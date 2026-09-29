EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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29.09.2026 07:30:04
EQS-News: Evotec kündigt Wechsel in der Position des Chief Scientific Officer an
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EQS-News: EVOTEC SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Hamburg, 29. September 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer (CSO), sein Amt mit Wirkung zum 30. September 2026 niederlegen wird. Die Entscheidung über das Ausscheiden von Dr. Dohrmann wurde im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Dr. Dohrmann und dem Unternehmen getroffen.
Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, erklärte:
„Ich möchte Cord für seine langjährige Tätigkeit und seinen grossen Beitrag zum Erfolg von Evotec in den vergangenen 16 Jahren herzlich danken. Während seiner Zeit bei Evotec hat er massgeblich dazu beigetragen, die wissenschaftliche Exzellenz und Innovationskultur zu stärken, für die unser Unternehmen heute steht. Mit seinem strategischen Gespür für aufkommende Technologien und zukünftige wissenschaftliche Entwicklungen hat Cord innerhalb unserer Plattformen entscheidende Kompetenzen aufgebaut und weiterentwickelt, darunter unsere iPSC-basierten Technologien und Omics-Kapazitäten. Damit hat er wesentlich dazu beigetragen, Evotecs wissenschaftliche Führungsposition weiter auszubauen. Mit Blick in die Zukunft wird die von ihm aufgebaute leistungsstarke wissenschaftliche Infrastruktur eine zentrale Rolle für das weitere Wachstum und die Profitabilität von Evotec spielen.“
Dr. Cord Dohrmann, scheidender Chief Scientific Officer von Evotec, ergänzte:
„Die Entwicklung neuer Therapien von der Entdeckung bis hin zur klinischen Anwendung hat sich in den vergangenen 16 Jahren grundlegend verändert. Es war mir eine grosse Ehre, diesen Wandel während meiner Zeit bei Evotec mitgestalten zu dürfen. Ich danke meinen zahlreichen Kolleginnen und Kollegen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den starken Zusammenhalt und freue mich darauf, zu sehen, wie Evotec auch künftig mit seiner wissenschaftlichen Expertise Mehrwert für Kunden, Partner und Patienten schafft.“
Dr. Dohrmann ist seit 2010 Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands der Evotec SE. Die Suche nach einer Nachfolge läuft derzeit.
Über Evotec SE
Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung massgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von rund 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schliessen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schliessen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele ausserhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.
Investor Relations und Medien Kontakt
Dr. Sarah Fakih
29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 560 81-0
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|www.evotec.com
|ISIN:
|DE0005664809
|WKN:
|566480
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq
|LEI Code:
|529900F9KI6OYITO9B12
|EQS News ID:
|2405946
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405946 29.09.2026 CET/CEST
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