EQS-News: Exasol AG: Erstes Halbjahr 2026 geprägt von Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden – strategischer Fokus auf Datensouveränität und KI belebt Neukundengeschäft

EQS-News: Exasol AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

Exasol AG: Erstes Halbjahr 2026 geprägt von Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden – strategischer Fokus auf Datensouveränität und KI belebt Neukundengeschäft



12.08.2026 / 10:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol AG: Erstes Halbjahr 2026 geprägt von Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden – strategischer Fokus auf Datensouveränität und KI belebt Neukundengeschäft



Investitionszurückhaltung bei Bestandskunden sowie verzögerter Vertriebsstart mit einem strategischen Kooperationspartner belasten die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026

Elf Neukunden gewonnen; strategischer Fokus auf Datensouveränität und agentische KI stärkt Dynamik im Neukundengeschäft, kann jedoch die genannten negativen Effekte nicht kompensieren

ARR-Churn Rate gegenüber Ende 2025 planmässig mehr als halbiert

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst: Veränderung des ARR zwischen -2 % und +2 % (bisher: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich), Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (bisher: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich), EBITDA von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 3 Mio. bis EUR 4 Mio.)



Nürnberg, 12. August 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie, verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine gemischte Geschäftsentwicklung. Während die Nachfrage von Bestandskunden nach Erweiterungsinvestitionen in ihre bestehenden stationären Datenbankinfrastrukturen sowie die Kollaboration mit einem strategischen Vertriebspartner hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte Exasol im ersten Halbjahr 2026 elf neue Kunden gewinnen. Treiber der anziehenden Nachfrage waren Exasol’s strategische Ausrichtung auf Datensouveränität und Unterstützung agentischer KI-Lösungen zur Analyse grosser Datenmengen. Positiv entwickelte sich zudem der ARR-Churn, der im ersten Halbjahr 2026 gegenüber Ende 2025 mehr als halbiert werden konnte.

Die Zurückhaltung bei Bestandskunden ist unter anderem auf massiv gestiegene Hardwarepreise sowie auf die angespannte konjunkturelle Lage in Exasols Kernmärkten zurückzuführen. Zusätzlich belastete der verzögerte Vertriebsstart einer gemeinsamen Lösung mit einem strategischen Kooperationspartner aufgrund verzögerter technischer Integrationsarbeiten die Geschäftsentwicklung.

Das Neugeschäft und die Reduktion des ARR-Churn konnten die geringere Dynamik im Bestandskundengeschäft im ersten Halbjahr jedoch nicht ausgleichen. Trotz erwarteter weiterer positiver Entwicklung des Neukundengeschäftes ist nicht davon auszugehen, dass sich dieser Effekt auch auf Ganzjahressicht ausreichend reduzieren wird, um die bisher gesteckten Wachstumsziele zu halten.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Gegenüber dem ARR von EUR 38,4 Mio. zu Ende 2025 erwartet Exasol nun eine Veränderung zwischen -2 % und +2 % bis Ende 2026 (bisher: Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich), einen Umsatzrückgang im oberen einstelligen Prozentbereich (bisher: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich) sowie ein EBITDA in der Bandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. (bisher: EUR 3 Mio. bis EUR 4 Mio.).



Entwicklung wesentlicher Kennzahlen im ersten Halbjahr 2026

Der ARR (Annual Recurring Revenue) lag zum Ende des ersten Halbjahres 2026 bei EUR 37,9 Mio. (30. Juni 2025: EUR 38,1 Mio.). Die Ausweitung existierender Lizenzen mit Bestandskunden, traditionell grösster ARR-Wachstumstreiber für Exasol, verzeichnete hierbei eine deutlich niedrigere Dynamik als erwartet. Dies hängt unter anderem mit einer deutlich reduzierten Investitionsdynamik in neue On-Premises-Infrastrukturen zusammen, die durch die seit Jahresbeginn stark gestiegenen Hardwarepreise getrieben wurde.

Wie erwartet ging der ARR-Churn deutlich zurück. Das Volumen der Vertragskündigungen und -anpassungen lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 1,9 Mio. nach EUR 8,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die ARR-Kündigungsquote, berechnet auf den Zwölfmonatszeitraum („12-months rolling churn-rate“), verringerte sich zum 30. Juni 2026 auf 10 % (31. Dezember 2025: 24 %). Auf Gesamtjahressicht rechnet Exasol weiterhin mit einem gegenüber 2025 mehr als halbierten ARR-Churn.

Der Umsatz ging in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 um 11,6 % auf EUR 19,0 Mio. zurück (H1 2025: EUR 21,5 Mio.). Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf den Rückgang einmaliger Umsätze mit Hardware und Services zurückzuführen. Im ersten Halbjahr 2026 lagen die in den sonstigen Umsätzen ausgewiesenen Hardware- und Serviceumsätze bei EUR 0,1 Mio. nach EUR 2,9 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die wiederkehrenden Erlöse lagen mit EUR 18,9 Mio. über dem Vorjahresniveau (H1 2025: EUR 18,6 Mio.).

Exasol erzielte ein EBITDA von EUR 1,6 Mio. nach EUR 2,0 Mio. im Vorjahr; für den Rückgang ist im Wesentlichen der beschriebene Einmaleffekt aus Hardware- und Serviceerlösen im Vorjahreszeitraum verantwortlich. Die Nettoliquidität lag zum 30. Juni 2026 bei EUR 21,6 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 18,7 Mio.).



Datensouveränität und agentische KI als strategisches Wachstumsfeld

Die positive Dynamik im Neukundengeschäft resultierte aus der strategischen Fokussierung auf Datensouveränität und Unterstützung agentischer KI-Workloads.

Damit agentische KI in Unternehmen belastbare Analysen und Entscheidungen unterstützen kann, benötigt sie einen schnellen, kontrollierten Zugang zu strukturierten und kontextualisierten Daten. Exasol integriert und transformiert diese Daten für analytische Workloads und macht sie in einer leistungsfähigen Analyseumgebung nutzbar. So erhalten KI-Agenten eine belastbare Grundlage, um umfangreiche Unternehmensdaten schneller und zuverlässiger auszuwerten – insbesondere dort, wo Datenhoheit, Sicherheit und Compliance hohe Anforderungen stellen. Dies zeigt sich bereits in konkreten Anwendungsfällen, die mit Neukunden im ersten Halbjahr umgesetzt wurden.



Jörg Tewes, CEO von Exasol: „Agentische KI ist für uns nicht nur ein Zukunftsthema. Mit ihrer zunehmenden Verbreitung steigen Datenvolumina und Abfragevolumina erheblich – und damit die Anforderungen an Performance, Skalierbarkeit und Datensouveränität. Genau hierfür ist unsere Analytics-Datenbank ausgelegt. Eine leistungsfähige und souveräne Datenbasis ist entscheidend dafür, dass KI-Agenten zuverlässig Mehrwert schaffen. Diese strategische Ausrichtung stärkt unsere Positionierung im anziehenden Neukundengeschäft im ersten Halbjahr 2026.“

Im anstehenden Webcast des Unternehmens am 19. August wird der Vorstand detailliert auf die Entwicklung des ersten Halbjahres und die Treiber der Prognoseanpassung eingehen. Zudem werden auf dem Kapitalmarkttag der Exasol am 15. Oktober die konkrete Einsatzszenarien aus agentischer-KI detailliert vorgestellt und die daraus resultierenden Marktpotenziale erläutert.



Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet massgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die souveräne Analytics-Datenbank – entwickelt für Performance und Skalierbarkeit, die hochparallele KI- und Analytics-Workloads erfordern. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über Daten, Datenverarbeitung und Governance – unabhängig von der gewählten Umgebung. Gleichzeitig profitieren Entwicklungs- und Datenteams von der Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, um Anwendungen und KI-Agenten schneller zu entwickeln, zu testen und produktiv zu setzen.

Weltweit vertrauen Unternehmen auf Exasol, wenn es auf maximale Performance und Stabilität ankommt. Dank In-Memory-Technologie, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und leistungsstarken KI-Funktionen unterstützt Exasol Unternehmen weltweit dabei, ihre KI- und Analyse-Workloads zu beschleunigen.

Das Ergebnis: schnellere, fundiertere Entscheidungen – bei gleichzeitig kontrollierten Infrastrukturkosten.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com