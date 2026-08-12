Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’826 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9370 0.1%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’405 0.8%  Bitcoin 51’602 0.1%  Dollar 0.8131 0.3%  Öl 88.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...

Exasol Aktie 47180404 / DE000A0LR9G9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 10:06:44

EQS-News: Exasol AG: Erstes Halbjahr 2026 geprägt von Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden – strategischer Fokus auf Datensouveränität und KI belebt Neukundengeschäft

Exasol
2.12 EUR 7.07%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Exasol AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis
Exasol AG: Erstes Halbjahr 2026 geprägt von Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden – strategischer Fokus auf Datensouveränität und KI belebt Neukundengeschäft

12.08.2026 / 10:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Exasol AG: Erstes Halbjahr 2026 geprägt von Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden – strategischer Fokus auf Datensouveränität und KI belebt Neukundengeschäft
 

  • Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden sowie verzögerter Vertriebsstart mit einem strategischen Kooperationspartner belasten die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026
  • Elf Neukunden gewonnen; strategischer Fokus auf Datensouveränität und agentische KI stärkt Dynamik im Neukundengeschäft, kann jedoch die genannten negativen Effekte nicht kompensieren
  • ARR-Churn Rate gegenüber Ende 2025 planmässig mehr als halbiert
  • Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst: Veränderung des ARR zwischen -2 % und +2 % (bisher: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich), Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (bisher: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich), EBITDA von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 3 Mio. bis EUR 4 Mio.)


Nürnberg, 12. August 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie, verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine gemischte Geschäftsentwicklung. Während die Nachfrage von Bestandskunden nach Erweiterungsinvestitionen in ihre bestehenden stationären Datenbankinfrastrukturen sowie die Kollaboration mit einem strategischen Vertriebspartner hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte Exasol im ersten Halbjahr 2026 elf neue Kunden gewinnen. Treiber der anziehenden Nachfrage waren Exasol’s strategische Ausrichtung auf Datensouveränität und Unterstützung agentischer KI-Lösungen zur Analyse grosser Datenmengen. Positiv entwickelte sich zudem der ARR-Churn, der im ersten Halbjahr 2026 gegenüber Ende 2025 mehr als halbiert werden konnte.

Die Zurückhaltung bei Bestandskunden ist unter anderem auf massiv gestiegene Hardwarepreise sowie auf die angespannte konjunkturelle Lage in Exasols Kernmärkten zurückzuführen. Zusätzlich belastete der verzögerte Vertriebsstart einer gemeinsamen Lösung mit einem strategischen Kooperationspartner aufgrund verzögerter technischer Integrationsarbeiten die Geschäftsentwicklung.

Das Neugeschäft und die Reduktion des ARR-Churn konnten die geringere Dynamik im Bestandskundengeschäft im ersten Halbjahr jedoch nicht ausgleichen. Trotz erwarteter weiterer positiver Entwicklung des Neukundengeschäftes ist nicht davon auszugehen, dass sich dieser Effekt auch auf Ganzjahressicht ausreichend reduzieren wird, um die bisher gesteckten Wachstumsziele zu halten.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Gegenüber dem ARR von EUR 38,4 Mio. zu Ende 2025 erwartet Exasol nun eine Veränderung zwischen -2 % und +2 % bis Ende 2026 (bisher: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich), einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (bisher: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich) sowie ein EBITDA in der Bandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 3 Mio. bis EUR 4 Mio.).

Entwicklung wesentlicher Kennzahlen im ersten Halbjahr 2026

Der ARR (Annual Recurring Revenue) lag zum Ende des ersten Halbjahres 2026 bei EUR 37,9 Mio. (30. Juni 2025: EUR 38,1 Mio.). Die Ausweitung existierender Lizenzen mit Bestandskunden, traditionell grösster ARR-Wachstumstreiber für Exasol, verzeichnete hierbei eine deutlich niedrigere Dynamik als erwartet. Dies hängt unter anderem mit einer deutlich reduzierten Investitionsdynamik in neue On-Premises-Infrastrukturen zusammen, die durch die seit Jahresbeginn stark gestiegenen Hardwarepreise getrieben wurde.

Wie erwartet ging der ARR-Churn deutlich zurück. Das Volumen der Vertragskündigungen und -anpassungen lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 1,9 Mio. nach EUR 8,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die ARR-Kündigungsquote, berechnet auf den Zwölfmonatszeitraum („12-months rolling churn-rate“), verringerte sich zum 30. Juni 2026 auf 10 % (31. Dezember 2025: 24 %). Auf Gesamtjahressicht rechnet Exasol weiterhin mit einem gegenüber 2025 mehr als halbierten ARR-Churn.

Der Umsatz ging in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 um 11,6 % auf EUR 19,0 Mio. zurück (H1 2025: EUR 21,5 Mio.). Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf den Rückgang einmaliger Umsätze mit Hardware und Services zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2026 lagen die in den sonstigen Umsätzen ausgewiesenen Hardware- und Serviceumsätze bei EUR 0,1 Mio. nach EUR 2,9 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die wiederkehrenden Erlöse lagen mit EUR 18,9 Mio. über dem Vorjahresniveau (H1 2025: EUR 18,6 Mio.).

Exasol erzielte ein EBITDA von EUR 1,6 Mio. nach EUR 2,0 Mio. im Vorjahr; für den Rückgang ist im Wesentlichen der beschriebene Einmaleffekt aus Hardware- und Serviceerlösen im Vorjahreszeitraum verantwortlich. Die Nettoliquidität lag zum 30. Juni 2026 bei EUR 21,6 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 18,7 Mio.).

Datensouveränität und agentische KI als strategisches Wachstumsfeld

Die positive Dynamik im Neukundengeschäft resultierte aus der strategischen Fokussierung auf Datensouveränität und Unterstützung agentischer KI-Workloads.

Damit agentische KI in Unternehmen belastbare Analysen und Entscheidungen unterstützen kann, benötigt sie einen schnellen, kontrollierten Zugang zu strukturierten und kontextualisierten Daten. Exasol integriert und transformiert diese Daten für analytische Workloads und macht sie in einer leistungsfähigen Analyseumgebung nutzbar. So erhalten KI-Agenten eine belastbare Grundlage, um umfangreiche Unternehmensdaten schneller und zuverlässiger auszuwerten – insbesondere dort, wo Datenhoheit, Sicherheit und Compliance hohe Anforderungen stellen. Dies zeigt sich bereits in konkreten Anwendungsfällen, die mit Neukunden im ersten Halbjahr umgesetzt wurden.

Jörg Tewes, CEO von Exasol: „Agentische KI ist für uns nicht nur ein Zukunftsthema. Mit ihrer zunehmenden Verbreitung steigen Datenvolumina und Abfragevolumina erheblich – und damit die Anforderungen an Performance, Skalierbarkeit und Datensouveränität. Genau hierfür ist unsere Analytics-Datenbank ausgelegt. Eine leistungsfähige und souveräne Datenbasis ist entscheidend dafür, dass KI-Agenten zuverlässig Mehrwert schaffen. Diese strategische Ausrichtung stärkt unsere Positionierung im anziehenden Neukundengeschäft im ersten Halbjahr 2026.“

Im anstehenden Webcast des Unternehmens am 19. August wird der Vorstand detailliert auf die Entwicklung des ersten Halbjahres und die Treiber der Prognoseanpassung eingehen. Zudem werden auf dem Kapitalmarkttag der Exasol am 15. Oktober die konkrete Einsatzszenarien aus agentischer-KI detailliert vorgestellt und die daraus resultierenden Marktpotenziale erläutert.

Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet massgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die souveräne Analytics-Datenbank – entwickelt für Performance und Skalierbarkeit, die hochparallele KI- und Analytics-Workloads erfordern. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über Daten, Datenverarbeitung und Governance – unabhängig von der gewählten Umgebung. Gleichzeitig profitieren Entwicklungs- und Datenteams von der Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, um Anwendungen und KI-Agenten schneller zu entwickeln, zu testen und produktiv zu setzen.

Weltweit vertrauen Unternehmen auf Exasol, wenn es auf maximale Performance und Stabilität ankommt. Dank In-Memory-Technologie, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und leistungsstarken KI-Funktionen unterstützt Exasol Unternehmen weltweit dabei, ihre KI- und Analyse-Workloads zu beschleunigen.

Das Ergebnis: schnellere, fundiertere Entscheidungen – bei gleichzeitig kontrollierten Infrastrukturkosten.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.

IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: ir@exasol.com


12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstrasse 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com
ISIN: DE000A0LR9G9
WKN: A0LR9G
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZPF6KHG6O3GY79
EQS News ID: 2380916

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380916  12.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Exasol

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten