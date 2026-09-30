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ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001

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30.09.2026 07:30:04

EQS-News: ETV Montana Tech Holding GmbH platziert erfolgreich 500.000 Aktien der ASTA Energy Solutions AG

ASTA Energy Solutions
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EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ETV Montana Tech Holding GmbH platziert erfolgreich 500.000 Aktien der ASTA Energy Solutions AG

30.09.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IN KANADA, IN AUSTRALIEN ODER IN JAPAN ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG BEFINDEN ODER DORT IHREN WOHNSITZ HABEN, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE UNGESETZLICH WÄRE, VERÖFFENTLICHT, VERBREITET ODER WEITERGEGEBEN WERDEN.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren dar und ist auch nicht Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung; sie gilt zudem nicht als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, noch darf sie (oder ein Teil davon) oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung jeglicher Art in Bezug auf Wertpapiere dienen, im Zusammenhang damit herangezogen werden oder als Anreiz zum Abschluss eines solchen Vertrags oder einer solchen Verpflichtung wirken.

Pressemeldung

ETV Montana Tech Holding GmbH platziert erfolgreich 500.000 Aktien der ASTA Energy Solutions AG

  • 500.000 Aktien (ca. 3,5 % des Grundkapitals) zu einem Preis von EUR 60,00 je Aktie platziert
  • Free Float erhöht sich auf ca. 42,9 %
  • ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH bleiben Mehrheitsaktionäre mit einem gemeinsamen Anteil von ca. 51,2 % am Grundkapital

Oed (Österreich), 30. September 2026 – Die ASTA Energy Solutions AG (ISIN AT100ASTA001, „ASTA“ oder die „Gesellschaft“) wurde von ihrem Grossaktionär ETV Montana Tech Holding GmbH (der „Veräussernde Aktionär“) darüber informiert, dass dieser die Platzierung von insgesamt 500.000 Aktien der Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen hat. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 60,00 je Aktie festgelegt. Die Aktien wurden bei einer breiten Basis internationaler institutioneller Investoren platziert. Das Settlement wird voraussichtlich am 2 Oktober 2026 erfolgen. Die Makra GmbH hat im Rahmen der Platzierung keine ihrer Aktien veräussert.

Wie angekündigt beabsichtigt der Veräussernde Aktionär, die Erlöse aus der Platzierung teilweise zur Erfüllung der vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber der Montana Aerospace AG zu verwenden. Nach Abschluss der Platzierung halten ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH gemeinsam weiterhin rund 51,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft und bleiben deren Mehrheitsaktionäre. Der Free Float hat sich auf rund 42,9 % erhöht. Sowohl ETV Montana Tech Holding GmbH als auch Makra GmbH haben sich verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, für einen Zeitraum von 180 Tagen nach dem Settlement keine weiteren Aktien zu veräussern.

DDr. Michael Tojner, Mehrheitsaktionär der ASTA Energy Solutions AG:
“ASTA ist hervorragend positioniert, um von den strukturellen Wachstumschancen zu profitieren, die sich aus der globalen Energiewende und dem weltweit steigenden Strombedarf ergeben. Die Transaktion ermöglicht es uns, die angekündigte vertragliche Earn-out-Verpflichtung im Zusammenhang mit der Akquisition von ASTA teilweise zu finanzieren und gleichzeitig den Free Float sowie die Liquidität der Aktie zu erhöhen. Wir stehen weiterhin uneingeschränkt hinter der langfristigen Entwicklung von ASTA und werden das Unternehmen auch künftig als Mehrheitsaktionär aktiv unterstützen.”

Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Energy Solutions AG:
“Wir begrüssen den erweiterten Aktionärskreis und die höhere Liquidität unserer Aktie. Ein grösserer Free Float stärkt die Visibilität und Attraktivität von ASTA für institutionelle Investoren zusätzlich. Nach der jüngsten Anhebung unserer Prognose bestätigen wir erneut unseren Ausblick und sind weiterhin zuversichtlich für die weitere Umsatz- und Ergebnisentwicklung von ASTA. Grundlage dafür sind die starke Kundennachfrage, ein robuster Auftragsbestand sowie die strukturellen Wachstumschancen, die sich aus der globalen Energiewende ergeben.”

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Platzierung.

Über ASTA Energy Solutions AG
ASTA Energy Solutions AG ist ein führender globaler Hersteller hochpräziser Kupferlösungen für Stromerzeugung, Stromübertragung und E-Mobilität. Mit einer über 210-jährigen Unternehmensgeschichte und rund 1.600 Mitarbeitenden an sechs Standorten auf drei Kontinenten vereint ASTA einzigartiges Technologie-Know-how mit einem globalen Produktionsnetzwerk. Zu den langjährigen Kunden zählen führende Unternehmen der globalen Energiewende wie Siemens Energy, GE Vernova, Hitachi und Andritz. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Januar 2026 wurde ASTA innerhalb kürzester Zeit in den SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen und erfüllt seither die strengen Transparenz- und Berichterstattungsanforderungen des Prime Standards.

Hinweis
Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt, weder ganz noch teilweise, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder herausgegeben werden, noch an Personen, die sich in einer anderen Rechtsordnung befinden oder dort ansässig sind, in der dies rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, in deren Besitz dieses Dokument oder andere darin erwähnte Informationen gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren dar und ist auch kein Teil davon; ebenso wenig handelt es sich um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, noch darf sie (oder ein Teil davon) oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung jeglicher Art in Bezug auf Wertpapiere dienen, im Zusammenhang damit herangezogen werden oder als Anreiz zum Abschluss eines solchen Vertrags oder einer solchen Verpflichtung wirken.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder in den Vereinigten Staaten noch in die Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet oder anderweitig übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor, jeweils unter Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten. Dementsprechend werden die hierin genannten Wertpapiere ausschliesslich Personen angeboten und verkauft, bei denen berechtigterweise davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von und unter Berufung auf Rule 144A des U.S. Securities Act sind, sowie im Rahmen von „Offshore-Transaktionen“ ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Einhaltung und unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act. In den Vereinigten Staaten wurde und wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere durchgeführt.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richten sich diese Pressemitteilung sowie etwaige später erfolgte Angebote ausschliesslich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind, und stellen unter keinen Umständen eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot oder ein öffentliches Angebot im Sinne der Prospektverordnung dar. Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere erfolgen gemäss einer Ausnahmeregelung der Prospektverordnung von der Verpflichtung zur Erstellung eines Prospekts für Wertpapierangebote. Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff „Prospektverordnung“ die Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschliesslich an (i) Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen verfügen, die unter Artikel 19 Absatz 5 des „Financial Services and Markets Act 2000“ (Financial Promotion) Order 2005 (Order) (investment professionals) oder (iii) vermögende Unternehmen sowie andere Personen, an die diese Mitteilung rechtmässig übermittelt werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen (alle oben genannten Personen werden als „relevante Personen“ bezeichnet). Jegliche Anlageaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen ausschliesslich relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit diesen durchgeführt.

Es werden weder ausdrücklich noch stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen abgegeben, und weder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Placement Agent (der „Placement Agent“) noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder Beauftragten übernimmt oder wird eine Verantwortung oder Haftung übernehmen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Pressemitteilung oder sonstiger schriftlicher oder mündlicher Informationen, die interessierten Parteien oder deren Beratern zur Verfügung gestellt wurden oder öffentlich zugänglich sind, und jegliche diesbezügliche Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es darf zu keinem Zweck auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit vertraut werden. Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch darauf, die (direkten oder indirekten) Risiken zu benennen oder anzudeuten, die mit einer Anlage in die Aktien verbunden sein können. Jede Anlageentscheidung im Zusammenhang mit den Aktien muss ausschliesslich auf der Grundlage aller öffentlich zugänglichen Informationen zu den Aktien getroffen werden (die vom Placement Agent nicht unabhängig überprüft wurden).

Der Placement Agent handelt im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien ausschliesslich im Auftrag der verkaufenden Aktionäre und gegenüber keiner anderen Person und ist gegenüber keiner anderen Person dafür verantwortlich, die den Kunden des Placement Agent gewährten Schutzmassnahmen zu gewährleisten oder Beratung im Zusammenhang mit einem Angebot der Aktien zu leisten.

Kontakt:
Christoph Rainer
Head of Investor Relations
ASTA Energy Solutions AG
Phone: +43 664 8080 5500
Email: ir@astagroup.com

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Telefon: +43 2632 700
E-Mail: office@astagroup.com
Internet: https://www.astagroup.com/de
ISIN: AT100ASTA001
WKN: A4214T
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04
EQS News ID: 2407416

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407416  30.09.2026 CET/CEST

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