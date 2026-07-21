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21.07.2026 18:15:54

EQS-News: EuroTeleSites vermeldet starke Q2/2026 Ergebnisse mit Wachstum bei allen wichtigen Finanz- und Betriebskennzahlen

EuroTeleSites
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EQS-News: EuroTeleSites AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
EuroTeleSites vermeldet starke Q2/2026 Ergebnisse mit Wachstum bei allen wichtigen Finanz- und Betriebskennzahlen

21.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • 8,4% Umsatzwachstum im Jahresvergleich führt zu insgesamt
    75,9 MEUR Umsatz; ohne einen nicht wiederkehrenden Umsatzbeitrag in Höhe von rund 2,4 MEUR blieb das zugrunde liegende Wachstum solide bei 5,0% (+3,5 MEUR)
  • Umsatz mit Drittmietern erhöhte sich um 32,5% im Jahresvergleich
  • Das bereinigte EBITDAaL stieg um 5,6% im Jahresvergleich (+2,2 MEUR) auf 41,6 MEUR, was zu einer bereinigten EBITDAaL Marge in Höhe von 56,6% führte
  • Onboarding von 104 neuen Mietern an bestehenden und neuen Standorten in Q2 (373 im Jahresvergleich)
  • CAPEX in Höhe von 11,4 MEUR, einschliesslich Mandatory Upgrades, Wartungs- und Ausbau-Investitionen
  • Fitch stuft EuroTeleSites auf BBB hoch; Moody’s bestätigt Investment-Grade-Rating Baa2 und erhöht Ausblick auf Positiv
     

Der CEE-Raum bleibt eine äusserst vielfältige Region mit unterschiedlichen wirtschaftlichen, politischen und inflationsbezogenen Entwicklungen. Das Wachstum wird in erster Linie durch ausländische Investitionen, die EU-Integration, den Tourismus und die industrielle Expansion angetrieben, während geopolitische Unsicherheiten weiterhin Herausforderungen mit sich bringen. Der Telekommunikationssektor zeigt sich weiterhin widerstandsfähig, gestützt durch den Ausbau von 5G und Glasfasernetzen, die steigende Datennachfrage, die Digitalisierung, den Einsatz von KI sowie die fortschreitende Verdichtung der Netze. Der Datenverkehr in Mittel- und Osteuropa wuchs im ersten Halbjahr 2026 weiterhin stark, angetrieben durch die zunehmende Digitalisierung und den Einsatz von KI, was die Nachfrage nach 5G, Glasfaser und Netzwerkkapazität weiter verstärkte. Branchenanalysten gehen davon aus, dass sich dieser Aufwärtstrend auf absehbare Zeit fortsetzen wird, da sich die Digitalisierung sowohl im Verbraucher- als auch im Unternehmenssegment beschleunigt. (Quelle: GSMA Intelligence, Juli 2026)

Markt-Highlights

„Ich freue mich, berichten zu können, dass unsere Umsätze mit Drittmietern im Vergleich zum Vorjahr um 32,5% gestiegen sind, während wir weiterhin eine beträchtliche Anzahl an Projekten umsetzen, deren Fertigstellung für dieses und das nächste Jahr geplant ist. Ein Grossteil dieser Projekte befindet sich in Österreich und unterstützt unseren Anchor Tenant dabei, seine 5G Versorgungsverpflichtungen in „White-Zone“-Gebieten zu erfüllen. Auch wenn diese Projekte die kurzfristige Tenancy Ratio vorübergehend einschränken mögen, schaffen sie attraktive langfristige Chancen für zusätzliche Colocation-Verträge und Umsatzsteigerungen. In unserem gesamten CEE-Gebiet sind wir in Märkten tätig, die sich noch in den frühen Phasen des Ausbaus der digitalen Infrastruktur befinden und erhebliches unerschlossenes Potenzial bieten. Dies schafft für uns als Tower Company eine bedeutende Wachstumschance. Das Jahr 2026 ist ein besonders wichtiges Jahr, das durch die Inbetriebnahme einer grossen Anzahl neuer Standorte gekennzeichnet ist. Diese Investitionen werden unsere Marktposition weiter stärken und das künftige Mietwachstum unterstützen, da die Nachfrage nach Netzkapazitäten weiter zunimmt“, sagt Ivo Ivanovski, Generaldirektor EuroTeleSites.

Finanzkennzahlen

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4% auf 75,9 MEUR. Ohne den nicht wiederkehrenden Umsatzeffekt von rund 2,4 MEUR im Zusammenhang mit dem Abschluss von Kundenprojekten betrug das bereinigte Umsatzwachstum 5,0% bzw. 3,5 MEUR. Insgesamt zeigte das zweite Quartal eine starke Entwicklung, die durch Indexanpassungen, das Wachstum bei Drittmietern (+32,5%) und den Ausbau der Infrastruktur gestützt wurde.

Die EBITDAaL Marge ist eine besonders aussagekräftige Kennzahl für die Stärke des Kerngeschäfts, die Ende Q2 56,6% betrug. Dies spiegelt die tatsächliche, wiederkehrende operative Leistung des Unternehmens wider, da dabei leasingbezogene Kosten berücksichtigt werden und ein klareres Bild der zugrunde liegenden Rentabilität und Nachhaltigkeit des Geschäftsbetriebs vermittelt wird. Das bereinigte EBITDAaL liegt bei 41,6 mEUR, was auf höhere Umsätze zurückzuführen ist und teilweise durch höhere Wartungskosten und höhere Leases kompensiert wurde.Der CAPEX betrug 11,4 MEUR und entwickelt sich nach Plan, und ist in erster Linie auf Mandatory Upgrades in Höhe von 6,0 MEUR, Wartungen in Höhe von 1,1 MEUR und dem Ausbau neuer Standorte in Höhe von 4,3 MEUR zurückzuführen. Auf Wunsch des Anchor Tenant wurden mehrere Modernisierungsmassnahmen durchgeführt, darunter Installationen von Multiband-Antennen, und um die Standorte für eine künftige Nutzung von Drittmietern vorzubereiten.

“In Q2/2026 präsentieren wir solide Finanzergebnisse. Die jüngsten Ratingentscheidungen von Moody’s und Fitch spiegeln deren Vertrauen in die Stärke unseres Geschäftsmodells, unsere diszipliniertes Finanzmanagement und unsere konsequente Umsetzung wider. Moody’s hat unser Investment-Grade-Rating „Baa2“ bestätigt und den Ausblick auf „positiv“ verbessert, während Fitch unser Rating kürzlich auf „BBB“ mit stabilem Ausblick angehoben hat”, sagt Lars Mosdorf, Finanzvorstand EuroTeleSites.

EuroTeleSites Ausblick
2026 wird sich EuroTeleSites weiterhin auf die Kernaktivitäten konzentrieren: die Vermietung passiver Infrastruktur, die Durchführung obligatorischer Upgrades, den Ausbau des Standortportfolios und die Einbindung weiterer Drittmieter, um die Vermietungsquote weiter zu steigern. Das Wachstum wird weiterhin durch den 5G Ausbau in allen Märkten und den steigenden Datenverbrauch gestützt, wobei die Mietverträge jährlich an die Inflation angepasst werden.

Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum von ca. 4-5% für das Geschäftsjahr 2026. Der positive Cashflow wird weiterhin für den Schuldenabbau verwendet, hier profitiert das Unternehmen zunehmend von den verbesserten Zinsbedingungen und den daraus resultierenden niedrigeren Finanzierungskosten. Ausserdem baut EuroTeleSites ihre Infrastruktur weiter aus, um die 5G-Abdeckung insbesondere in Österreich zu verbessern. Die Initiative umfasst ein überdurchschnittlich umfangreiches Bauprogramm für die kommenden Jahre, das zusätzliche Sendeanlagen für den Anchor Tenant bereitstellt und die Konnektivität für Endkunden verbessert. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von CAPEX zu Umsatz von rund 25%. Insgesamt ist die Errichtung von mehr als 400 Standorten geplant.

Die Unternehmensleitung bekräftigt ihren strategischen Kurs und ist der Ansicht, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um seine Wachstums- und Finanzziele für 2026 zu erreichen.

Ausführliche Informationen zu den Kennzahlen und Segmenten finden Sie unter https://eurotelesites.com/investor-relations/
Präsentation
Data Book

Der Investorcall findet morgen am 22. Juli um 10 Uhr Wiener Zeit statt. Eine Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: EuroTeleSites HY26 Results | EuroTeleSites AG


21.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EuroTeleSites AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
E-Mail: info@eurotelesites.com
Internet: eurotelesites.com
ISIN: AT000000ETS9
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299007TJV9W1OY91Y28
EQS News ID: 2369544

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2369544  21.07.2026 CET/CEST

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