bei 1,1 Mio. Euro (Q3 2025: 1,0 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern bei 1,1 Mio. Euro (Q3 2025: 0,7 Mio. Euro). Die Nettoliquidität betrug zum 30. September 2026 20,6 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 18,7 Mio. Euro).
Im dritten Quartal schloss Exasol mit ihrer agentischen KI-Lösung einen Vertrag mit einem Fortune-500-Pharmaunternehmen in den USA ab. Der Vertrag umfasst zunächst ein jährliches Software-ARR-Volumen von 240.000 Euro sowie einmalige Projekthonorare von rund 450.000 Euro in 2026. Exasol sieht in der Kundenbeziehung signifikantes Erweiterungspotenzial für 2027, welches vom planmässigen Produktivstart zum Jahresende abhängt.
Exasol hat im dritten Quartal ihre Projekte mit strategischen Partnern vorangetrieben. Mit adesso unterzeichnete Exasol das erste gemeinsame Kundenprojekt. Mit MariaDB schloss Exasol die im ersten Halbjahr verzögerte technische Integration des Produkts MariaDB Exa ab. Seit Ende Oktober ist die Lösung kommerziell verfügbar. Mit StackIt laufen derzeit drei Proofs of Concept.
Exasol bestätigt die am 12. August 2026 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet weiterhin eine Veränderung des ARR zwischen -2 % und +2 % gegenüber dem Vorjahr (31. Dezember 2025: 38,4 Mio. Euro), einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA zwischen 3,0 Mio. Euro und 3,5 Mio. Euro.
Die auf zwölf Monate rollierende ARR-Churn-Rate sank wie erwartet von 25 % (Ende Q3 2025) auf 12 % (Ende Q3 2026; 30. Juni 2026: 10 %). Zum Jahresende 2026 rechnet Exasol mit rund 10 %.
Im ersten Quartal 2027 erwartet Exasol, dass die ARR-Churn-Rate wieder vorübergehend auf knapp über 20 % steigt, weil Verträge mit Kunden aus Nicht-Fokus-Branchen und aus den USA auslaufen. Das betroffene Volumen aus Kündigungen und Anpassungen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Ab dem zweiten Quartal 2027 wird von einem graduellen Churn-Rückgang ausgegangen, da die Konsolidierung der Kundenbasis auf die Fokus-Branchen weitgehend abgeschlossen sein wird. Wegen des Zwölfmonatsfensters bleibt der Effekt bis Jahresende 2027 in der Kennzahl sichtbar und wird sich auf das Netto-Wachstum in 2027 auswirken. Der Anteil der Fokus-Branchen am ARR steigt von 71 % (30. September 2026) auf voraussichtlich 77 bis 80 % zum Ende des ersten Quartals 2027; neun der zehn grössten Kunden stammen dann aus diesen Branchen.
CEO Jörg Tewes und CFO Jan-Dirk Henrich erläutern die Ergebnisse im Rahmen einer Webcast-Präsentation für Analysten, institutionelle Investoren und Vertreter der Finanz- und Wirtschaftsmedien. Der Webcast findet heute, am 11. November 2026, um 14:00 Uhr (CET) in englischer Sprache statt. Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme unter: https://www.appairtime.com/event/f49d1d0b-2535-4ce2-9891-fa41f2cb3527?utm_source=exasol-ag&utm_medium=issuer-share&utm_campaign=event-invite
Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet massgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.
Exasol ist die souveräne Analytics-Datenbank – entwickelt für Performance und Skalierbarkeit, die hochparallele KI- und Analytics-Workloads erfordern. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über Daten, Datenverarbeitung und Governance – unabhängig von der gewählten Umgebung. Gleichzeitig profitieren Entwicklungs- und Datenteams von der Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, um Anwendungen und KI-Agenten schneller zu entwickeln, zu testen und produktiv zu setzen.
Weltweit vertrauen Unternehmen auf Exasol, wenn es auf maximale Performance und Stabilität ankommt. Dank In-Memory-Technologie, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und leistungsstarken KI-Funktionen unterstützt Exasol Unternehmen weltweit dabei, ihre KI- und Analyse-Workloads zu beschleunigen.
Das Ergebnis: schnellere, fundiertere Entscheidungen – bei gleichzeitig kontrollierten Infrastrukturkosten.
Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EXASOL AG
|Neumeyerstrasse 22-26
|90411 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.exasol.com
|ISIN:
|DE000A0LR9G9
|WKN:
|A0LR9G
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900ZPF6KHG6O3GY79
|EQS News ID:
|2432144
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2432144 11.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Exasol
Analysen zu Exasol
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.