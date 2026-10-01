EVN Aktie 428837 / AT0000741053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 07:30:04
EQS-News: EVN Capital Markets Day 2026: Erfolgreich im Energiemarkt von morgen agieren
|
EQS-News: EVN AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Die EVN gestaltet die Energiezukunft aktiv und konsequent: Mit ihrem ambitionierten Investitionsprogramm von 1 Mrd. Euro jährlich bis 2030 treibt sie die Transformation des Energiesystems in ihren Kernmärkten voran. Der Investitionsfokus liegt dabei unverändert auf den Schlüsseltechnologien der Zukunft: Netzinfrastruktur, Ausbau von erneuerbaren Energien, Speicherlösungen und E-Ladeinfrastruktur – unterstützt durch digitale Technologien, die Energiesysteme effizient vernetzen, intelligent steuern und betriebliche Abläufe optimieren.
Heute geben das Vorstandsteam gemeinsam mit Fachexpert*innen der EVN im Rahmen eines Kapitalmarkttags für institutionelle Investor*innen, Analyst*innen und weitere Stakeholder Einblicke in zentrale Entwicklungen, die die Energiemärkte langfristig verändern und neue Anforderungen an das Energiesystem schaffen. Geprägt ist dieser Wandel insbesondere durch die zunehmende, aber volatile Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenkraft sowie den wachsenden Strombedarf infolge der fortschreitenden Elektrifizierung von Mobilität und Wärme sowie der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.
Im Fokus steht auch die Frage, wie eine intelligente Energie-Orchestrierung durch die optimale Steuerung von Anlagen und Flexibilitäten die Versorgungssicherheit gewährleistet und gleichzeitig neue Wachstumspotenziale beim Ausgleich von volatiler Erzeugung und dynamischer Nachfrage erschliesst. Vor diesem Hintergrund wird die EVN bis 2030 Grossbatteriespeicher mit einer Kapazität von insgesamt 300 MW an bestehenden Kraftwerksstandorten sowie in Kombination mit Photovoltaik- und Windparks errichten. Zudem bilden digitale Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette das Fundament für eine erfolgreiche Gestaltung der Energiezukunft. Mit dem geplanten Ausbau der Netzinfrastruktur, der erneuerbaren Stromerzeugung und der Speichertechnologien sowie einem smarten Flexibilitätsmanagement und der gezielten Digitalisierung ihrer Geschäftsaktivitäten sieht sich die EVN in diesem dynamischen Marktumfeld strategisch zukunftssicher positioniert.
Den Abschluss der Präsentation bildet ein Update zu den mittelfristigen finanziellen Zielsetzungen und der Dividendenpolitik der EVN. Die Veranstaltung ist non-deal related.
Die Präsentationsunterlage zum Capital Markets Day ist unter www.evn.at/CMD zum Download verfügbar.
Investor Relations, EVN Konzern
01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Telefon:
|+43-2236-200-12294
|E-Mail:
|info@evn.at
|Internet:
|www.evn.at
|ISIN:
|AT0000741053
|WKN:
|074105
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900P4JZBFEVNEAE60
|EQS News ID:
|2407100
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407100 01.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
17:58
|Börse Wien: ATX Prime beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: EVN Capital Markets Day 2026: Erfolgreich im Energiemarkt von morgen agieren (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: EVN Capital Markets Day 2026: Successfully operating in the energy market of tomorrow (EQS Group)
|
30.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.